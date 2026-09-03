Ταξίδι 03.09.2026

Ο Manos αποκαλύπτει στο Mad.gr τι λείπει σίγουρα από τη βαλίτσα του

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Ο Manos μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για ταξιδιωτικά απρόοπτα, οργάνωση, στούντιο και τις αγαπημένες του γεύσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Manos μίλησε στο Mad.gr πριν την εμφάνισή του στα Mad VMA 2026.
  • Το αντικείμενο που σίγουρα λείπει από τη βαλίτσα του είναι ένα ροδάκι.
  • Ο καλλιτέχνης δηλώνει ότι είναι άνθρωπος της οργάνωσης, προγραμματίζοντας τα πάντα.
  • Στο στούντιο προτιμά να μαγειρεύει, κυρίως κοτόπουλο, ενώ αγαπημένο του φαγητό είναι η μοσχαρίσια μπριζόλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ενέργεια στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είχε χτυπήσει «κόκκινο» με την προσμονή για την εμφάνιση του Manos, ο οποίος ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή για να ξεσηκώσει το κοινό ερμηνεύοντας τις μεγάλες του επιτυχίες «Baby» και «Keno». Η παρουσία του αναμενόταν με τεράστιο ενθουσιασμό, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της γενιάς του που καταφέρνει πάντα να κερδίζει τις εντυπώσεις με το μοναδικό του ύφος.

Ο Manos με την Dina και χορευτές σε ένα εντυπωσιακό χορευτικό υπερθέαμα στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Λίγο πριν βρεθεί μπροστά στα φώτα, τις κάμερες και τα χειροκροτήματα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε μιλήσει αποκλειστικά στο Mad.gr. Απαντώντας σε μια σειρά από γρήγορες και διασκεδαστικές ερωτήσεις, μας είχε δώσει μια πιο προσωπική γεύση από την καθημερινότητά του, το πηγαίο χιούμορ του, αλλά και τον τρόπο που προετοιμαζόταν για τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του.

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Το ταξιδιωτικό απρόοπτο και η οργάνωση «μέχρι αηδίας»

Μπαίνοντας σε mood ταξιδιού και με αφορμή τις συχνές μετακινήσεις του, η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στις αποσκευές του. Στην ερώτηση για το τι δεν λείπει ποτέ από τη βαλίτσα του, ο Manos έδωσε μια απολαυστική, αυτοσαρκαστική απάντηση: αποκάλυψε ότι δεν ξέρει ακριβώς τι δεν λείπει, αλλά ξέρει σίγουρα τι λείπει, δείχνοντας χαρακτηριστικά τη βαλίτσα του και το ροδάκι που της έλειπε!

Ο καλλιτέχνης τραγουδάει στη σκηνή των MAD VMA 2026, του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος της χρονιάς, με μπλε φωτισμό.
Photo: Ιωάννα Κοντού

Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, όταν ρωτήθηκε αν είναι άνθρωπος της οργάνωσης ή του αυτοσχεδιασμού, παραδέχτηκε ανοιχτά: «Είμαι της οργάνωσης. Μπορώ να οργανώσω τα πάντα μέχρι αηδίας. Ειδικά αν κάνω κάποιο video, προγραμματίζω μέχρι και τις ώρες».

Η ζωή στο στούντιο και οι γαστρονομικές απολαύσεις

Αφήνοντας τα ταξίδια και μπαίνοντας σε πιο… διατροφικά μονοπάτια, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε την πραγματικότητα πίσω από τη δημιουργία της μουσικής του. Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε για το τι προτιμά να παραγγέλνει όταν ηχογραφεί: «Όταν είμαι στο στούντιο, δεν είμαι στο στούντιο, είμαι στο σπίτι. Από εκεί κάνω όλα μου τα τραγούδια. Οπότε, παίζει πολλή μαγειρική. Τρώω πολύ κοτόπουλο».

Κλείνοντας, η κουζίνα πήρε φωτιά καθώς ο Manos αποκάλυψε τις γευστικές του αδυναμίες. Το απόλυτο αγαπημένο του φαγητό σήμερα είναι η ζουμερή μοσχαρίσια μπριζόλα, ενώ παραδέχτηκε με χιούμορ πως, αν η ερώτηση αυτή του είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, η απάντηση θα ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη η πίτσα.

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