Cinema 01.10.2026

BTS: Το «Run BTS!» επιστρέφει και οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν – Δες το teaser

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Οι BTS ετοιμάζονται για την επιστροφή της αγαπημένης τους σειράς, με 1 νέο teaser που δίνει μία γεύση από τις επερχόμενες περιπέτειές τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Run BTS!» επιστρέφει με νέα επεισόδια, με τίτλο «Run BTS 2.0».
  • Τα γυρίσματα έγιναν στο Τορόντο, περιλαμβάνοντας παιχνίδια όπως speed walk και pickleball.
  • Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί στις 6 Οκτωβρίου, το δεύτερο στις 11 Οκτωβρίου.
  • Η επιστροφή συμπίπτει με την παγκόσμια περιοδεία και την επιτυχία του άλμπουμ «ARIRANG».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS, το παγκοσμίου φήμης K-pop συγκρότημα, ετοιμάζουν την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς τους «Run BTS!». Ένα νέο teaser έκανε την εμφάνισή του, προσφέροντας στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά στα παιχνίδια, τις προκλήσεις και τον φιλικό ανταγωνισμό που θα χαρακτηρίσουν τα νέα επεισόδια.

Μέλος των BTS στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Τορόντο, όπου τα επτά μέλη του συγκροτήματος απολαμβάνουν ένα πικνίκ, αναβιώνοντας παιχνίδια που συνήθιζαν να παίζουν σε παρόμοιες περιστάσεις. Η νοσταλγική ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε έντονο ανταγωνισμό, καθώς τα μέλη συμμετέχουν σε ένα γρήγορο παιχνίδι speed walk και στη συνέχεια στο «red light, green light».

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«Γιατί είσαι τόσο γρήγορος;» ακούγεται να ρωτά ο Jung Kook, ενώ τρέχει γύρω από τον χώρο του πικνίκ, για να καταλήξει σε μια τούμπα, προκαλώντας τα γέλια των υπολοίπων. Ωστόσο, η πραγματική μάχη για την πρωτοκαθεδρία ξεκινά με το πολυαναμενόμενο τουρνουά pickleball. Τα διακυβεύματα ανεβαίνουν, καθώς οι παίκτες μαθαίνουν ότι ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει μια ποινή.

Τα μέλη του συγκροτήματος BTS ποζάρουν μαζί φορώντας κοστούμια.
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Το teaser μάς δίνει μια γεύση από τον χαοτικό αγώνα, με τα μέλη να φωνάζουν, να ενθαρρύνουν και να αντιδρούν στις μπάλες που περνούν αστραπιαία πάνω από το φιλέ. Το τουρνουά σβήνει σταδιακά, δίνοντας τη θέση του σε μια κάρτα με τίτλο «Run BTS 2.0», προαναγγέλλοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη σειρά.

Η επιστροφή μιας τόσο αυθόρμητης και αμεσής σειράς είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνη για τους θαυμαστές, ειδικά μετά την ολοκλήρωση του Βορειοαμερικανικού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους «ARIRANG World Tour», με το συγκρότημα να ετοιμάζεται σύντομα για το Νοτιοαμερικανικό τμήμα. Το τελευταίο τους άλμπουμ, «ARIRANG», κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 για έβδομη φορά, παραμένοντας στο chart για 27 εβδομάδες και συνεχίζει. Το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής του «Run BTS!» αναμένεται να προβληθεί στις 8 μ.μ. KST της 6ης Οκτωβρίου, με το δεύτερο επεισόδιο να ακολουθεί στις 8 μ.μ. KST της 11ης Οκτωβρίου.

Τα επτά μέλη του συγκροτήματος BTS με κοστούμια σε λευκό φόντο
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Η ανακοίνωση της νέας σεζόν του “Run BTS!” έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τους BTS. Το συγκρότημα πρόσφατα ολοκλήρωσε το Βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας του, προετοιμάζοντας παράλληλα το κοινό για το επερχόμενο Νοτιοαμερικανικό σκέλος. Η επιτυχία του τελευταίου τους άλμπουμ, «ARIRANG», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200, υπογραμμίζει την συνεχιζόμενη παγκόσμια απήχηση του συγκροτήματος.

Τα μέλη του συγκροτήματος BTS κάθονται στην άκρη της σκηνής σε συναυλία γεμάτη κοινό.
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Η σειρά «Run BTS!» έχει καθιερωθεί ως ένα αγαπημένο πρόγραμμα για τους θαυμαστές, προσφέροντας μια πιο χαλαρή και αστεία ματιά στην καθημερινότητα και τις αλληλεπιδράσεις των μελών. Η επιστροφή της σειράς, μετά από μια περίοδο απουσίας, αναμένεται με μεγάλη προσμονή, καθώς οι θαυμαστές ανυπομονούν να δουν τα αγαπημένα τους είδωλα να επιδίδονται σε νέες, διασκεδαστικές προκλήσεις.

Η σειρά, η οποία θα ονομάζεται «Run BTS 2.0», υπόσχεται να διατηρήσει τον πυρήνα που την έκανε επιτυχημένη, προσθέτοντας παράλληλα νέα στοιχεία και παιχνίδια για να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο. Η επιλογή του Τορόντο ως τόπου διεξαγωγής των νέων επεισοδίων προσθέτει μια διεθνή διάσταση στις περιπέτειες του συγκροτήματος.

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