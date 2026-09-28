Social & Tech 28.09.2026

Starship: Το διαστημόπλοιο του Elon Musk ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο βήμα προς το διάστημα

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Η SpaceX επιχειρεί την πρώτη τροχιακή δοκιμή του Starship, ανοίγοντας νέους δρόμους για την εξερεύνηση του διαστήματος
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η SpaceX ετοιμάζεται για την πρώτη δοκιμαστική πτήση του Starship σε τροχιά, με στόχο την ανάπτυξη δορυφόρων Starlink.
  • Η επιτυχία της αποστολής θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση του Starship από πειραματική φάση σε επιχειρησιακές πτήσεις.
  • Το Starship προορίζεται για αποστολές στη Σελήνη, δημιουργία κέντρων δεδομένων σε τροχιά και επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.
  • Η τροχιακή αποστολή αυξάνει τους κινδύνους, με κρίσιμα σημεία την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και την προσθαλάσωση.
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Για τους κατοίκους των ακτών του Νότιου Τέξας, ο εκκωφαντικός ήχος του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ έχει γίνει γνώριμος. Από το 2023, τα πρωτότυπα του Starship της SpaceX έχουν πραγματοποιήσει 13 δοκιμαστικές απογειώσεις, με σχεδόν τις μισές να καταλήγουν σε απρόοπτες εκρήξεις. Ωστόσο, η επερχόμενη δοκιμή την προσεχή Δευτέρα σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή, καθώς η εταιρεία στοχεύει για πρώτη φορά να θέσει το εντυπωσιακό διαστημόπλοιο σε τροχιά.

https://www.space.com/
https://www.space.com/

Εάν η αποστολή στεφθεί με επιτυχία, το Starship, το διαστημόπλοιο του Elon Musk, θα περάσει από την πειραματική φάση σε μια νέα εποχή επιχειρησιακών πτήσεων. Η εκτόξευση, με ένα παράθυρο 75 λεπτών που ανοίγει στις 8:15 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, έχει έναν άμεσο πρακτικό στόχο: την ανάπτυξη 26 νέων δορυφόρων Starlink. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Starship θα αναλάβει να μεταφέρει λειτουργικό φορτίο σε τροχιά, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για ευρύτερες εφαρμογές.

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Πέρα από το Starlink: Το όραμα για το μέλλον

Οι φιλοδοξίες της SpaceX για το Starship ξεπερνούν κατά πολύ την απλή επέκταση της δορυφορικής της υπηρεσίας. Η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει το γιγαντιαίο αυτό όχημα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κέντρων δεδομένων σε τροχιά, απαραίτητων για τις ενεργοβόρες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η NASA έχει επιλέξει το Starship ως το μέσο μεταφοράς αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει στην εξερεύνηση του διαστήματος. Ακόμη πιο φιλόδοξος, βέβαια, είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος του Elon Musk για επανδρωμένες αποστολές στον Άρη και τη δημιουργία μιας αυτοσυντηρούμενης αποικίας στον Κόκκινο Πλανήτη.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι της τροχιακής αποστολής

Η μετάβαση σε μια τροχιακή αποστολή αυξάνει σημαντικά το επίπεδο κινδύνου. Μέχρι σήμερα, οι δοκιμές του Starship πραγματοποιούνταν σε «παθητικά ασφαλή» υποτροχιακή τροχιά. Σε περίπτωση απώλειας ελέγχου, η πορεία του οχήματος οδηγούσε πίσω στην ατμόσφαιρα και σε προκαθορισμένο σημείο στον ωκεανό, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.

https://www.space.com/
https://www.space.com/

Στην τροχιά, όμως, αυτό το «δίχτυ ασφαλείας» παύει να υπάρχει. Ένα ανεξέλεγκτο όχημα θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τους υπάρχοντες δορυφόρους και άλλο πολύτιμο διαστημικό εξοπλισμό. «Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά», επισημαίνει ο Joseph Gonzalez, ειδικός στην αεροδιαστημική μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Για αυτόν τον λόγο, η SpaceX έχει προβλέψει ακόμη και τη ματαίωση της εισόδου σε τροχιά, εάν εντοπιστούν προβλήματα στα πρώτα λεπτά της πτήσης.

Η μεγάλη δοκιμασία της επανεισόδου

Η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει περίπου δέκα ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων το Starship θα ολοκληρώσει έξι περιφορές γύρω από τη Γη. Το πιο κρίσιμο σημείο θα είναι η ελεγχόμενη επανείσοδος στην ατμόσφαιρα και η προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της Χιλής. Αυτή η φάση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις, καθώς το διαστημόπλοιο θα πρέπει να αντέξει θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 1.370 βαθμούς Κελσίου. Η θερμική ασπίδα του Starship, η οποία έχει παρουσιάσει σημάδια έντονης καταπόνησης σε προηγούμενες δοκιμές, βρίσκεται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης.

Ο Elon Musk σε επίσημη εμφάνιση, στο πλαίσιο συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρόμοια προκλητική είναι και η κατάσταση με τον Super Heavy, τον τεράστιο προωθητικό πύραυλο που παρέχει την αρχική ώθηση. Στην προηγούμενη δοκιμή, κατάφερε να επανεκκινήσει μόνο οκτώ από τους 13 κινητήρες του. Η SpaceX έχει προχωρήσει σε τροποποιήσεις τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό, αν και και αυτή τη φορά ο Super Heavy θα επιχειρήσει προσθαλάσσωση αντί για επιστροφή στη βάση.

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