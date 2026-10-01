Fashion 01.10.2026

Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα

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Ο Haider Ackermann παρουσιάζει μια αντισυμβατική και προκλητική συλλογή για τον οίκο Tom Ford, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγο πριν από το πολυαναμενόμενο σόου του για τον οίκο Tom Ford, ο Haider Ackermann φρόντισε να τραβήξει τα βλέμματα δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα τολμηρό video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από αυτό που θα ακολουθούσε. Η αισθησιακή αυτή κίνηση αποτέλεσε απλώς η έναρξη για μια πασαρέλα που επρόκειτο να συζητηθεί όσο καμία άλλη, συνδυάζοντας την απόλυτη πρόκληση με την υψηλή αισθητική.

https://www.instagram.com/h.a/
https://www.instagram.com/h.a/

Όταν τα φώτα έσβησαν στη σχεδόν σκοτεινή αίθουσα, η σκηνή αποκαλύφθηκε φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από γυάλινα πάνελ. Τα μοντέλα, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο καλυμμένα, στεκόντουσαν για να θαυμάσουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη ή κοιτάζονταν μέσα από τα διαφανή χωρίσματα, δημιουργώντας μια μοναδική χορογραφία. Η μουσική επένδυση, που συνδύαζε διαχρονικά τραγούδια με αισθητικούς ήχους, ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι η συστολή δεν είχε καμία θέση σε αυτή την παρουσίαση.

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Το show ξεκίνησε με κοσμήματα και ρούχα που τόνιζαν τη σωματική διάπλαση, όπως ένα ριγέ κοστούμι φορεμένο με ανοιχτό πουκάμισο που αποκάλυπτε το σώμα, συνοδευμένο από λεπτό μαντήλι με μονόγραμμα. Η συλλογή συνέχισε να κινείται σε ροκ και αισθησιακούς ρυθμούς, εναλλάσσοντας ανδρικές και γυναικείες γραμμές σε μαύρο δέρμα, ενώ το λογότυπο του οίκου Tom Ford αποτυπώθηκε με λέιζερ σε εφαρμοστά φανελάκια. Στη συνέχεια, τα ρούχα έγιναν πιο χαλαρά, περιλαμβάνοντας military πράσινες φόρμες, φθαρμένα τζιν και cargo παντελόνια.

https://www.instagram.com/h.a/
https://www.instagram.com/h.a/

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με τα βραδινά σύνολα, όπου οι γυναίκες εντυπωσίασαν με κόκκινα φορέματα γεμάτα στρατηγικά τοποθετημένα ανοίγματα και κοψίματα μέχρι τους γοφούς, ενώ οι άντρες εμφανίστηκαν με άψογα ραμμένα σμόκιν και τοπ που αναδείκνυαν το στήθος.

Το φινάλε του ντεφιλέ σημαδεύτηκε από ελάχιστα μαύρα μαγιό και εσώρουχα που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία, αποδεικνύοντας ότι ο σχεδιαστής δεν φοβάται να ωθήσει τα πράγματα στα άκρα. «Είναι τόσο αισθησιακό, έτσι δεν είναι; Ακόμη και με τα οπίσθια έξω», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Haider Ackermann στα παρασκήνια, υπογράφοντας μια από τις πιο τολμηρές και αξιομνημόνευτες στιγμές της σύγχρονης μόδας.

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Tom Ford Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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