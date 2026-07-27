«Ocean’s Eleven» επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Η Monica Barbaro μπαίνει στο παιχνίδι της μεγάλης ληστείας

Μια νέα εποχή για το σύμπαν του «Ocean’s Eleven», όπου οι συμμαχίες αλλάζουν και οι ληστείες αποκτούν άλλη διάσταση στο Hollywood

Με μια ματιά Η Monica Barbaro βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο prequel του «Ocean’s Eleven».

Ο Bradley Cooper θα πρωταγωνιστεί, σκηνοθετήσει και συν-γράψει το σενάριο της ταινίας.

Η Margot Robbie και ο Wagner Moura θα συμμετέχουν επίσης στο καστ του νέου πρότζεκτ.

Το νέο prequel στοχεύει να επιστρέψει στις ρίζες του franchise με ένταση και έξυπνη αφήγηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Monica Barbaro φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο πολυαναμενόμενο prequel του «Ocean’s Eleven». Αν η συμφωνία προχωρήσει, θα βρεθεί μέσα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα κινηματογραφικά σύμπαντα ληστειών, πλάι σε ονόματα που ήδη τραβούν τα βλέμματα του Hollywood.

Το νέο πρότζεκτ της Warner Bros δεν έχει ακόμα επίσημο τίτλο, αλλά ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του εντυπωσιακού καστ που διαμορφώνεται γύρω του. Ο Bradley Cooper δεν περιορίζεται μόνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία της ταινίας, δουλεύοντας πάνω σε σενάριο που έχει γράψει ο ίδιος, βασισμένο σε προηγούμενο προσχέδιο της Carrie Solomon. Μαζί του θα βρίσκεται η Margot Robbie, σε έναν συνδυασμό που από μόνος του δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα.

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Στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν εντάσσεται και ο Wagner Moura, ο οποίος θα υποδυθεί τον βασικό αντίπαλο της ιστορίας, δίνοντας μια πιο σκοτεινή και έντονη διάσταση στην πλοκή. Η πιθανή συμμετοχή της Monica Barbaro έρχεται να συμπληρώσει ένα καστ που δείχνει πως η Warner Bros στοχεύει σε μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με έντονη κινηματογραφική ταυτότητα και εμπορική δυναμική.

Η Barbaro έχει ήδη κερδίσει την προσοχή του κοινού μέσα από τον ρόλο της στο «Top Gun: Maverick», ενώ πρόσφατα απέσπασε και υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Joan Baez στο «A Complete Unknown». Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία της με το Hollywood σε διαφορετικά είδη, καθώς θα πρωταγωνιστήσει και στη ρομαντική κομεντί «One Night Only» δίπλα στον Callum Turner, που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Universal.

Το franchise του «Ocean’s Eleven» έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στον κινηματογράφο, ξεκινώντας από την ταινία του 2001 σε σκηνοθεσία Steven Soderbergh, η οποία βασίστηκε σε παλαιότερο φιλμ του 1960 με πρωταγωνιστές μέλη του Rat Pack, όπως ο Frank Sinatra. Η τριλογία με τους George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts και Matt Damon εκτόξευσε τη δημοφιλία του franchise, με το «Ocean’s Thirteen» να ολοκληρώνει τον κύκλο το 2007. Το 2018, το σύμπαν επεκτάθηκε με το spin-off «Ocean’s Eight», όπου πρωταγωνίστησαν οι Sandra Bullock, Cate Blanchett και Anne Hathaway, δίνοντας μια νέα γυναικεία εκδοχή της ληστείας υψηλού επιπέδου. Συνολικά, το franchise έχει ξεπεράσει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε νέα προσθήκη αντιμετωπίζεται με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τη βιομηχανία.

Το νέο prequel βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με την παραγωγή να περνά από τη LuckyChap και τον Bradley Cooper να συμμετέχει επίσης ως παραγωγός. Παρότι λεπτομέρειες για την πλοκή παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, όλα δείχνουν ότι η ταινία θα επιχειρήσει να επιστρέψει στις ρίζες του franchise, επαναφέροντας την ένταση, το στυλ και την έξυπνη αφήγηση που το έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο.

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