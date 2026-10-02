Mariah Carey: Εντυπωσιακή εμφάνιση με κοσμήματα εκατομμυρίων για τα 25 χρόνια από το «Glitter»

Με μια ματιά Η Mariah Carey γιόρτασε τα 25 χρόνια του «Glitter» με κολιέ 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το κολιέ του οίκου Leviev έχει 44,71 καράτια φυσικών διαμαντιών κομμένων σε σχήμα αχλαδιού.

Η ταινία «Glitter», παρά την αρχική υποδοχή, έχει πλέον cult status.

Άλλες διάσημες, όπως η Madonna και η Taylor Swift, έχουν φορέσει εντυπωσιακά κοσμήματα σε σημαντικές στιγμές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey επέλεξε έναν εκθαμβωτικό τρόπο για να γιορτάσει την 25η επέτειο της ταινίας «Glitter». Η παγκοσμίου φήμης σταρ εμφανίστηκε με ένα κόσμημα που έκλεψε τις εντυπώσεις, ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ, η αξία του οποίου αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Το εκθαμβωτικό κολιέ, σχεδιασμένο από τον οίκο Leviev, αποτελείται από 44,71 καράτια φυσικών διαμαντιών. Τα πολύτιμα πετράδια, κομμένα σε σχήμα αχλαδιού, είναι τοποθετημένα σε λευκόχρυσο 18 καρατίων, δημιουργώντας ένα έργο τέχνης που ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική της Mariah Carey. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τιμή του εντυπωσιακού κοσμήματος ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 1.550.000 δολαρίων.

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Η επιλογή ενός τόσο πολυτελούς κοσμήματος υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Mariah Carey στην ταινία «Glitter», η οποία, παρά την αρχική της αμφιλεγόμενη υποδοχή, έχει πλέον αποκτήσει cult status και αγαπηθεί από ένα μεγάλο κοινό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει πώς η τέχνη και η μουσική μπορούν να βρουν τη θέση τους στην καρδιά των θαυμαστών με την πάροδο του χρόνου.

Η λάμψη των διαμαντιών στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας

Η Mariah Carey δεν είναι η μόνη που επιλέγει εντυπωσιακά κοσμήματα για σημαντικές στιγμές. Ο οίκος Leviev, γνωστός για τις εξαιρετικές του δημιουργίες, έχει ντύσει με τα διαμάντια του και άλλες διάσημες προσωπικότητες. Στα MTV VMAs, η Madonna παρέλαβε το βραβείο της ως Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς φορώντας ένα κολιέ αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Taylor Swift επέλεξε ένα μοναδικό δαχτυλίδι άνω των 10 καρατίων για την τελετή Artist Director Honors. Αυτές οι εμφανίσεις αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία και την αδιαμφισβήτητη γοητεία των πολύτιμων κοσμημάτων στην ενίσχυση της εικόνας των καλλιτεχνών.

Η ταινία «Glitter», αν και δεν γνώρισε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία κατά την κυκλοφορία της, έχει πλέον αναγνωριστεί ως ένα έργο που σημάδεψε την καριέρα της Mariah Carey, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη πινελιά στο μουσικό και κινηματογραφικό της αποτύπωμα. Η 25η επέτειος της ταινίας αποτελεί μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να ξαναζήσουν στιγμές από αυτήν την παραγωγή, ενώ η Mariah Carey συνεχίζει να λάμπει, τόσο με τη μουσική της όσο και με τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις.

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