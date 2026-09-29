Social & Tech 29.09.2026

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

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Όταν η ψηφιακή ζωή έχει γεμίσει με φωτογραφίες, ειδοποιήσεις και αρχεία που δεν χρησιμοποιείς, ίσως ήρθε η στιγμή για ένα διαφορετικό είδος ξεκαθαρίσματος
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το "digital decluttering" είναι η νέα τάση για οργάνωση της ψηφιακής ζωής, πέρα από την εξοικονόμηση χώρου.
  • Ξεκινήστε με το κινητό, διαγράφοντας αχρησιμοποίητες εφαρμογές, φωτογραφίες και αρχεία.
  • Τακτοποιήστε το inbox και τις ειδοποιήσεις, κάνοντας unsubscribe και απενεργοποιώντας ό,τι δεν είναι απαραίτητο.
  • Εφαρμόστε το ξεκαθάρισμα και στα social media, κρατώντας μόνο χρήσιμο περιεχόμενο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει ένα «σημείο» όπου το κινητό σου αρχίζει να θυμίζει περισσότερο αποθήκη παρά χρήσιμο εργαλείο. Χιλιάδες φωτογραφίες, screenshots που ξέχασες γιατί κράτησες, εφαρμογές που δεν ανοίγεις ποτέ, αμέτρητα emails και ειδοποιήσεις που εμφανίζονται όλη μέρα. Το digital decluttering, δηλαδή το ψηφιακό ξεκαθάρισμα, έρχεται να βάλει τάξη σε αυτή την ψηφιακή ακαταστασία. Η νέα τάση δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χώρου στις συσκευές σου, αλλά κυρίως μια πιο συνειδητή σχέση με την τεχνολογία και το περιεχόμενο που καταναλώνεις καθημερινά.

Χέρια που κρατούν smartphone και πληκτρολογούν, προσφέροντας πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς θυσίες.
Unsplash

Το κινητό σου είναι ίσως η συσκευή που χρησιμοποιείς περισσότερο μέσα στην ημέρα, από την πρώτη στιγμή που ξυπνάς μέχρι λίγο πριν κοιμηθείς. Στην πορεία, όμως, γεμίζει με φωτογραφίες, εφαρμογές, αρχεία και ειδοποιήσεις, δημιουργώντας μια ψηφιακή ακαταστασία που συχνά περνά απαρατήρητη, αλλά μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητά σου.

Διάβασε επίσης: Γιατί τα social media μετατρέπονται σε πλατφόρμες διαφημίσεων – Πώς επηρεάζεται το feed σου

Το digital decluttering είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου με την τεχνολογία, ξεκινώντας από μικρές και εύκολες αλλαγές. Δεν χρειάζεται να διαγράψεις τα πάντα ή να περιορίσεις τη χρήση των συσκευών σου, αλλά να κρατήσεις όσα πραγματικά σου είναι χρήσιμα και να δημιουργήσεις έναν πιο οργανωμένο ψηφιακό χώρο.

1. Ξεκίνα από το κινητό σου

Κάνε ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα στις εφαρμογές, στις φωτογραφίες και στα αρχεία σου. Διέγραψε όσα δεν χρησιμοποιείς και απομάκρυνε screenshots, διπλές φωτογραφίες και downloads που έχουν πλέον χάσει τη χρησιμότητά τους. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις την αρχική οθόνη του κινητού σου, κρατώντας μπροστά μόνο τις εφαρμογές που χρησιμοποιείς πραγματικά. Μερικά λεπτά αρκούν για να κάνεις τη συσκευή σου πιο λειτουργική.

Ένα smartphone με πολλές εφαρμογές δίπλα σε ένα laptop, για να αποκτήσεις πολύτιμα GB στο κινητό σου.
Unsplash

2. Το inbox και οι ειδοποιήσεις χρειάζονται επίσης τάξη

Newsletter που δεν διαβάζεις, διαφημιστικά emails και συνεχείς ειδοποιήσεις δημιουργούν έναν ψηφιακό θόρυβο που εύκολα γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Κάνε unsubscribe από όσα δεν σε ενδιαφέρουν και απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις εφαρμογών που δεν χρειάζεται να διακόπτουν συνεχώς την ημέρα σου. Το ζητούμενο δεν είναι ένα άδειο inbox, αλλά ένα περιβάλλον όπου ξεχωρίζεις εύκολα ό,τι έχει πραγματικά σημασία.

Χέρια που κρατούν κινητό τηλέφωνο, προσφέροντας πολύτιμα GB χωρίς να θυσιάζονται φωτογραφίες.
Unsplash

3. Κάνε ένα μικρό ξεκαθάρισμα στα social media

Το digital decluttering αφορά και το περιεχόμενο που βλέπεις καθημερινά. Αν το feed σου είναι γεμάτο λογαριασμούς που πλέον δεν σε ενδιαφέρουν, ίσως ήρθε η στιγμή να κάνεις ένα μικρό «ξεσκαρτάρισμα». Κράτησε εκείνους που πραγματικά σου προσφέρουν κάτι και απομάκρυνε περιεχόμενο που απλώς γεμίζει την οθόνη σου. Η ψηφιακή οργάνωση δεν αφορά μόνο το τι αποθηκεύεις, αλλά και το τι επιλέγεις να βλέπεις.

Pexels
Pexels

4. Μην ξεχνάς τον υπολογιστή και το cloud

Το ψηφιακό χάος δεν βρίσκεται μόνο στο κινητό. Παλιά αρχεία, downloads και δεκάδες φάκελοι μπορούν να κάνουν δύσκολη ακόμη και την αναζήτηση ενός απλού εγγράφου. Κάνε ένα σύντομο ξεκαθάρισμα στον υπολογιστή και στο cloud, δημιούργησε μια απλή δομή φακέλων και κράτησε μόνο όσα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα σε μία ημέρα. Δέκα λεπτά κάθε τόσο μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Χέρια που κρατούν smartphone και χρησιμοποιούν εφαρμογές για να κερδίσουν πολύτιμα GB στο κινητό τους.
Unsplash

Το digital decluttering δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις την τεχνολογία ή να διαγράψεις όλες τις εφαρμογές σου. Σημαίνει ότι αποφασίζεις εσύ τι αξίζει χώρο, χρόνο και προσοχή. Ξεκίνα με το κινητό, συνέχισε με τα emails και τα social media και κάνε σταδιακά το ίδιο σε όλες τις ψηφιακές σου συσκευές. Γιατί, τελικά, το ζητούμενο δεν είναι να έχεις λιγότερη τεχνολογία, αλλά να έχεις λιγότερο ψηφιακό θόρυβο.

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