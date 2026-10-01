Cinema 01.10.2026

Η Jennifer Lawrence επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το σκοτεινό sci-fi θρίλερ «The Flood»

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Η βραβευμένη ηθοποιός αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο project του σκηνοθέτη του «Weapons», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lawrence πρωταγωνιστεί στο sci-fi θρίλερ «The Flood».
  • Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Zach Cregger, γνωστός από το «Weapons».
  • Η Warner Bros. (New Line) και η Amblin Entertainment είναι οι εταιρείες παραγωγής.
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου 2028.
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Η Jennifer Lawrence ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει ξανά, αυτή τη φορά στο νέο sci-fi θρίλερ με τίτλο «The Flood». Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Zach Cregger, γνωστός από την επιτυχημένη ταινία τρόμου «Weapons», η οποία απέσπασε Όσκαρ. Η Warner Bros. μέσω της New Line division, η οποία στήριξε και το προηγούμενο έργο του Cregger, είναι η εταιρεία παραγωγής πίσω από το «The Flood», έχοντας αποκτήσει τα δικαιώματα του project από το Netflix.

Jennifer Lawrence ποζάρει με κοσμήματα και αλλαγμένη εμφάνιση, ενώ μιλάει για την αλήθεια πίσω από τις αισθητικές της επιλογές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνεργασία αυτή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Cregger έχει αποδείξει το ταλέντο του στο είδος του τρόμου, ενώ η Jennifer Lawrence είναι γνωστή για την προσεκτική επιλογή των ρόλων της. Η κινηματογραφική πρεμιέρα του «The Flood» έχει οριστεί για τις 11 Αυγούστου 2028, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ευρώπη κατά τους πρώτους μήνες του 2027.

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Η Amblin Entertainment θα συμμετέχει στην παραγωγή, μαζί με τους συχνούς συνεργάτες του Cregger, Roy Lee και Miri Yoon της Vertigo Entertainment. Η επιλογή της Jennifer Lawrence για τον πρωταγωνιστικό ρόλο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αποτελώντας ένα «coup» για το στούντιο, δεδομένης της επιλεκτικότητάς της στις συνεργασίες.

Η Jennifer Lawrence εμφανίζεται με λευκό φόρεμα και κοσμήματα, λίγο μετά την είσοδό της στο Instagram.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lawrence έχει αποσπάσει πρόσφατα υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στο δράμα «Die My Love», ενώ αναμένεται να συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τον Leonardo DiCaprio στο επερχόμενο δράμα «What Happens at Night», σε σκηνοθεσία Martin Scorsese.

Jennifer Lawrence
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιλογή του Zach Cregger για τη σκηνοθεσία δεν είναι τυχαία, καθώς το «Weapons» κατέδειξε την ικανότητά του να δημιουργεί ατμοσφαιρικές και αγωνιώδεις ταινίες. Με την Jennifer Lawrence στο πλευρό του, το «The Flood» έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια από τις πιο συζητημένες ταινίες της επόμενης δεκαετίας.

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