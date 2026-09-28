Ποιος κολλάει με trash τραγούδια στο TikTok; Το mini game της Katerine Duska και του Leon of Athens στο MAD Radio 106,2

Με μια ματιά Η Katerine Duska και ο Leon of Athens συμμετείχαν σε mini game ερωτήσεων στο MAD Radio 106,2.

Η Katerine Duska θεωρείται πιο τελειομανής, αγχώνεται περισσότερο πριν τη σκηνή και είναι πιο αυστηρή κριτής.

Ο Leon of Athens ξεχνάει πιο συχνά στίχους και κολλάει με trash τραγούδια στο TikTok.

Υπήρξαν διαφωνίες για το ποιος επιλέγει μουσική στο αυτοκίνητο και ποιος υποχωρεί πρώτος σε τσακωμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katerine Duska και ο Leon of Athens επισκέφθηκαν το MAD Radio 106,2 και συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό mini game ερωτήσεων, αποκαλύπτοντας με αυθόρμητες απαντήσεις πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Οι δύο καλλιτέχνες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά από fun ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο τη μουσική τους συνεργασία όσο και τις καθημερινές τους συνήθειες.

Ποιος είναι πιο τελειομανής στο studio; Ποιος αγχώνεται περισσότερο πριν ανέβει στη σκηνή και ποιος είναι πιο αυστηρός όταν ακούει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του άλλου; Η Katerine Duska και ο Leon of Athens έπρεπε να επιλέξουν ποιος από τους δύο ταιριάζει περισσότερο σε κάθε περιγραφή, με τις απαντήσεις τους να συμπίπτουν αρκετές φορές.

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Από τα νεύρα το πρωί και τα ξεχασμένα λόγια στη σκηνή μέχρι τα τραγούδια που τους κολλάνε στο TikTok, το παιχνίδι στο MAD Radio 106,2 έδωσε την ευκαιρία στους δύο καλλιτέχνες να μοιραστούν πιο προσωπικές και διασκεδαστικές λεπτομέρειες. Σε κάποιες ερωτήσεις συμφώνησαν αμέσως, ενώ σε άλλες ο καθένας είχε τη δική του εκδοχή!

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το ποιος είναι πιο τελειομανής κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, με την Katerine Duska και τον Leon of Athens να συμφωνούν πως ο τίτλος ανήκει στην Katerine Duska. Η ίδια αναδείχθηκε, σύμφωνα και με τις δύο απαντήσεις, ως το άτομο που δίνει ιδιαίτερη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια μέσα στο studio.

Η Katerine ήταν, επίσης, η κοινή τους επιλογή στην ερώτηση για το ποιος αγχώνεται περισσότερο πριν βγει στη σκηνή. Φαίνεται πως, παρά την εμπειρία τους στις live εμφανίσεις, το άγχος πριν από ένα performance είναι κάτι που μπορεί να τη συνοδεύει περισσότερο.

Οι δύο καλλιτέχνες συμφώνησαν ακόμη πως η Katerine Duska είναι η πιο αυστηρή κριτής όταν ακούει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του άλλου, αλλά και εκείνη που ξυπνάει με τα περισσότερα νεύρα. Τέσσερις ερωτήσεις, λοιπόν, στις οποίες ο Leon of Athens και η Katerine Duska έδωσαν ακριβώς την ίδια απάντηση!

Από την άλλη πλευρά, ο Leon of Athens συγκέντρωσε τις κοινές ψήφους τους σε δύο εξίσου ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Όταν ρωτήθηκαν ποιος ξεχνάει πιο συχνά τους στίχους, και οι 2 έδειξαν τον Leon, ο οποίος φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες να χάσει τα λόγια του!

Η ίδια απάντηση δόθηκε και στην ερώτηση για το ποιος είναι πιο πιθανό να κολλήσει με ένα trash τραγούδι που ανακάλυψε στο TikTok. Τόσο η Katerine Duska όσο και ο Leon of Athens συμφώνησαν πως εκείνος είναι πιο επιρρεπής στο να έχει ένα τέτοιο κομμάτι στο repeat.

Το mini game είχε, όμως, και ερωτήσεις που δεν ανέδειξαν έναν ξεκάθαρο νικητή. Όταν η Katerine Duska και ο Leon of Athens ρωτήθηκαν ποιος επιλέγει πάντα τη μουσική στο αυτοκίνητο, και οι δύο διεκδίκησαν τον τίτλο, επιλέγοντας τον εαυτό τους. Φαίνεται πως και οι δύο έχουν άποψη για το soundtrack κάθε διαδρομής!

Η πιο ενδιαφέρουσα διαφωνία τους ήρθε στην ερώτηση ποιος υποχωρεί πρώτος μετά από έναν τσακωμό. Για ακόμη μία φορά, κανείς δεν έδωσε την απάντηση που θα περίμενε κανείς από τον άλλον, καθώς και οι δύο επέλεξαν τον εαυτό τους, δείχνοντας πως θεωρούν ότι είναι εκείνοι που κάνουν το πρώτο βήμα για να λυθεί μια διαφωνία.

Μέσα από τις οκτώ ερωτήσεις του παιχνιδιού, η Katerine Duska και ο Leon of Athens μοιράστηκαν αρκετές κοινές απαντήσεις, αλλά και μερικές διαφορετικές απόψεις για τη μεταξύ τους δυναμική. Το mini game στο MAD Radio 106,2 αποκάλυψε τις πιο fun πλευρές τους και έδωσε στο κοινό μια διαφορετική ματιά στη σχέση τους, πέρα από τη μουσική.

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