Μουσική 28.09.2026

Argy: Το μήνυμα για την Άννα Βίσση μετά το ΟΑΚΑ – Ποιος είναι ο Έλληνας DJ που έχει κατακτήσει τον κόσμο

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Με σχεδόν 100.000 θεατές, ο Argy βρέθηκε στην ίδια σκηνή με την Άννα Βίσση και κράτησε μια ξεχωριστή ανάμνηση από τη μεγάλη συναυλία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Έλληνας DJ και παραγωγός Argy ανέλαβε το pre-show της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
  • Ο Argy εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή του σε αυτή τη μεγάλη βραδιά, αναφερόμενος στο κοινό και στην Άννα Βίσση.
  • Ο Αργύρης Θεοφίλης, γνωστός ως Argy, έχει διεθνή καριέρα στην ηλεκτρονική μουσική, με εμφανίσεις σε Tomorrowland και συνεργασίες με μεγάλα labels.
  • Η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ έφερε κοντά δύο διαφορετικές πτυχές της ελληνικής μουσικής σκηνής, την pop και την ηλεκτρονική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Argy θέλησε να κρατήσει τη δική του στιγμή από τη βραδιά και να τη μοιραστεί με τους followers του. Ο Έλληνας DJ και μουσικός παραγωγός, που ανέλαβε το pre-show πριν από τη συναυλία, δημοσίευσε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο και έγραψε «Melodia stopped the rain for @annavissiofficial! Almost 100K people, one ANNA, forever. Grateful to be part of this moment in time».

https://www.instagram.com/argy/
https://www.instagram.com/argy/

Με αυτόν τον τρόπο, ο Argy αναφέρθηκε τόσο στη μουσική στιγμή που μοιράστηκε με το κοινό όσο και στην Άννα Βίσση, εκφράζοντας τη χαρά του που αποτέλεσε μέρος μιας τόσο μεγάλης βραδιάς. Και αν το όνομά του σου είναι ήδη γνωστό από το Tomorrowland, την Afterlife και μερικά από τα μεγαλύτερα dance tracks των τελευταίων ετών, η παρουσία του δίπλα στην Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη διαφορετικό κεφάλαιο σε μια διεθνή καριέρα που έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα και έχει φτάσει στις μεγαλύτερες σκηνές της ηλεκτρονικής μουσικής.

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Το μήνυμα του Argy μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση

Λίγο μετά το τέλος της συναυλίας, ο Argy έκανε μια ανάρτηση που έδειξε πόσο ξεχωριστή ήταν για εκείνον η συγκεκριμένη βραδιά. «Melodia stopped the rain for @annavissiofficial 🤍 Almost 100K people, one ANNA, forever. Grateful to be part of this moment in time», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια του με υλικό από τη βραδιά. Η αναφορά στο «Melodia» δεν είναι τυχαία, αφού πρόκειται για ένα από τα κομμάτια που έχουν συνδεθεί με τη σύγχρονη μουσική του ταυτότητα και τη διεθνή πορεία του. Παράλληλα, η φράση «Almost 100K people, one ANNA, forever» αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο το μέγεθος της συναυλίας και τη θέση που είχε η Άννα Βίσση στη συγκεκριμένη μουσική βραδιά. Για τον ίδιο, το ΟΑΚΑ δεν ήταν απλώς ακόμη ένα live, αλλά μια εμφάνιση στην Ελλάδα, μπροστά σε ένα τεράστιο κοινό, στο πλευρό μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες.

Ο Argy ήταν ο DJ του pre-show στο ΟΑΚΑ

Πριν η Άννα Βίσση ανέβει στη σκηνή για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, ο Argy ανέλαβε να δώσει τον μουσικό τόνο στο pre-show. Η επιλογή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που έχει ταυτιστεί με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου. Έτσι, η παρουσία του στην ίδια βραδιά με την Άννα Βίσση έφερε δύο διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής σκηνής στην ίδια σκηνή: τη μεγάλη pop συναυλία και τη διεθνή dance κουλτούρα. Ο Argy, με τον δικό του ήχο και τη χαρακτηριστική αισθητική του, άνοιξε τη βραδιά πριν παραδώσει τη σκυτάλη στην Άννα Βίσση, σε ένα μουσικό ραντεβού που είχε έντονο ελληνικό αλλά και διεθνές ενδιαφέρον.

