MAD RADIO 106.2 08.09.2026

Νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2: Το πρόγραμμα που θα γίνει η νέα σου καθημερινή συνήθεια

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Η νέα σεζόν ξεκινά 7 Σεπτεμβρίου με αλλαγές πίσω από τα μικρόφωνα, νέα πρόσωπα και ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική και ενέργεια
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Mad Radio 106,2 ξεκινά νέα σεζόν με ανανεωμένο πρόγραμμα, εστιάζοντας σε μουσική, τάσεις και pop κουλτούρα.
  • Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου μεταφέρεται στη μεσημεριανή ζώνη (13:00-16:00).
  • Η Δάφνη Καραβοκύρη αναλαμβάνει τη βραδινή ζώνη (21:00-00:00) με την εκπομπή MAD NIGHTS.
  • Η νέα σεζόν ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου, με αναλυτικό πρόγραμμα εκπομπών για κάθε μέρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ραδιοφωνική σεζόν ξεκινά και το Mad Radio 106,2 επιστρέφει με ανανεωμένη διάθεση και ένα πρόγραμμα που θέλει να βρίσκεται μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Από το πρωινό ξύπνημα μέχρι τις βραδινές ώρες, το Mad Radio συνεχίζει να κινείται στον ρυθμό της μουσικής, των νέων τάσεων και της pop κουλτούρας, με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες, τη σύγχρονη ελληνική pop-dance σκηνή και τα τραγούδια που ακούς ξανά και ξανά.

Η νέα σεζόν φέρνει αλλαγές στις ραδιοφωνικές ζώνες, με γνώριμες φωνές να αποκτούν νέο ρόλο και νέα πρόσωπα να κάνουν την είσοδό τους στο πρόγραμμα.

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, μετά την παρουσία του στη βραδινή ζώνη την προηγούμενη σεζόν, μεταφέρεται στο 13:00 – 16:00, αναλαμβάνοντας τη μεσημεριανή ζώνη και δίνοντας τον δικό του ρυθμό στην καρδιά της ημέρας.

Παράλληλα, η Δάφνη Καραβοκύρη έρχεται στο Mad Radio 106,2 και παίρνει θέση στη βραδινή ζώνη, από τις 21:00 έως τις 00:00, παρουσιάζοντας το MAD NIGHTS. Με τη δική της προσωπικότητα και έναν άμεσο τρόπο επικοινωνίας, αναλαμβάνει να συνοδεύσει τις νύχτες του Mad με συζήτηση, μουσική και τη δική της ξεχωριστή ματιά.

Το Mad Radio 106,2 συνεχίζει να δίνει χώρο σε δυνατές προσωπικότητες και πρωτότυπο περιεχόμενο, παραμένοντας ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου του Mad. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, digital, social media και live events συναντιούνται σε ένα ενιαίο περιβάλλον που έχει στο επίκεντρο τη μουσική, την pop κουλτούρα και τη διασκέδαση.

Η νέα σεζόν ξεκινά. Η μουσική δυναμώνει. Από 7 Σεπτεμβρίου, συντονίσου στο Mad Radio 106.2.

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

07:00 – 10:00 | Βρισηίδα Ανδριώτου – Κάτια Νεκταρίου – Κατερίνα Πεφτίτση | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

10:00 – 13:00 | Γιάννης Τουμπάνος

13:00 – 16:00 | Γιάννης Χατζηγεωργίου

16:00 – 18:00 | Φαίη Βώκου

18:00 – 21:00 | Πέτρος Τριανταφύλλου – Κατερίνα Ψύχα | MAD DRIVE

21:00 – 00:00 | Δάφνη Καραβοκύρη | MAD NIGHTS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:00 – 10:00 | Βρισηίδα Ανδριώτου – Κάτια Νεκταρίου – Κατερίνα Πεφτίτση | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

10:00 – 13:00 | Γιάννης Τουμπάνος

13:00 – 16:00 | Γιάννης Χατζηγεωργίου

16:00 – 18:00 | Φαίη Βώκου

18:00 – 20:00 | Πέτρος Τριανταφύλλου – Κατερίνα Ψύχα | MAD DRIVE

20:00 – 21:00 | Πέτρος Τριανταφύλλου | THE MIXX With PETER

21:00 – 22:00 | Choulio | MAD DANCE MIX

22:00 – 23:00 | Inspiro | MAD DANCE MIX

23:00 – 00:00 | AD1 Music | MAD DANCE MIX

ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00 – 01:00 | Coyot | MAD DANCE MIX

01:00 – 02:00 | Tiësto | CLUBLIFE

02:00 – 09:00 | NON-STOP MUSIC

09:00 – 11:00 | Νατάσσα Σιδηροκάστριτου | MAD WEEKEND MORNING SPECIAL

11:00 – 14:00 | Πέτρος Τριανταφύλλου | THE HITS HOT 40

14:00 – 15:00 | NON-STOP MUSIC

15:00 – 18:00 | Έλενα Μπεαζόγλου

18:00 – 19:00 | NON-STOP MUSIC

19:00 – 20:00 | Πέτρος Τριανταφύλλου | THE MIXX With PETER

20:00 – 21:00 | Choulio | MAD DANCE MIX

21:00 – 22:00 | Inspiro | MAD DANCE MIX

22:00 – 23:00 | AD1 Music | MAD DANCE MIX

23:00 – 00:00 | Coyot | MAD DANCE MIX

ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00 – 01:00 | Tiësto | CLUBLIFE

01:00 – 02:00 | Dimitri Vegas & Like Mike | SMASH THE HOUSE

02:00 – 10:00 | NON-STOP MUSIC

10:00 – 12:00 | Νατάσσα Σιδηροκάστριτου | MAD WEEKEND MORNING SPECIAL

12:00 – 15:00 | Πέτρος Τριανταφύλλου | THE HITS HOT 40

15:00 – 18:00 | Έλενα Μπεαζόγλου

18:00 – 00:00 | NON-STOP MUSIC

Συντονίσου:

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