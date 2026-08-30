Late summer escapes: 5 ελληνικοί προορισμοί για όσους δεν θέλουν να τελειώσει το καλοκαίρι

Με μια ματιά Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση με λιγότερο κόσμο και χαλαρούς ρυθμούς.

Το Πήλιο προσφέρει συνδυασμό βουνού και θάλασσας, με παραδοσιακά χωριά και παραλίες για ήρεμες αποδράσεις.

Το Γύθειο και η Πάργα προσφέρουν γραφικά τοπία, παραλίες και χαλαρή ατμόσφαιρα για να παρατείνεις την αίσθηση του καλοκαιριού.

Η Κύθνος και η Νάξος είναι νησιωτικοί προορισμοί που προσφέρουν αυθεντική ατμόσφαιρα και ποικιλία δραστηριοτήτων για late summer escapes. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν δεν είσαι ακόμη έτοιμος να αποχαιρετήσεις τις παραλίες, τα απογευματινά μπάνια και εκείνη την ανέμελη αίσθηση που έχει το ελληνικό καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να βιαστείς. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να γίνει η ιδανική αφορμή για μια τελευταία απόδραση, με λιγότερο κόσμο, πιο χαλαρούς ρυθμούς και εκείνη τη γλυκιά αίσθηση ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη. Από το Πήλιο και το Γύθειο μέχρι την Κύθνο, την Πάργα και τη Νάξο, υπάρχουν προορισμοί που ταιριάζουν απόλυτα σε ένα late summer escape και σου επιτρέπουν να παρατείνεις λίγο ακόμη την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

1. Πήλιο: Το βουνό που κρατάει το καλοκαίρι ζωντανό

Το Πήλιο είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εποχή για να σε κερδίσουν. Αν θέλεις να συνδυάσεις θάλασσα και βουνό, εδώ έχεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Τα χωριά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι καταπράσινες διαδρομές και οι παραλίες του Αιγαίου δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για μια πιο ήρεμη καλοκαιρινή απόδραση. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, μπορείς να απολαύσεις δημοφιλείς παραλίες χωρίς την ένταση της υψηλής σεζόν, να κάνεις βόλτες στα χωριά και να κλείσεις τη μέρα σου με φαγητό σε μια πλατεία κάτω από τα πλατάνια. Είναι το είδος του προορισμού που σου θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να σημαίνει μόνο παραλία.

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2. Γύθειο – Μια τελευταία βουτιά με άρωμα διακοπών

Αν θέλεις να φύγεις για λίγες ημέρες και να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε καλοκαιρινή καρτ ποστάλ, το Γύθειο είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η παραθαλάσσια πόλη της Λακωνίας συνδυάζει όμορφα νεοκλασικά κτίρια, γραφικό λιμάνι, καλό φαγητό και εύκολη πρόσβαση σε υπέροχες παραλίες. Εδώ μπορείς να κινηθείς χωρίς βιασύνη, να απολαύσεις έναν καφέ δίπλα στη θάλασσα και να αφήσεις το πρόγραμμα να κυλήσει λίγο πιο αυθόρμητα. Για ένα late summer ταξίδι, αυτή ακριβώς η χαλαρότητα είναι και το ζητούμενο.

3. Κύθνος: Η ήσυχη απόδραση που χωράει ακόμη και σε ένα Σαββατοκύριακο

Η Κύθνος είναι ιδανική αν θέλεις να κάνεις μια τελευταία νησιωτική απόδραση χωρίς να χρειαστεί να οργανώσεις ολόκληρη επιχείρηση διακοπών. Είναι κοντά στην Αθήνα, έχει όμορφες παραλίες, γραφικούς οικισμούς και εκείνη την αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα που αναζητάς όταν θέλεις να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Τώρα που η καρδιά του καλοκαιριού έχει περάσει, μπορείς να την απολαύσεις με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Μια βουτιά, ένα τραπέζι με θέα και μια βραδινή βόλτα στα σοκάκια είναι αρκετά για να νιώσεις ότι οι διακοπές συνεχίζονται.

4. Πάργα: Εκεί που το καλοκαίρι μοιάζει να μην τελειώνει

Η Πάργα έχει έναν τρόπο να σε κάνει να ξεχνάς την εποχή. Τα πολύχρωμα σπίτια, το κάστρο, το λιμάνι και τα καταγάλανα νερά δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει φτιαγμένο για καλοκαιρινές φωτογραφίες. Αν επιλέξεις να την επισκεφθείς προς το τέλος της σεζόν, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις τη γοητεία της χωρίς τον ίδιο συνωστισμό του Αυγούστου. Και φυσικά, οι γύρω παραλίες σου δίνουν την αφορμή για εκείνες τις τελευταίες βουτιές που θα θυμάσαι όταν θα έχεις επιστρέψει στην πόλη.

5. Νάξος: Για όσους θέλουν να παρατείνουν πραγματικά το καλοκαίρι

Αν δεν σε πειράζει να ταξιδέψεις λίγο περισσότερο, η Νάξος είναι ένας προορισμός που μπορεί να σου χαρίσει ένα γεμάτο late summer σκηνικό. Εδώ δεν έχεις μόνο παραλίες. Έχεις χωριά, καλό φαγητό, βόλτες, τοπικά προϊόντα, όμορφα ηλιοβασιλέματα και αρκετές επιλογές ώστε κάθε ημέρα να μοιάζει διαφορετική. Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανική περίοδος για να κινηθείς πιο άνετα στο νησί, να εξερευνήσεις τις παραλίες και την ενδοχώρα και να απολαύσεις τη Νάξο χωρίς το άγχος του Αυγούστου. Και κάπως έτσι, μπορείς να κλέψεις μερικές ακόμη ημέρες από το καλοκαίρι πριν επιστρέψεις οριστικά στην καθημερινότητα.

Γιατί τελικά το late summer escape δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή πολυδάπανο. Μπορεί να είναι ένα Σαββατοκύριακο στην Κύθνο, μερικές ημέρες στο Πήλιο ή μια μικρή παράταση στη Νάξο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι έναν προορισμό που θα σε κάνει να ξεχάσεις για λίγο ότι το καλοκαίρι τελειώνει.

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