https://www.instagram.com/argy/
https://www.instagram.com/argy/

Ποιος είναι ο Argy

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Argy βρίσκεται ο Αργύρης Θεοφίλης, Έλληνας μουσικός παραγωγός και DJ με καταγωγή από τη Ρόδο. Γεννημένος το 1985, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από νεαρή ηλικία και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε Music Technology. Η επαφή του με την παραγωγή μουσικής ξεκίνησε ήδη από τα σχολικά του χρόνια και το 2005 κυκλοφόρησε την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του, «Love Dose», από την Poker Flat. Από εκεί και μετά, άρχισε να χτίζει σταδιακά τη δική του πορεία στην underground ηλεκτρονική σκηνή, σε μια εποχή όπου ο minimal techno ήχος γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση. Αν τον έχεις γνωρίσει μέσα από τα πιο πρόσφατα tracks του, αξίζει να θυμάσαι ότι η διαδρομή του ξεκίνησε αρκετά χρόνια νωρίτερα, με τον ίδιο να πειραματίζεται συνεχώς με διαφορετικούς ήχους και να αναζητά τη δική του μουσική ταυτότητα.

Ο Argy, ο special guest, στέκεται μπροστά από το όνομα της Άννας Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Από το «Love Dose» στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Argy ήταν γεμάτα μουσικούς πειραματισμούς. Ο ίδιος κινήθηκε ανάμεσα σε house, tech house, electronica και techno, δημιουργώντας σταδιακά έναν ήχο που μπορούσε να ταξιδέψει πολύ πέρα από τα όρια της ελληνικής σκηνής. Οι διεθνείς εμφανίσεις άρχισαν να πληθαίνουν και το όνομά του βρέθηκε σε clubs και φεστιβάλ διαφορετικών χωρών. Παράλληλα, η δουλειά του επεκτάθηκε και πέρα από τα clubs, καθώς συμμετείχε σε μουσικά projects που συνδέθηκαν με μεγάλα διεθνή brands, όπως η Ferrari, η BMW, η Carolina Herrera, η Pomellato και η BVLGARI. Η σχέση της μουσικής με τη μόδα, την εικόνα και το design έγινε έτσι ένα ακόμη κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η συνεργασία με την Afterlife και το «Tataki»

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη σύγχρονη πορεία του Argy ήρθε μετά την πανδημία, όταν ο καλλιτέχνης παρουσίασε έναν πιο προσωπικό και ατμοσφαιρικό ήχο. Το «Ketuvim» αποτέλεσε σημαντικό σημείο αυτής της μετάβασης και τον έφερε πιο κοντά στην Afterlife, το label που δημιούργησαν οι Tale Of Us και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της σύγχρονης melodic techno σκηνής. Η συνεργασία αυτή συνδέθηκε και με tracks όπως το «Tataki», το οποίο απέκτησε μεγάλη απήχηση και έφερε τον Argy ακόμη πιο κοντά σε ένα παγκόσμιο κοινό. Εκεί άρχισε να διαμορφώνεται πιο έντονα και η αισθητική που τον χαρακτηρίζει σήμερα, με τη μουσική, το μυστήριο και το οπτικό στοιχείο να λειτουργούν ως ένα ενιαίο concept.

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Από το Tomorrowland μέχρι τις μεγάλες διεθνείς σκηνές

Η πορεία του Argy έχει πλέον περάσει από μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Tomorrowland και το EDC. Παράλληλα, έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην Ασία, όπου οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει μεγάλο κοινό σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Τουρκία. Tracks όπως το «Aria», το «Sierra», το «Melodia» με τους Meduza και το «Voices in My Head» με τον Anyma έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο το διεθνές αποτύπωμά του, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams. Και κάπως έτσι, ένας μουσικός παραγωγός που ξεκίνησε από τη Ρόδο και έκανε τα πρώτα του βήματα στο Λονδίνο έχει καταφέρει να βρεθεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες σκηνές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής.

Η ξεχωριστή συνάντηση με την Άννα Βίσση

Η εμφάνιση του Argy στο ΟΑΚΑ μαζί με την Άννα Βίσση έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, αλλά και ένα κοινό στοιχείο: την έντονη σκηνική παρουσία. Ο Argy εκπροσωπεί μια γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών που κατάφεραν να μετατρέψουν την ηλεκτρονική μουσική σε διεθνή υπόθεση, ενώ η Άννα Βίσση αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής. Το γεγονός ότι εκείνος ανέλαβε το pre-show της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ δημιούργησε μια ιδιαίτερη μουσική γέφυρα και του έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί μπροστά σε ένα τεράστιο ελληνικό κοινό.

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ARGY ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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