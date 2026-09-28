Celeb News 28.09.2026

«Ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του»: Η απάντησή της Dakota Johnson στις φήμες για τον Machine Gun Kelly

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Η Dakota Johnson σχολίασε τις φήμες που την θέλουν ζευγάρι με τον Machine Gun Kelly, τονίζοντας την αδιαφορία της για τα δημοσιεύματα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dakota Johnson απαντά στις φήμες για σχέση με τον Machine Gun Kelly, τονίζοντας την ανάγκη για προσωπικό χώρο.
  • Θεωρεί μάταιο να απαντά σε κάθε φήμη, προτιμώντας να εστιάζει σε άλλα πράγματα στη ζωή της.
  • Έχει απομακρυνθεί συνειδητά από τα social media, νιώθοντας άβολα με τη διαρκή καταγραφή της ζωής.
  • Η ηθοποιός θέλει να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά της και να μην αφήνει τις φήμες να την επηρεάζουν.
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Η Dakota Johnson έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό σχετικά με την προσωπική της ζωή και μια πιθανή σχέση της με τον μουσικό Machine Gun Kelly. Η 36χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο podcast «The Run-Through» της Vogue, εξέφρασε τη στάση της απέναντι στα media και τα αδιάκριτα σχόλια, τονίζοντας την ανάγκη για προσωπικό χώρο και την προτεραιότητα που δίνει σε άλλα στοιχεία της ζωής της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Dakota Johnson δήλωσε ότι έχει συνηθίσει πλέον να βλέπει δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, ακόμα κι αν αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Ακόμα κι αν πάω για δείπνο με τον μάνατζέρ μου ή τον δικηγόρο μου, θα γράψουν του τύπου “εθεάθη με έναν μυστηριώδη άντρα”. Και πάλι, δεν με νοιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός θεωρεί «μάταιο» να απαντά σε κάθε φήμη και προτιμά να μην δαπανά ενέργεια σε τέτοιες καταστάσεις. «Οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να παλεύω γι’ αυτό. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που είναι γελοίο, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, και δεν με νοιάζει, ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του», πρόσθεσε.

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Παράλληλα, η Dakota Johnson αποκάλυψε ότι έχει επιλέξει συνειδητά να κρατήσει μεγαλύτερη απόσταση από τα social media. Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν αισθάνεται άνετα με τον τρόπο που καταγράφεται και σχολιάζεται πλέον η καθημερινότητα των ανθρώπων. «Ίσως όταν ήμουν στις αρχές των 20 μου, υπήρξε μια περίοδος που χρησιμοποιούσα τα social media απλώς για διασκέδαση και γέλιο, γιατί μου αρέσει κάτι έξυπνο και ευρηματικό. Απλώς δεν ασχολούμαι με αυτά. Νιώθω πραγματικά άβολα με τη διαρκή καταγραφή της ζωής των ανθρώπων», εξήγησε.

dakota_johnson
https://www.instagram.com/hicelebmagazine/

Οι δηλώσεις της Dakota Johnson έρχονται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή έχει ενταθεί. Δημοσιεύματα την θέλουν να έχει έρθει κοντά με τον Machine Gun Kelly. Οι δύο καλλιτέχνες φέρεται να γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce το περασμένο καλοκαίρι, με τη μεταξύ τους σχέση να έχει τροφοδοτήσει διάφορα σενάρια.

Πορτρέτο της Dakota Johnson από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/dakotajohnson/

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Us Weekly, οι δυο τους «έχουν σοβαρή σχέση, εξελίχθηκε γρήγορα. Υπήρξε αμέσως χημεία και τον τελευταίο μήνα κρατούν επαφή, μιλούν και κάνουν FaceTime κάθε μέρα». Το ενδιαφέρον για τη σχέση τους ενισχύθηκε μετά από μια συνάντησή τους στο διαμέρισμα της Taylor Swift στη Νέα Υόρκη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, η Dakota Johnson ταξίδεψε στο Μιλάνο, όπου παρακολούθησε την εμφάνιση του MGK σε fashion show στο πλαίσιο του Vogue World. «Όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πραγματικά σοβαρό όταν η Dakota ταξίδεψε για να τον στηρίξει στο Μιλάνο», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Η Dakota έχει μια αδυναμία στους μουσικούς και είναι αθεράπευτα ρομαντική. Ο MGK έχει αυτή τη γοητεία που την τράβηξε και της αρέσει πραγματικά πολύ».

dakota_johnson
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στάση της Dakota Johnson αναδεικνύει την επιθυμία της να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά της και να μην αφήνει τις φήμες να επηρεάζουν την καθημερινότητά της, εστιάζοντας στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην προσωπική της ευημερία.

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Dakota Johnson Machine Gun Kelly
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