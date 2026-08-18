Celeb News 18.08.2026

Ρία Ελληνίδου: Εκτάκτως εκτός σκηνής λόγω πένθους

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Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης για απόψε εμφάνισής της, δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ρία Ελληνίδου ακύρωσε συναυλία στη Σαλαμίνα λόγω πένθους.
  • Η απόφαση πάρθηκε ως φόρος τιμής στα θύματα των πυρκαγιών.
  • Η συναυλία μεταφέρεται για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Τα εισιτήρια παραμένουν σε ισχύ για τη νέα ημερομηνία.
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Σε μια κίνηση σεβασμού και οδύνης προχώρησε η Ρία Ελληνίδου, ανακοινώνοντας την ακύρωση της προγραμματισμένης για απόψε συναυλίας της. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, βάζοντας σε απόλυτη προτεραιότητα το ανθρώπινο στοιχείο και το βαρύ κλίμα των ημερών, αποφάσισε να μην ανέβει στη σκηνή.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής και ένδειξη πένθους για τα τραγικά γεγονότα και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πρόσφατα τη Σαλαμίνα, αφήνοντας πίσω τους θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι διοργανωτές και η ίδια η καλλιτέχνιδα έκριναν πως κάτω από αυτές τις συνθήκες, η μουσική και η ψυχαγωγία πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη σιωπή και τη συμπαράσταση προς τις πληγείσες περιοχές.

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Η νέα ημερομηνία και οι οδηγίες για τα εισιτήρια σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η μουσική βραδιά στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας δεν ακυρώνεται οριστικά, αλλά μεταφέρεται για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:30.

https://www.instagram.com/ajax_salaminas_official/
https://www.instagram.com/ajax_salaminas_official/

Όσοι φίλοι της μουσικής είχαν ήδη προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία, καθώς αυτά παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Η καλλιτεχνική κοινότητα και το κοινό στέκονται στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης.

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Πένθος Ρία Ελληνίδου ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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