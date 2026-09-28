Celeb World 28.09.2026

Τι είχε πάντα μαζί της η Κατερίνα Καινούργιου όσο ήταν έγκυος – Η συγκινητική εξομολόγηση

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Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την Τίμια Ζώνη που φορούσε σε όλη την εγκυμοσύνη της και αποκάλυψε πως την είχε μαζί της και στο χειρουργείο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου φορούσε Τίμια Ζώνη καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
  • Την Τίμια Ζώνη της την έφερε η δημοσιογράφος Έλενα Πολυκάρπου από τη Μονή Βατοπαιδίου.
  • Η παρουσιάστρια ζήτησε να κρατήσει τη ζώνη ακόμα και κατά τον τοκετό στο χειρουργείο.
  • Την Τίμια Ζώνη την αποχώρησε αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή από την περίοδο της εγκυμοσύνης της μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, αποκαλύπτοντας μια ξεχωριστή συνήθεια που διατήρησε μέχρι τη γέννηση της κόρης της. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην Τίμια Ζώνη που φορούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για την ίδια. Όπως εξήγησε, την είχε λάβει από τη δημοσιογράφο Έλενα Πολυκάρπου, η οποία της την είχε φέρει από τη Μονή Βατοπαιδίου.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε πως φόρεσε την Τίμια Ζώνη από τη στιγμή που έμαθε ότι ήταν έγκυος, έχοντας την μαζί της ακόμη και κατά τη διάρκεια του τοκετού. Μάλιστα, όταν εισήχθη στο χειρουργείο για να γεννήσει, ζήτησε να την κρατήσει, με το ιατρικό προσωπικό να της αναφέρει πως πρόκειται για κάτι που επιλέγουν να κάνουν και άλλες γυναίκες. Η ίδια αποκάλυψε πως την αποχωρίστηκε αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της, ολοκληρώνοντας έτσι μια συνήθεια που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική και πνευματική αξία για εκείνη.

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Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας έφερε στο προσκήνιο και τη θρησκευτική παράδοση που συνδέεται με την Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου και τη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, μικρές κορδέλες ή ζώνες ευλογούνται πάνω στην Τίμια Ζώνη και προσφέρονται σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Για πολλές πιστές, η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί έκφραση πίστης και ελπίδας, χωρίς, ωστόσο, να συνιστά ιατρικά τεκμηριωμένη μέθοδο αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Μιλώντας στην εκπομπή της στον Alpha, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο απέκτησε την Τίμια Ζώνη, αλλά και στον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να τη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Όπως αποκάλυψε, η Έλενα Πολυκάρπου τής την είχε φέρει από το Βατοπαίδι και η ίδια την κράτησε κοντά της από την πρώτη στιγμή που έμαθε ότι περιμένει παιδί.

«Μας είχε φέρει η Έλενα Πολυκάρπου από το Βατοπαίδι. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατέψει. Την έβγαλα με το που γέννησα», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, περιγράφοντας τη σημασία που είχε για εκείνη το συγκεκριμένο αντικείμενο.


Η ίδια αποκάλυψε, μάλιστα, πως θέλησε να έχει μαζί της την Τίμια Ζώνη ακόμη και όταν μπήκε στο χειρουργείο για τον τοκετό. «Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε ότι το κάνουν πολλές γυναίκες», είπε, προσθέτοντας πως την έβγαλε αμέσως μόλις γέννησε.

Η παράδοση της Τίμιας Ζώνης από τη Μονή Βατοπαιδίου

Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου συνδέεται με μια μακρόχρονη θρησκευτική παράδοση, ενώ στη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος ευλογούνται μικρές κορδέλες ή ζώνες, οι οποίες δίνονται σε γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, οι γυναίκες τις φορούν, συνήθως γύρω από τη μέση, ως μέρος της προσωπικής τους προσευχής και της θρησκευτικής τους ευλάβειας.

Πολλές πιστές έχουν μοιραστεί προσωπικές μαρτυρίες, αποδίδοντας στην ευλογία της Τίμιας Ζώνης τη σύλληψη ή την απόκτηση ενός παιδιού. Οι εμπειρίες αυτές αποτελούν μέρος της πίστης και της θρησκευτικής παράδοσης, εκφράζοντας την ελπίδα και την πνευματική στήριξη που αντλούν ορισμένες γυναίκες από τη συγκεκριμένη πρακτική. Ωστόσο, η χρήση της Τίμιας Ζώνης δεν αποτελεί επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπεία για την υπογονιμότητα και δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα ή την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Η προσωπική αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου ανέδειξε, έτσι, μια ιδιαίτερη πτυχή της εμπειρίας της μητρότητας, μέσα από τη δική της σχέση με την πίστη και τη θρησκευτική παράδοση.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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