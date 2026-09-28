Orianthi: «What an honor» – Το μήνυμα μετά τη σκηνή με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Η Orianthi, Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια, εμφανίστηκε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η Orianthi πρόσθεσε rock χαρακτήρα στη συναυλία με την ηλεκτρική κιθάρα και τα solos της.

Η κιθαρίστρια έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson, Carlos Santana και Steve Vai.

Μετά την εμφάνιση, η Orianthi ανέβασε στα social media το μήνυμα «What an honor last night». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά το τέλος της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η Orianthi θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της μια μικρή αλλά χαρακτηριστική στιγμή από τη βραδιά, γράφοντας στα social media «What an honor last night» και συνοδεύοντας το μήνυμά της με στιγμιότυπο από την εμφάνισή της. Η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό της Άννας Βίσση και χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή rock στιγμή, με την ηλεκτρική κιθάρα και τα εντυπωσιακά solos της να δίνουν διαφορετικό χαρακτήρα στη συναυλία.

Αν παρακολουθείς τη διεθνή μουσική σκηνή, το όνομα της Orianthi πιθανότατα σου είναι ήδη γνωστό, καθώς πίσω από τη συγκεκριμένη εμφάνιση στην Αθήνα υπάρχει μια καριέρα γεμάτη σημαντικές συνεργασίες, μεγάλες σκηνές και ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη rock μουσική. Από τον Carlos Santana και τον Steve Vai μέχρι τον Michael Jackson, η Orianthi έχει βρεθεί σε σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας μουσικής και τώρα επέστρεψε στην Ελλάδα, τη χώρα καταγωγής των προγόνων της, για να συναντήσει επί σκηνής την Άννα Βίσση σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές βραδιές της.

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Η Orianthi ανέβηκε στη σκηνή με την Άννα Βίσση

Η εμφάνιση της Orianthi στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν μέσα στη μεγάλη βραδιά. Η κιθαρίστρια πήρε τη θέση της στη σκηνή και με την ηλεκτρική κιθάρα της πρόσθεσε έντονο rock χαρακτήρα στο show, ενώ το κοινό υποδέχθηκε θερμά την παρουσία της. Η συνεργασία αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια την Orianthi, καθώς η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, μια χώρα με την οποία συνδέεται μέσα από την οικογενειακή της καταγωγή. Μετά το τέλος της συναυλίας, η ίδια έκανε μια ανάρτηση στα social media και έγραψε «What an honor last night», δείχνοντας με λίγες μόνο λέξεις πόσο ξεχωριστή ήταν για εκείνη η συγκεκριμένη μουσική συνάντηση.

Ποια είναι η Orianthi που έχει συνεργαστεί με τον Michael Jackson

Η Orianthi είναι Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, γεννημένη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, με την αγάπη της για τη μουσική να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε με το πιάνο όταν ήταν μόλις τριών ετών και στα έξι της γνώρισε την κιθάρα, το όργανο που τελικά θα γινόταν το σήμα κατατεθέν της. Η πορεία της εξελίχθηκε γρήγορα και ήδη από την εφηβεία της άρχισε να εμφανίζεται επαγγελματικά, ενώ κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της καριέρας της είχε την ευκαιρία να βρεθεί στη σκηνή με σημαντικούς μουσικούς, μεταξύ των οποίων ο Steve Vai και ο Carlos Santana. Ωστόσο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διεθνούς πορείας της ήρθε το 2009, όταν επιλέχθηκε από τον Michael Jackson για τις πρόβες των συναυλιών «This Is It» που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο.

Η συνεργασία με τον Michael Jackson που άλλαξε την πορεία της

Η συνεργασία της Orianthi με τον Michael Jackson αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας της. Η κιθαρίστρια επιλέχθηκε για να συμμετέχει ως βασική κιθαρίστρια στις πρόβες για το «This Is It», το μεγάλο συναυλιακό project του Michael Jackson που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατό του. Η Orianthi, ωστόσο, είχε ήδη γίνει μέρος αυτής της μουσικής ιστορίας και στη συνέχεια συμμετείχε στην ταινία «Michael Jackson’s This Is It», ενώ έπαιξε κιθάρα και στο μνημόσυνο του καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη συνεργασία έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή στο όνομά της και επιβεβαίωσε τη θέση της ως μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες κιθαρίστριες της rock σκηνής.

Από τον Steve Vai και τον Carlos Santana στο ΟΑΚΑ

Πριν ακόμη φτάσει στο επίπεδο των μεγαλύτερων διεθνών συνεργασιών, η Orianthi είχε ήδη καταφέρει να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό μουσικό βιογραφικό. Η γνωριμία της με την κιθάρα από πολύ μικρή ηλικία εξελίχθηκε σε επαγγελματική πορεία και την οδήγησε σε συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της rock. Στην εφηβεία της βρέθηκε στη σκηνή με τον Steve Vai, ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει μαζί με τον Carlos Santana, δύο εμπειρίες που αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της. Στη συνέχεια, η Orianthi συνεργάστηκε και με άλλους γνωστούς καλλιτέχνες, διαμορφώνοντας τη δική της ταυτότητα ως κιθαρίστρια και performer. Έτσι, η παρουσία της στη σκηνή του ΟΑΚΑ δίπλα στην Άννα Βίσση δεν ήταν απλώς μια guest εμφάνιση, αλλά ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια διεθνή καριέρα που έχει περάσει από μερικές από τις πιο σημαντικές σκηνές της παγκόσμιας μουσικής.

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο ΟΑΚΑ

Η συνεργασία της Orianthi με την Άννα Βίσση έδωσε στη συναυλία του ΟΑΚΑ μια διαφορετική rock ενέργεια, με την κιθαρίστρια να τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή. Για το κοινό, ήταν μια απρόσμενη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων, ενώ για την Orianthi ήταν μια ακόμη μεγάλη σκηνή σε μια καριέρα που έχει συνδεθεί με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής. Και μετά το τέλος της βραδιάς, το σύντομο μήνυμά της στα social media ήταν αρκετό για να συνοψίσει τη σημασία της εμφάνισης: «What an honor last night». Μια φράση που ταίριαξε απόλυτα σε μια βραδιά όπου η Άννα Βίσση γιόρτασε τη μουσική της πορεία στο ΟΑΚΑ και η Orianthi πρόσθεσε τη δική της ξεχωριστή κιθαριστική υπογραφή στη σκηνή.

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