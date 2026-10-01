Life 01.10.2026

Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά: 6 τρόποι να τονώσεις το ανοσοποιητικό σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με μια ματιά
  • Η ενυδάτωση είναι σημαντική, ακόμη και σε κρύο καιρό.
  • Ντύσου ανάλογα με τις αλλαγές θερμοκρασίας για άνεση.
  • Το συχνό πλύσιμο των χεριών προστατεύει από ιώσεις.
  • Η ξεκούραση και ο αερισμός των χώρων ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μέρα έχει ήλιο, την επόμενη πέφτει η θερμοκρασία και ξαφνικά όλοι γύρω σου αρχίζουν να βήχουν και να φτερνίζονται. Οι αλλαγές του καιρού συχνά συμπίπτουν με περιόδους κατά τις οποίες κυκλοφορούν περισσότερες αναπνευστικές λοιμώξεις, ειδικά όταν περνάς αρκετές ώρες σε κλειστούς χώρους, στα μέσα μεταφοράς, στη σχολή ή στη δουλειά.

Pexels
Pexels

Δεν μπορείς να αποφύγεις κάθε ίωση, μπορείς όμως να υιοθετήσεις μερικές απλές συνήθειες που βοηθούν να φροντίζεις καλύτερα τον οργανισμό σου και την καθημερινότητά σου.

Διάβασε επίσης: Τσάι βουκαμβίλιας: Το νέο μυστικό υγείας που έλειπε από τη ρουτίνα σου

1. Μην ξεχνάς το νερό

Ακόμη και όταν ο καιρός είναι πιο κρύος και δεν διψάς τόσο, η ενυδάτωση παραμένει σημαντική. Έχε μαζί σου ένα μπουκάλι νερό και προσπάθησε να πίνεις τακτικά μέσα στην ημέρα.

Pexels
Pexels

2. Ντύσου ανάλογα με τον καιρό

Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου λιγότερο άνετη. Ένα ελαφρύ πανωφόρι ή ένα extra layer στην τσάντα σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ξεκινάς από το σπίτι με ήλιο και επιστρέφεις με χαμηλότερη θερμοκρασία.

Pexels
Pexels

3. Βάλε το πλύσιμο των χεριών στη ρουτίνα σου

Αν χρησιμοποιείς συχνά μέσα μεταφοράς, πηγαίνεις στη σχολή, στη δουλειά ή σε χώρους με πολύ κόσμο, προσπάθησε να πλένεις τα χέρια σου τακτικά. Είναι μια απλή συνήθεια που αξίζει να γίνει μέρος της καθημερινότητάς σου.

4. Μην αγνοείς την ξεκούραση

Το γεμάτο πρόγραμμα μπορεί εύκολα να σε κάνει να ξεχνάς πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος. Προσπάθησε να διατηρείς ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα και να δίνεις χρόνο στο σώμα σου να ξεκουράζεται. Αν αισθάνεσαι ότι δεν είσαι καλά, μην πιέζεις τον εαυτό σου να συνεχίσει κανονικά σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Pexels
Pexels

5. Αέριζε τους χώρους

Όταν περνάς πολλές ώρες σε κλειστούς χώρους, ο τακτικός αερισμός είναι μια απλή συνήθεια που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Άνοιξε για λίγο τα παράθυρα στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ανοιχτό παράθυρο με θέα ανθισμένο δέντρο στον κήπο, που εξηγεί γιατί το σπίτι μυρίζει την άνοιξη.
Πηγή: Unsplash

6. Βάλε περισσότερη ισορροπία στη διατροφή σου

Δεν χρειάζεται να αναζητάς «μαγικές» τροφές για να μην αρρωστήσεις. Προσπάθησε απλώς να έχεις μια ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία τροφών, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και πηγές πρωτεΐνης.

Ποικιλία από φρέσκα λαχανικά, ντοματίνια, αγγούρια και φασολάκια μέσα σε πλαστικό σουρωτήρι
Πηγή: Unsplash

Οι αλλαγές του καιρού είναι μέρος της καθημερινότητας, όπως και οι εποχικές ιώσεις. Με απλές συνήθειες, καλή υγιεινή, ξεκούραση και λίγη περισσότερη προσοχή, μπορείς να φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου χωρίς υπερβολές και πανικό.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Tom Cruise: Η πρώτη του πτήση για το «Top Gun» δεν πήγε όπως περίμενε – Τι αποκάλυψε για το «Top Gun 3»

Tom Cruise: Η πρώτη του πτήση για το «Top Gun» δεν πήγε όπως περίμενε – Τι αποκάλυψε για το «Top Gun 3»

01.10.2026
Επόμενο
BTS: Το «Run BTS!» επιστρέφει και οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν – Δες το teaser

BTS: Το «Run BTS!» επιστρέφει και οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν – Δες το teaser

01.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα
Fashion

Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα

01.10.2026
«Άλλο πρόσωπο, τα ίδια τραύματα»: Το μοτίβο επιλογής συντρόφων που σε παγιδεύει
Life

«Άλλο πρόσωπο, τα ίδια τραύματα»: Το μοτίβο επιλογής συντρόφων που σε παγιδεύει

01.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου
Life

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

01.10.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις
Life

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

01.10.2026
Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν
Beauty

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

01.10.2026
Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά
Life

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

01.10.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

01.10.2026
Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα
Fashion

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

01.10.2026
Μια ματιά στο cozy σαλόνι της Jennifer Aniston – Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίσαμε
Life

Μια ματιά στο cozy σαλόνι της Jennifer Aniston – Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίσαμε

01.10.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…