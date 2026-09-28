Μουσικά Νέα 28.09.2026

MTV VMAs 2026: Γιατί η Ariana Grande επέλεξε να απέχει από τα φετινά βραβεία

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Γιατί η Ariana Grande απουσίαζε από το κόκκινο χαλί των MTV VMAs 2026 παρότι είναι υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες βραβείων
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande απέχει από τα MTV VMAs 2026 παρά τις 8 υποψηφιότητες.
  • Η απόφαση για προσωρινή απόσυρση από τα φώτα ελήφθη για προσωπική ισορροπία.
  • Η Grande προωθεί την επερχόμενη ταινία της "Focker-in-Law" και θα κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις.
  • Παραμένει υποψήφια για κορυφαία βραβεία όπως Video of the Year και Artist of the Year.
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Παρότι συγκέντρωσε 8 συνολικά υποψηφιότητες στα φετινά MTV Video Music Awards 2026, η Ariana Grande επέλεξε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα φλας των φωτογράφων, απουσιάζοντας εντελώς από το κόκκινο χαλί του Peacock Theater στο Λος Άντζελες.

Η Ariana Grande σε μια σπάνια πόζα, με λευκές κάλτσες και γόνατα λυγισμένα, χαμογελάει με αισιοδοξία.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η απουσία της δημοφιλούς τραγουδίστριας δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία για τους θαυμαστές της, καθώς η ίδια είχε προαναγγείλει την πρόθεσή της να αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης περιοδείας της Eternal Sunshine Tour την 1η Σεπτεμβρίου, η καλλιτέχνιδα είχε εξηγήσει ανοιχτά στο κοινό της κατά τη διάρκεια συναυλίας της τον Αύγουστο ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί εδώ και καιρό με γνώμονα την προσωπική της ισορροπία.

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Όπως είχε τονίσει χαρακτηριστικά η ίδια στις δηλώσεις της προς τους θαυμαστές της, η αποχώρησή της από τα φώτα δεν οφείλεται σε αρνητική ενέργεια ή εξωτερικές πιέσεις, αλλά αποτελεί μια συνειδητή επιλογή θέσπισης υγιών ορίων: «Είναι κάτι που έχω αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό, μια απόφαση που πάρθηκε από έναν ώριμο και συνειδητό χώρο. Τα ανθρώπινα όντα μερικές φορές χρειάζονται ένα διάλειμμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, καθησυχάζοντας το κοινό της πως η αγάπη της για τη μουσική και τη δημιουργία παραμένει αναλλοίωτη.

Η Ariana Grande με λευκό φόρεμα με λουλούδια εξηγεί την αλλαγή στο look της στη σκηνή.
https://arianagrande/

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία της στον χώρο του θεάματος δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, η Ariana Grande παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην προώθηση της επερχόμενης κινηματογραφικής της ταινίας, «Focker-in-Law», για την οποία είναι ιδιαίτερα περήφανη, και αναμένεται να πραγματοποιήσει επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Παρά την απουσία της από την τελετή απονομής, η καλλιτέχνιδα πρωταγωνιστεί στις φετινές κατηγορίες των βραβείων. Συγκεκριμένα, διεκδικεί κορυφαία βραβεία, όπως το Video of the Year και το Song of the Summer για το τραγούδι «hate that i made you love me», καθώς και τον τίτλο του Artist of the Year. Παράλληλα, το τραγούδι της είναι υποψήφιο στις τεχνικές κατηγορίες Best Pop, Best Direction, Best Cinematography, Best Editing και Best Visual Effects.

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Ariana Grande MTV Video Music Awards 2026
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