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Celeb World 03.07.2026

Όταν οι Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz έγιναν το πιο iconic fan club της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026

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Javier Bardem, Penélope Cruz και Rosalía πανηγύρισαν τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 από τις εξέδρες και έγιναν viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Rosalía, Javier Bardem και Penélope Cruz παρακολούθησαν αγώνα της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026.
  • Η Ισπανία νίκησε την Αυστρία 3-0 και προκρίθηκε στους «16».
  • Οι τρεις σταρ πανηγύρισαν έντονα την πρόκριση, με εικόνες που έγιναν viral.
  • Η Penélope Cruz φόρεσε φανέλα της εθνικής Ισπανίας, δείχνοντας στήριξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο όμορφες εικόνες της βραδιάς χάρισαν οι Javier Bardem, Penélope Cruz και Rosalía, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου στο Los Angeles για να στηρίξουν την εθνική ομάδα της Ισπανίας και να πανηγυρίσουν μαζί με χιλιάδες φιλάθλους τη μεγάλη πρόκριση της La Roja στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

https://www.instagram.com/rosalia.vt/
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Η Ισπανία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Αυστρία, επικρατώντας με άνεση 3-0 και εξασφαλίζοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.Με κυριαρχική εικόνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, η La Roja επιβεβαίωσε τον τίτλο ενός από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Ανάμεσα στους περίπου 71.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο ξεχώρισαν οι Javier Bardem και Penélope Cruz, οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα μαζί με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Rosalía.

https://www.instagram.com/rosalia.vt/
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι τρεις Ισπανοί stars δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, πανηγυρίζοντας την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας με χορό και χαμόγελα, εικόνες που έγιναν γρήγορα viral στα social media.


Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνιση της Penélope Cruz, η οποία επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην ομάδα του Luis de la Fuente. Η βραβευμένη ηθοποιός συγκέντρωσε τα βλέμματα των φιλάθλων, με την παρουσία της να ξεχωρίζει στις εξέδρες του κατάμεστου γηπέδου.

https://www.instagram.com/penelopecruzoficial/

Με τη νίκη επί της Αυστρίας, η La Roja συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση και πλέον ετοιμάζεται για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι απέναντι στην Πορτογαλία, στη φάση των «16», σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

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Javier Bardem Penelope Cruz Rosalia ΜΟΥΝΤΙΑΛ
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