Social & Tech 28.09.2026

Γιατί τα social media μετατρέπονται σε πλατφόρμες διαφημίσεων – Πώς επηρεάζεται το feed σου

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Μετατρέποντας την αρχική σελίδα σου σε ένα ασταμάτητο ρολόι στοχευμένων διαφημίσεων, οι μεγάλες πλατφόρμες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που καταναλώνεις ψηφιακό περιεχόμενο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Τα social media μετατρέπονται σε πλατφόρμες διαφημίσεων, με λιγότερο οργανικό περιεχόμενο.
  • Το Instagram και το TikTok εστιάζουν πλέον στο "interest graph" και επιβραβεύουν το "watch time" και τις εμπορικές λειτουργίες.
  • Οι δημιουργοί περιεχομένου στρέφονται σε συνδρομητικά μοντέλα για σταθερό εισόδημα και αποκλειστικό περιεχόμενο.
  • Το μέλλον του περιεχομένου είναι διχασμένο: διαφημίσεις στα δωρεάν feeds και αυθεντική αλληλεπίδραση σε κλειστές κοινότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νιώθεις ότι το feed σου στα social media δεν θυμίζει σε τίποτα την πλατφόρμα που αγάπησες πριν από λίγα χρόνια, δεν είναι ιδέα σου. Εκεί που κάποτε έβλεπες φωτογραφίες των φίλων σου, αστεία βίντεο από αγαπημένους δημιουργούς και περιεχόμενο που είχες επιλέξει η ίδια να ακολουθείς, πλέον κατακλύζεσαι από έναν καταιγισμό από sponsored δημοσιεύσεις, προωθούμενα προϊόντα και αλγοριθμικές προτάσεις από λογαριασμούς που δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου.

Unsplash
Unsplash

Το φαινόμενο που οι ειδικοί του digital marketing ονομάζουν «the death of organic reach» – ο θάνατος της οργανικής απήχησης – είναι πλέον μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Οι μέρες που ένας content creator δημοσίευε ένα βίντεο και αυτό έφτανε φυσικά στην πλειοψηφία των ακολούθων του έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Τα αγαπημένα σου κοινωνικά δίκτυα έχουν μετατραπεί σε γιγαντιαίες μηχανές προβολής διαφημίσεων, όπου ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσει κανείς είναι είτε να υποκύψει στο μοντέλο pay-to-play είτε να επαναπροσδιορίσει πλήρως τη σχέση του με το κοινό του.

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Unsplash
Unsplash

Η αλλαγή των αλγορίθμων σε Instagram και TikTok και η πτώση της δωρεάν απήχησης

Το Instagram και το TikTok άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού, μετατοπίζοντας την προσοχή τους από το λεγόμενο social graph (τι κάνουν οι φίλοι σου) στο interest graph (τι κρατάει τα μάτια σου καρφωμένα στην οθόνη). Στο Instagram, η οργανική απήχηση των απλών δημοσιεύσεων έχει υποχωρήσει σε δραματικά μονοψήφια ποσοστά για την πλειοψηφία των λογαριασμών. Ο αλγόριθμος επιβραβεύει πλέον σχεδόν αποκλειστικά το «watch time», τα DMs και τα κοινοποιήσεις (sends), αναγκάζοντας τους δημιουργούς να κυνηγούν διαρκώς το επόμενο viral reel. Αντίστοιχα, το TikTok, που κάποτε αποτελούσε τον παράδεισο της δωρεάν προβολής, έχει γεμίσει το «for you» page με e-commerce συνδέσμους, shoppable videos και προωθούμενα TikTok shop προϊόντα, περιορίζοντας την εμβέλεια όσων δεν χρησιμοποιούν τα εμπορικά του εργαλεία.

Unsplash
Unsplash

Η στροφή στα συνδρομητικά μοντέλα και τις κλειστές κοινότητες

Βλέποντας την οργανική τους απήχηση να κατακρημνίζεται, οι content creators συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να βασίζονται σε πλατφόρμες των οποίων τους κανόνες δεν ελέγχουν. Η απάντηση στην κρίση αυτή είναι η στροφή προς τα συνδρομητικά μοντέλα (subscriptions), τα VIP κανάλια στο Telegram, τα Substack newsletters και τα αποκλειστικά Broadcast Channels. Οι δημιουργοί μεταφέρουν το πιο πιστό κοινό τους μακριά από τον θόρυβο του κεντρικού feed, προσφέροντας αποκλειστικό περιεχόμενο έναντι μιας μηνιαίας συνδρομής. Το μοντέλο αυτό όχι μόνο εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα για τους ίδιους, αλλά προστατεύει και τους ακολούθους από τις αδιάκοπες διαφημιστικές παρεμβολές.

Unsplash
Unsplash

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον για τους content creators και τι σημαίνει αυτό για το feed σου

Το μέλλον του περιεχομένου διαγράφεται διχοτομημένο. Από τη μία πλευρά, τα δωρεάν feeds των social media θα συνεχίσουν να μετατρέπονται σε τηλεοπτικά κανάλια νέας εποχής, γεμάτα χορηγούμενο περιεχόμενο, αλγοριθμικά trends και διαφημίσεις υψηλής στόχευσης. Από την άλλη, η πραγματική, αυθεντική αλληλεπίδραση μεταφέρεται σε πιο ιδιωτικούς ψηφιακούς χώρους. Για να επιβιώσουν οι content creators, οφείλουν να επενδύσουν στην ποιότητα και την οικοδόμηση μιας βαθιάς, ουσιαστικής σχέσης με το κοινό τους, αντί να κυνηγούν επιφανειακά νούμερα απήχησης. Για εσένα ως χρήστη, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να γίνεις πιο επιλεκτική με το που αφιερώνεις τον χρόνο σου, ανακαλύπτοντας ξανά την αξία των μικρότερων και πιο δεμένων ψηφιακών κοινοτήτων.

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