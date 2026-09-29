Beauty 29.09.2026

MFW: Όλα τα beauty trends που χρειάζεται να ξέρεις από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι

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Από τα μουντζουρωμένα smoky eyes του Gucci μέχρι τη λάμψη των κρυστάλλων στο The Attico, οι οίκοι μόδας επαναπροσδιόρισαν τους κανόνες της ομορφιάς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 απορρίπτει την τελειότητα, προκρίνοντας τολμηρές, αντισυμβατικές αισθητικές.
  • Το μακιγιάζ και τα μαλλιά αναδεικνύονται σε αυτόνομα μέσα έκφρασης, πέρα από απλά συμπληρώματα των ρούχων.
  • Εμφανίστηκαν τάσεις όπως η "δαιμονική" αισθητική, ο ρεαλιστικός μινιμαλισμός και η Y2K αναβίωση.
  • Η σύγχρονη ομορφιά αγκαλιάζει την αυθεντικότητα, τον δυναμισμό και την έντονη προσωπικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 έριξε την αυλαία της, αφήνοντας πίσω της ένα σαφές μήνυμα για τη νέα εποχή της ομορφιάς. Στις φετινές πασαρέλες, τα beauty looks αποχαιρέτησαν την αυστηρή επιδίωξη της κλασικής τελειότητας και της αψεγάδιαστης συμμετρίας, προτιμώντας να αφηγηθούν πιο τολμηρές, αντισυμβατικές ιστορίες. Οι κορυφαίοι οίκοι μόδας απέδειξαν πως το μακιγιάζ και τα μαλλιά δεν λειτουργούν πλέον απλώς ως συμπληρώματα των ρούχων, αλλά ως αυτόνομα μέσα έκφρασης που στοχεύουν να αφήσουν μια ανεξίτηλη εντύπωση στο κοινό.

Μοντέλο παρουσιάζει φόρεμα με animal prints και ασύμμετρες γραμμές από τη συλλογή Roberto Cavalli SS27.
https://www.instagram.com/roberto_cavalli/

Από τις ατημέλητες, ξενυχτισμένες πινελιές και τα θεατρικά strass μέχρι τα υπερβολικά χτενίσματα της δεκαετίας του 2000, η ιταλική πρωτεύουσα της μόδας επαναπροσδιόρισε τους κανόνες του στυλ. Είτε πρόκειται για μια σκοτεινή, «δαιμονική» αισθητική είτε για έναν εκλεπτυσμένο μινιμαλισμό, η σύγχρονη ομορφιά αγκαλιάζει τον δυναμισμό, την αυθεντικότητα και την έντονη προσωπικότητα, δίνοντας τον τόνο για τις επόμενες τάσεις που θα κυριαρχήσουν.

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Gucci: Η Y2K Party Girl αισθητική επιστρέφει

Ο οίκος Gucci αναβιώνει τη νυχτερινή ομορφιά των late 90s και early 2000s μέσα από άγρια, μουντζουρωμένα μαύρα μάτια και γυαλιστερά κόκκινα χείλη. Υπό την καλλιτεχνική υπογραφή των Daniele Schiavello και Daniele Venturelli, το smoky eye αποκτά μια σχεδόν «δαιμονική» και απείθαρχη διάσταση, άλλοτε ελαφρώς ρευστή και άλλοτε pop, φωνάζοντας «ναι» στα after-midnight πάρτι χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μοντέλο περπατά στην πασαρέλα με μαύρο φόρεμα με μεγάλο άνοιγμα στο πόδι, παρουσιάζοντας τη συλλογή SS 27.
https://www.instagram.com/gucci

Prada: Η ομορφιά της κούρασης και της αυθεντικότητας

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, η makeup artist Lucia Pieroni προσεγγίζει το μακιγιάζ με έναν ανατρεπτικά ρεαλιστικό τρόπο στον οίκο Prada. Με τονισμένους μαύρους κύκλους, μουτζουρωμένο eyeliner και μια σχεδόν άβαφη επιδερμίδα, το beauty look αγκαλιάζει σκόπιμα τα σημάδια μιας σύντομης νύχτας, σαν ο ύπνος να αποτέλεσε δευτερεύοντα παράγοντα για τη σύγχρονη γυναίκα.

Μοντέλο παρουσιάζει τη θηλυκότητα του οίκου Prada με φούστα και δερμάτινο μπουφάν στην πασαρέλα Spring 2027.
https://www.instagram.com/prada/

Fendi: Mινιμαλισμός και διακριτική πολυτέλεια

Ο οίκος Fendi επενδύει σε μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του no-makeup look δια χειρός Pat McGrath. Οι taupe τόνοι σκιάζουν διακριτικά τα μάτια και συνδυάζονται με σκούρες ροζ αποχρώσεις σε βλέφαρα και χείλη, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που είναι σχεδόν αόρατο από μακριά, αλλά αποκαλύπτει μια βαθιά, θηλυκή γοητεία από κοντά.

fendi_makeup
https://www.instagram.com/fendi/

Blumarine: Doll-like βλεφαρίδες και αθώα γοητεία

Στον οίκο Blumarine, η θηλυκότητα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από μια φρέσκια επιδερμίδα, glossy χείλη και έντονες, doll-like βλεφαρίδες που ανοίγουν εντυπωσιακά το βλέμμα. Η εμφάνιση της Irina Shayk απέπνευσε μια αίσθηση ιταλικού glamour και γλυκιάς τρυφερότητας, αποδεικνύοντας πως το girly στοιχείο μπορεί να είναι κάθε άλλο παρά αθώο.

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https://www.instagram.com/blumarine/

The Attico: Λάμψη κρυστάλλων

Σε πλήρη αντίθεση με τον μινιμαλισμό, το brand The Attico φωτίζει το πρόσωπο με bedazzling μακιγιάζ, τοποθετώντας μικρούς ασημένιους κρυστάλλους σε αστερισμούς πάνω στα βλέφαρα. Αυτή η «midnight beauty» αισθητική, εμπνευσμένη από τις αισθησιακές σιλουέτες των σχεδιαστριών Gilda Ambrosio και Giorgia Tordini, αποδεικνύει ότι στο Μιλάνο ακόμα και το μακιγιάζ ντύνεται στα στρας.

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https://www.instagram.com/theattico/

Roberto Cavalli: Dolce Vita έκδοση 2000s

Ο οίκος Roberto Cavalli επαναφέρει στο προσκήνιο το εμβληματικό Y2K blowout με τέλεια χωρίστρα στη μέση, XXL μήκη και θεατρικό όγκο. Τα μαλλιά, εμπνευσμένα από τις χρυσές εποχές των supermodels όπως η Gisele Bündchen, φοριούνται ξανά σαν ένα δεύτερο, εντυπωσιακό ρούχο που κλέβει την παράσταση.

Μοντέλο παρουσιάζει ρούχα με animal prints και ασύμμετρες γραμμές στην πασαρέλα του Roberto Cavalli SS27.
https://www.instagram.com/roberto_cavalli/

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