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Cinema 06.07.2026

Hollywood alert! Η «Οδύσσεια» έχει γίνει το πιο controversial film talk της χρονιάς πριν την επίσημη πρεμιέρα (Δες το trailer)

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Σάλος έχει προκληθεί στο διαδίκτυο γύρω από την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, με το trailer έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους
Ειρήνη Στόφυλα

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του «The Odyssey» από τον Christopher Nolan έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο, παρότι η ταινία δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει. Το trailer της παραγωγής της Universal έχει διχάσει το κοινό, μετατρέποντας την αναμονή για την πρεμιέρα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των social media.

Ο Tom Holland ως Οδυσσέας στο «The Odyssey», ένα αριστούργημα που αναμένεται με ανυπομονησία.
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Στο YouTube, το official trailer έχει συγκεντρώσει πάνω από 350.000 dislikes, ενώ τα σχόλια κάτω από το βίντεο έχουν ξεπεράσει τις δεκάδες χιλιάδες. Πολλοί χρήστες εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια κυρίως για τις επιλογές του cast, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνονται από το πνεύμα του ομηρικού έπους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αυτοί που υπερασπίζονται την καλλιτεχνική ελευθερία του Nolan και τη δημιουργική του προσέγγιση.

Η «Οδύσσεια» αποκτά AI αφήγηση με τη φωνή του Michael Caine

Η Universal, βλέποντας την έντονη αντίδραση, κάνει λόγο για πιθανές οργανωμένες καμπάνιες «rating bombing» και επιρροή από bots, επιχειρώντας να εξηγήσει το μέγεθος της αρνητικής αντίδρασης. Ωστόσο, η συζήτηση στα social media συνεχίζει να μεγαλώνει, με κάθε νέο clip ή εικόνα από την ταινία να γίνεται αφορμή για νέο κύμα σχολίων και αντιπαραθέσεων.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Matt Damon is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Χαρακτηριστικό είναι ότι συγκεκριμένα comments έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες likes, δείχνοντας πως ο διχασμός δεν περιορίζεται μόνο στα dislikes αλλά και στην ίδια τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ταινία. Το κοινό φαίνεται να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα: σε όσους βλέπουν μια τολμηρή καλλιτεχνική μεταφορά και σε όσους θεωρούν ότι το project απομακρύνεται υπερβολικά από το original έργο.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία Οδύσσεια του Christopher Nolan.
www.imdb.com
Σκηνή μάχης από την ταινία The Odyssey με στρατιώτες και φλεγόμενα κτίρια.
IMDB
Η Mia Goth ως Μελανθώ και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
L to R: Mia Goth is Melantho and Anne Hathaway is Penelope in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η διαμάχη έχει ήδη περάσει και στη βιομηχανία του Hollywood, με αναλυτές να προσπαθούν να εξηγήσουν αν πρόκειται για οργανωμένο backlash ή για αυθόρμητη αντίδραση απέναντι σε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο blockbuster.

Με την παγκόσμια πρεμιέρα να πλησιάζει, το μεγάλο ερώτημα είναι αν όλος αυτός ο διαδικτυακός θόρυβος θα επηρεάσει την πορεία της ταινίας στις αίθουσες ή αν θα μείνει απλώς ένα ακόμα viral controversy πριν το opening weekend.

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Christopher Nolan The Odyssey TRAILER Οδύσσεια
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