4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Αναβάθμισε το workout σου με 4 ασκήσεις που ενεργοποιούν τους γλουτούς και δίνουν περισσότερη ποικιλία στην προπόνησή σου

Με μια ματιά Υπάρχουν εναλλακτικές ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς πέραν των squats.

Η ποικιλία στις ασκήσεις ενεργοποιεί τους γλουτούς από διαφορετικές γωνίες.

Οι hip thrusts, glute bridges, Bulgarian split squats και donkey kicks είναι αποτελεσματικές ασκήσεις.

Η σωστή τεχνική και η σταδιακή αύξηση της αντίστασης είναι πιο σημαντικά από τις επαναλήψεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα squats έχουν σχεδόν γίνει συνώνυμο της προπόνησης για δυνατούς γλουτούς, όμως δεν χρειάζεται να βασίζεις ολόκληρο το workout σου σε αυτά. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ασκήσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν αποτελεσματικά τους γλουτιαίους μυς και να δώσουν ποικιλία στην προπόνησή σου. Μάλιστα, αλλάζοντας τις κινήσεις που κάνεις, μπορείς να γυμνάσεις τους γλουτούς από διαφορετικές γωνίες.

Είτε γυμνάζεσαι στο γυμναστήριο είτε προτιμάς τις προπονήσεις στο σπίτι, υπάρχουν επιλογές που δεν απαιτούν απαραίτητα πολύπλοκο εξοπλισμό. Το σημαντικό είναι να εκτελείς κάθε άσκηση με σωστή τεχνική και ελεγχόμενες κινήσεις, αντί να κυνηγάς απλώς πολλές επαναλήψεις. Έτσι, η προπόνησή σου γίνεται πιο αποτελεσματική και μπορείς σταδιακά να αυξάνεις την αντίσταση.

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Από τα hip thrusts και τα glute bridges μέχρι τα donkey kicks, αυτές οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν μέρος ενός ολοκληρωμένου workout για τους γλουτούς. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να κάνεις ατελείωτα squats κάθε φορά που θέλεις να δουλέψεις το συγκεκριμένο σημείο. Δες τέσσερις ασκήσεις που αξίζει να προσθέσεις στην προπόνησή σου.

1. Hip thrusts

Τα hip thrusts είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ασκήσεις για την ενδυνάμωση των γλουτών. Στήριξε το πάνω μέρος της πλάτης σου σε έναν πάγκο, λύγισε τα γόνατα και κράτησε τα πέλματα σταθερά στο έδαφος. Σήκωσε τη λεκάνη προς τα πάνω, σφίγγοντας τους γλουτούς στην κορυφή της κίνησης, και στη συνέχεια κατέβασε αργά το σώμα.

2. Glute bridges

Τα glute bridges είναι πιο απλά στην εκτέλεση και μπορούν να γίνουν εύκολα στο σπίτι. Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατα και κράτησε τα πέλματα στο έδαφος. Πίεσε από τις φτέρνες και σήκωσε τη λεκάνη, κρατώντας για λίγο τους γλουτούς σφιχτούς πριν επιστρέψεις στην αρχική θέση.

3. Bulgarian split squats

Παρότι περιλαμβάνουν κίνηση παρόμοια με κάθισμα, τα Bulgarian split squats είναι μονόπλευρη άσκηση και μπορούν να ενεργοποιήσουν έντονα τους γλουτούς και τα πόδια. Τοποθέτησε το ένα πόδι πίσω σε έναν πάγκο και λύγισε το μπροστινό γόνατο, κατεβάζοντας ελεγχόμενα το σώμα. Στη συνέχεια πίεσε από το μπροστινό πόδι για να επιστρέψεις στην αρχική θέση.

4. Donkey kicks

Τα donkey kicks είναι μία εύκολη επιλογή για το σπίτι και δεν χρειάζονται εξοπλισμό. Ξεκίνα σε θέση στα τέσσερα και σήκωσε το ένα πόδι προς τα πίσω και πάνω, κρατώντας τη λεκάνη όσο γίνεται σταθερή. Επέστρεψε αργά στην αρχική θέση και επανάλαβε, πριν αλλάξεις πόδι.

Το σημαντικότερο είναι η τεχνική

Όποια άσκηση κι αν επιλέξεις, η σωστή τεχνική παίζει σημαντικότερο ρόλο από τον αριθμό των επαναλήψεων. Ξεκίνα με αντίσταση που μπορείς να ελέγξεις και αύξησέ την σταδιακά, όσο βελτιώνεται η δύναμή σου. Η συνέπεια στην προπόνηση είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά μακροπρόθεσμα.