5 πράγματα που ζητάμε όλοι από το ChatGPT αλλά δεν θα παραδεχτούμε ποτέ

Από μηνύματα και crushes μέχρι outfits και red flags, δες 5 πράγματα που ζητάμε όλοι από το ChatGPT αλλά ντρεπόμαστε να παραδεχτούμε

Με μια ματιά Ανάλυση μηνυμάτων για να κατανοήσουμε την πρόθεση του αποστολέα.

Δημιουργία απαντήσεων που δείχνουν αδιαφορία ή ψυχραιμία.

Εξέταση συμπεριφορών για να διαπιστώσουμε αν είναι "red flags".

Λήψη συμβουλών για την επιλογή ρούχων για διάφορες περιστάσεις.

Ζητάμε "reality check" για να επιβεβαιώσουμε τις σκέψεις μας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ChatGPT έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και πλέον μπορεί να γίνει από βοηθός για τη δουλειά και το διάβασμα μέχρι… φίλος που ακουμπάς τα πιο random προβλήματά σου. Γιατί, μεταξύ μας, δεν το ανοίγουμε μόνο όταν θέλουμε να γράψουμε ένα email ή να βρούμε μια πληροφορία. Υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που γράφουμε κάτι στο chat και, λίγο πριν πατήσουμε «send», σκεφτόμαστε «οκ, αυτό δεν θα το έλεγα σε κανέναν».

Και κάπως έτσι, το AI chatbot καταλήγει να γνωρίζει πλευρές της καθημερινότητάς μας που πιθανότατα δεν θα μοιραζόμασταν ούτε με τους κολλητούς μας. Από υπερανάλυση ενός μηνύματος μέχρι αποφάσεις που κανονικά θα παίρναμε μόνοι μας, το ChatGPT έχει γίνει για πολλούς ένα digital σημείο αναφοράς. Το καλύτερο; Μπορείς να κάνεις την ερώτηση που σου φαίνεται εντελώς χαζή χωρίς να φοβάσαι ότι κάποιος θα σε κοιτάξει περίεργα.

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Φυσικά, δεν σημαίνει ότι όλα όσα ρωτάμε είναι… σοβαρά. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ερωτήσεων που εμφανίζονται ξανά και ξανά, ειδικά όταν βαριόμαστε, έχουμε crush, αγχωνόμαστε ή απλώς θέλουμε κάποιος να μας πει «ναι, δεν είσαι παράλογος». Και κάπου εδώ βρίσκονται τα πέντε πράγματα που πιθανότατα έχουμε ζητήσει όλοι από το ChatGPT, αλλά δύσκολα θα παραδεχόμασταν δημόσια.

1. «Τι εννοούσε πραγματικά με αυτό το μήνυμα;»

Έστειλε «χαχα οκ» αντί για «χαχα οκκκ» και τώρα ξεκινάει ολόκληρη έρευνα. Τι σημαίνει το μήνυμα; Γιατί απάντησε έτσι; Μήπως βαρέθηκε; Μήπως ενδιαφέρεται; Το ChatGPT μπορεί να μη γνωρίζει τι πραγματικά σκέφτεται ο άλλος, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει ο τέλειος συνεργάτης στο overthinking.

2. «Γράψε μου μια απάντηση που να δείχνει ότι δεν με νοιάζει»

Το κλασικό: θέλεις να απαντήσεις, αλλά ταυτόχρονα θέλεις να φαίνεται ότι… δεν σε νοιάζει καθόλου. Ζητάς λοιπόν από το ChatGPT μια απάντηση που να είναι cool, casual και όχι desperate, ενώ έχεις ήδη ξαναδιαβάσει το μήνυμα περίπου 17 φορές. Bonus πόντοι αν ζητήσεις και τρεις διαφορετικές εκδοχές.

3. «Είναι red flag αυτό ή υπερβάλλω;»

Ένα περίεργο date, ένα awkward μήνυμα ή μια συμπεριφορά που δεν σου κολλάει και ξαφνικά το ChatGPT γίνεται relationship consultant. Του περιγράφεις ολόκληρη την ιστορία από την αρχή, με όλες τις λεπτομέρειες, και περιμένεις να αποφασίσει αν πρόκειται για πραγματικό red flag ή αν απλώς έχεις κάνει λίγο… overthinking.

4. «Πες μου τι να φορέσω»

Έχεις μπροστά σου μια έξοδο, ένα date, ένα πάρτι ή μια συνέντευξη και η ντουλάπα σου μοιάζει ξαφνικά να μην έχει ούτε ένα outfit. Κάπως έτσι, το ChatGPT καταλήγει να λειτουργεί σαν digital στιλίστας. Του λες τι ρούχα έχεις, πού πηγαίνεις και τι vibe θέλεις και περιμένεις να σου λύσει ένα πρόβλημα που σε βασανίζει εδώ και μισή ώρα.

5. «Κάνε μου ένα reality check»

Ίσως το πιο relatable από όλα. Έχεις μια σκέψη που γυρίζει στο κεφάλι σου, έχεις ήδη δημιουργήσει 14 διαφορετικά σενάρια και θέλεις απλώς κάποιος να σου πει αν όντως συμβαίνει κάτι ή το έχεις φτιάξει όλο στο μυαλό σου. Και κάπως έτσι γράφεις στο ChatGPT ολόκληρη την ιστορία και περιμένεις το πολυπόθητο «οκ, πάρε μια ανάσα».

Το πιο αστείο είναι ότι το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιείται για coding, δουλειά, σπουδές και δεκάδες άλλες σοβαρές ανάγκες, αλλά τελικά μεγάλο μέρος της καθημερινής του χρήσης μπορεί να καταλήγει σε κάτι πολύ πιο απλό: να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε τι να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα ή να μας πείσει ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ένα «οκ» για τις επόμενες τρεις ώρες. Και όχι, δεν χρειάζεται να το παραδεχτούμε ποτέ.

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