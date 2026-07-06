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Cinema 06.07.2026

«Don’t Look Back in Anger»: Το teaser του ντοκιμαντέρ των Oasis είναι εδώ και θα σε κάνει να πατάς συνεχώς «play»

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Το teaser του νέου ντοκιμαντέρ των Oasis μόλις κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει την ένταση και την επιστροφή των Gallagher στη σκηνή. Πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο σε IMAX και streaming.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το teaser του ντοκιμαντέρ των Oasis με τίτλο «Don’t Look Back in Anger».
  • Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θρυλική επανένωση του συγκροτήματος και τη σχέση των αδελφών Gallagher.
  • Περιλαμβάνει πλάνα από συναυλίες, πρόβες και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των αδελφών μετά από 20 χρόνια.
  • Η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο σε IMAX, κινηματογράφους, Hulu και Disney+.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Oasis επιστρέφουν ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι με νέο άλμπουμ αλλά με ένα πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ. Με τίτλο «Don’t Look Back in Anger», η παραγωγή καταγράφει τη θρυλική επανένωση του συγκροτήματος και ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον από τους fans παγκοσμίως. Το πρώτο teaser δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου από την επανένωση των αδελφών Gallagher. Μέσα σε μόλις 45 δευτερόλεπτα, το βίντεο δίνει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα των συναυλιών και την ένταση πίσω από τη μεγάλη επιστροφή.

Ο Liam Gallagher στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το teaser περιλαμβάνει πλάνα από εκρηκτικά live shows, γεμάτα στάδια και στιγμές από πρόβες του συγκροτήματος. Παράλληλα, βλέπουμε τους Noel και Liam Gallagher να μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους και την επανένωση μετά από χρόνια ρήξης.

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Ο Noel αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απλώς δεν βλέπω τον εαυτό μου στη σκηνή με τον Λίαμ, απλά δεν το βλέπω», ενώ ο Liam απαντά: «Ο τρόπος που τελείωσε, απαράδεκτος». Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι η σχέση τους παραμένει φορτισμένη, παρά τη μουσική επανένωση.

Φωτογραφία του συγκροτήματος Oasis από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.
https://www.instagram.com/oasis/

Σύμφωνα με τη σύνοψη της παραγωγής, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο την περιοδεία-φαινόμενο των Oasis, αλλά και το συναισθηματικό βάθος αυτής της επιστροφής. Θα περιλαμβάνει backstage υλικό, πρόβες, αλλά και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδελφών μετά από πάνω από 20 χρόνια.

Το project υπογράφει ο Steven Knight, γνωστός από το «Peaky Blinders», ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Dylan Southern και Will Lovelace. Η ταινία θα κυκλοφορήσει αρχικά σε IMAX και κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο, πριν φτάσει στις πλατφόρμες Hulu και Disney+.

Δες το teaser:

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Oasis TEASER ντοκιμαντέρ
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