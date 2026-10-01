Ο Antonin Tron φέρνει τη rock αύρα της Καλιφόρνιας στη συλλογή SS27 του οίκου Balmain

Με μια ματιά Η συλλογή Balmain SS27 συνδυάζει παριζιάνικη κομψότητα με την αισθητική της Καλιφόρνιας.

Έμπνευση αντλήθηκε από τα αρχεία του Balmain και την κουλτούρα της δεκαετίας '60-'70.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει αποχρώσεις της ερήμου, ενώ τα animal prints κυριαρχούν.

Το tailoring ενώνει την παριζιάνικη ραπτική με την καλιφορνέζικη ελευθερία, με έντονες βάτες και δερμάτινα στοιχεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν σχεδιαστές μόδας που καταφέρνουν να συνδυάσουν τελείως διαφορετικούς κόσμους και να παρουσιάσουν κάτι εντελώς φρέσκο. Ο Antonin Tron είναι ένας από αυτούς, καθώς για τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή συλλογή 2027 του οίκου Balmain αποφάσισε να γεφυρώσει δύο φαινομενικά ασύνδετους κόσμους: την κλασική παριζιάνικη γοητεία των περασμένων δεκαετιών και τη δική του αγάπη για την Καλιφόρνια της δεκαετίας του ’60 και του ’70. Το αποτέλεσμα είναι μια γυναίκα δυναμική, κομψή αλλά και σκληρή, έτοιμη να βρεθεί σε ένα παριζιάνικο ατελιέ ή να οδηγήσει στην έρημο υπό τους ήχους της ροκ μουσικής.

Η παριζιάνικη φινέτσα συνάντησε την ιστορία του οίκου, καθώς ο σχεδιαστής αναζήτησε έμπνευση στα αρχεία του Pierre Balmain, αξιοποιώντας εντυπωσιακές τουαλέτες με κεντήματα και έντονα δραματικά ντραπέ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι λεπτομέρειες εμπνευσμένες από εσωρούχα, οι οποίες βασίστηκαν σε παλιές φωτογραφίες από τα παρασκήνια των ντεφιλέ του οίκου, με κορσέδες και σατέν φούστες να συνδυάζονται με διαφανή μεταξωτά πουκάμισα. Ακόμη και η επιλογή του χώρου, το ιστορικό Hôtel de Maisons στο Παρίσι, λειτούργησε ως φόρος τιμής στην κληρονομιά του οίκου.

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Από την άλλη πλευρά, η συλλογή ταξιδεύει απευθείας στην ηλιόλουστη και μυστηριώδη Καλιφόρνια. Με επιρροές από το Joshua Tree, την έρημο και την αισθητική ταινιών όπως το Zabriskie Point, η χρωματική παλέτα ακολούθησε τις αποχρώσεις του ουρανού κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, προσφέροντας τόνους του χαλκού, του χρυσού, του πορτοκαλί και του απαλού κίτρινου.

Σημαντικό κομμάτι της συλλογής αποτέλεσαν τα animal prints, με το snake print να κυριαρχεί σε μακριά παντελόνια και oversized παλτό, ενώ το δέρμα χελιού πρόσθεσε μια πολυτελή και γυαλιστερή υφή σε τζάκετ. Η συνολική εικόνα απέπνεε έναν αέρα ροκ σταρ, δείχνοντας ότι τα snakeskin σχέδια παίρνουν τη σκυτάλη από τα κλασικά leopard prints των προηγούμενων σεζόν.

Στον πυρήνα της συλλογής, το tailoring λειτούργησε ως το σημείο τομής ανάμεσα στην παριζιάνικη ραπτική και την καλιφορνεζική ελευθερία. Ο Antonin Tron εμπνεύστηκε από την εποχή του Christophe Decarnin στον οίκο Balmain, επαναφέροντας τις έντονες, αιχμηρές βάτες και τα καλοραμμένα παντελόνια που θυμίζουν τη χαρακτηριστική στολή ενός ροκ είδωλου της δεκαετίας του εβδομήντα, μαζί με το εμβληματικό pilot jacket που αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν των εμφανίσεων του οίκου.

Kεντρική Εικόνα: @balmain

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