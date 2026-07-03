Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 03.07.2026

Baywatch: Η επιστροφή των ναυαγοσωστών είναι γεγονός – Δες το πρώτο teaser

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το θρυλικό «Baywatch» επιστρέφει με νέο καστ και σύγχρονη προσέγγιση, καθώς το Fox παρουσίασε το πρώτο teaser του reboot
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Fox κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reboot του Baywatch, που θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027.
  • Ο Stephen Amell υποδύεται τον Hobie Buchannon, γιο του θρυλικού Mitch Buchannon.
  • Η πλοκή περιλαμβάνει την εμφάνιση της άγνωστης κόρης Charlie, που θέλει να γίνει ναυαγοσώστρια.
  • Στο καστ συμμετέχουν οι Noah Beck, Shay Mitchell, David Chokachi και άλλοι, με τους δημιουργούς της αρχικής σειράς στην παραγωγή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι κόκκινες στολές και οι ακτές του Μαλιμπού ετοιμάζονται για μια δυναμική επιστροφή. Το Fox έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser για το πολυαναμενόμενο reboot της θρυλικής σειράς Baywatch, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας τον Ιανουάριο του 2027.

baywatch
https://www.instagram.com/baywatchtv/?hl=el

Στο επίκεντρο της νέας σειράς βρίσκεται ο Stephen Amell, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Hobie Buchannon. Ο Hobie καλείται να διαχειριστεί τη βαριά κληρονομιά του θρυλικού πατέρα του, Mitch Buchannon, του χαρακτήρα που καθιέρωσε ο David Hasselhoff στην αρχική σειρά. Το teaser μας συστήνει την ομάδα των νέων ναυαγοσωστών, με τον Hobie και την Nat, την οποία υποδύεται η Hassie Harrison, να συμφωνούν πως πρόκειται για «την καλύτερη δουλειά στον κόσμο», προτού το σκηνικό μεταφερθεί από την άμμο σε πιο ξέφρενες στιγμές σε ένα τοπικό μπαρ.

New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

Μια αναπάντεχη οικογενειακή ανατροπή

Η πλοκή υπόσχεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ισορροπία στη ζωή του Hobie ανατρέπεται πλήρως όταν εμφανίζεται η Charlie, την οποία ενσαρκώνει η Jessica Belkin, η κόρη που δεν γνώριζε ποτέ ότι έχει. Η νεαρή κοπέλα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει τα χνάρια της οικογένειας Buchannon και να ενταχθεί στην ομάδα των ναυαγοσωστών, δημιουργώντας μια νέα δυναμική που θα απασχολήσει το κοινό στα 12 επεισόδια της σειράς.

https://www.instagram.com/foxtv/
https://www.instagram.com/foxtv/

Ένα καστ γεμάτο αστέρια

Το reboot διαθέτει ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών που έρχεται να δώσει νέα πνοή στο franchise. Πέρα από τους προαναφερθέντες, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Brooks Nader και Livvy Dunne, ενώ αξιοσημείωτη είναι η επιστροφή του David Chokachi, ο οποίος συνδέει με την παρουσία του το παλιό με το νέο Baywatch.

Η «βαριά» ομάδα πίσω από τις κάμερες

Το εγχείρημα αποτελεί συμπαραγωγή της Fox Entertainment και της Fremantle. Ο Matt Nix αναλαμβάνει τον ρόλο του showrunner και εκτελεστικού παραγωγού, ενώ η ποιότητα της παραγωγής είναι εγγυημένη από τη συμμετοχή των δημιουργών της αρχικής σειράς, Michael Berk, Greg Bonann και Doug Schwartz. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου έχει αναλάβει ο McG, ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή, υποσχόμενος μια σύγχρονη αισθητική σε ένα κλασικό αγαπημένο θέμα.

Κεντρική Εικόνα: https://www.instagram.com/foxtv/

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

BAYWATCH TEASER
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»

Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»

03.07.2026
Επόμενο
Όταν οι Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz έγιναν το πιο iconic fan club της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026

Όταν οι Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz έγιναν το πιο iconic fan club της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»
Cinema

Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»

03.07.2026
Zendaya για Tom Holland: «Είναι η ψυχή του Spider-Man – Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του»
Cinema

Zendaya για Tom Holland: «Είναι η ψυχή του Spider-Man – Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του»

03.07.2026
Όμιλος Armani: Επίσημη αποστασιοποίηση από τη νέα βιογραφική ταινία για τον σχεδιαστή
Cinema

Όμιλος Armani: Επίσημη αποστασιοποίηση από τη νέα βιογραφική ταινία για τον σχεδιαστή

03.07.2026
New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία
Cinema

New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

03.07.2026
Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin
Cinema

Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin

03.07.2026
End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί
Cinema

End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί

03.07.2026
Το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video – Η ταινία που «σάρωσε» το box office αλλάζει οθόνη
Cinema

Το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έρχεται στο Prime Video – Η ταινία που «σάρωσε» το box office αλλάζει οθόνη

03.07.2026
«Βαϊάνα»: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις φωνές των Βαϊάνα και Μάουι;
Cinema

«Βαϊάνα»: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις φωνές των Βαϊάνα και Μάουι;

02.07.2026
Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου
Cinema

Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα