Beauty 30.09.2026

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

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Αν το lip balm σου δεν προσφέρει καμία ουσιαστική διαφορά, ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τις πραγματικές αιτίες της ξηρότητας στα χείλη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Περιβαλλοντικοί παράγοντες, γλείψιμο χειλιών και φαρμακευτικές αγωγές προκαλούν ξηρότητα.
  • Ορισμένα lip balms δημιουργούν επιφανειακή προστασία, κλειδώνοντας την ξηρότητα.
  • Συστατικά όπως μενθόλη, καμφορά και αρώματα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό.
  • Ενυδάτωση με υαλουρονικό οξύ, αποφυγή γλειψίματος και άφθονο νερό βοηθούν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα ξηρά και σκασμένα χείλη αποτελούν μια από τις πιο ενοχλητικές καθημερινές προκλήσεις, ιδιαίτερα καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει και ο καιρός αλλάζει. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να απλώνει ασταμάτητα lip balm χωρίς ωστόσο να βλέπεις ορατή και μόνιμη βελτίωση, τότε το πρόβλημα πιθανότατα δεν λύνεται με ένα ακόμη προϊόν, αλλά με μια ριζική αλλαγή στρατηγικής.

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Pexels

Η λύση δεν κρύβεται στην υπερβολική συσσώρευση καλλυντικών στο νεσεσέρ σου, αλλά στην κατανόηση των πραγματικών αιτιών που προκαλούν την αφυδάτωση και στην υιοθέτηση μιας πιο στοχευμένης ρουτίνας περιποίησης. Με μερικές απλές αλλαγές στις καθημερινές σου συνήθειες, μπορείς να επαναφέρεις τη φυσική απαλότητα και την υγεία στα χείλη σου.

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Ποιες είναι οι βασικές αιτίες της ξηρότητας;

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο παγωμένος αέρας, η χαμηλή υγρασία και το κρύο, αφυδατώνουν την ευαίσθητη επιδερμίδα των χειλιών ταχύτερα από οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα, η συνήθεια να γλείφουμε τα χείλη μας όταν τα αισθανόμαστε στεγνά λειτουργεί αρνητικά, καθώς τα ένζυμα του σάλιου διαβρώνουν τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος, εντείνοντας τον φαύλο κύκλο της αφυδάτωσης. Επιπλέον, ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές, δερματικές παθήσεις όπως το έκζεμα ή ακόμα και αλλεργικές αντιδράσεις σε αρωματικά συστατικά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς ερεθισμούς.

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Unsplash

Για ποιο λόγο το αγαπημένο σου lip balm αποτυγχάνει;

Αν νιώθεις εξάρτηση από το στικ ενυδάτωσης, ίσως η σύνθεσή του να μην προσφέρει ουσιαστική θρέψη. Πολλά προϊόντα του εμπορίου δημιουργούν απλώς ένα επιφανειακό φιλμ προστασίας, κλειδώνοντας την ξηρότητα μέσα, ενώ συστατικά όπως η μενθόλη, η καμφορά και τα έντονα αρώματα μπορούν να προκαλέσουν αίσθηση καψίματος και επιπλέον ερεθισμούς.

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www.pexels.com

Τα 4 βήματα για βελούδινα, υγιή χείλη

Για να αποκτήσεις ξανά απαλά χείλη, εστίασε αρχικά σε συνθέσεις εμπλουτισμένες με υαλουρονικό οξύ ή γλυκερίνη που ελκύουν την υγρασία, δοκιμάζοντας την έξυπνη τεχνική να ταμπονάρεις ελάχιστο νερό στα χείλη σου πριν απλώσεις την ενυδατική σου αλοιφή. Στη συνέχεια, προσπάθησε να περιορίσεις το γλείψιμο των χειλιών επιλέγοντας εντελώς άοσμα, υποαλλεργικά προϊόντα φροντίδας, φροντίζοντας παράλληλα να πίνεις άφθονο νερό και να τοποθετήσεις έναν υγραντήρα στον χώρο σου αν η ατμόσφαιρα είναι αποξηραμένη. Τέλος, αν τα χείλη σου συνεχίζουν να σκάνε, κοκκινίζουν ή αιμορραγούν παρά τη σχολαστική φροντίδα, η επίσκεψη σε έναν δερματολόγο είναι απαραίτητη για να αποκλειστεί τυχόν αλλεργία.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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