Πίσω στο γραφείο; 3 tips για να οργανώσεις τη δουλειά σου χωρίς πανικό

Η επιστροφή στη δουλειά και το γραφείο μπορεί να γίνει πιο εύκολη με λίγη σωστή οργάνωση και 3 απλά βήματα

Με μια ματιά Οργάνωσε τα email σου σε κατηγορίες "Τώρα", "Σήμερα", "Αργότερα" για να μην αποφασίζει το inbox την ημέρα σου.

Επίλεξε τρεις βασικές προτεραιότητες για τη μέρα και σπάσε τα μεγάλα projects σε μικρότερα, συγκεκριμένα tasks.

Αξιολόγησε την αναγκαιότητα των meetings και άφησε μικρά κενά μεταξύ τους για σημειώσεις και ανάσα.

Η επιστροφή στη δουλειά απαιτεί οργάνωση, όχι προσπάθεια κάλυψης όλης της χαμένης δουλειάς άμεσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

διακοπές έρχεται συνήθως με ένα γνώριμο σκηνικό: ανοίγεις το laptop και βρίσκεσαι μπροστά σε δεκάδες emails, notifications και ένα calendar γεμάτο meetings. Μετά από μερικές ημέρες χαλάρωσης, η επιστροφή στους ρυθμούς της δουλειάς μπορεί να μοιάζει λίγο… απότομη. Η επιστροφή στο γραφείο μετά τιςέρχεται συνήθως με ένα γνώριμο σκηνικό: ανοίγεις το laptop και βρίσκεσαι μπροστά σε δεκάδες emails, notifications και ένα calendar γεμάτο meetings. Μετά από μερικές ημέρες χαλάρωσης, η επιστροφή στους ρυθμούς της δουλειάς μπορεί να μοιάζει λίγο… απότομη.

Και κάπως έτσι, πριν καν το καταλάβεις, έχει περάσει η μισή μέρα και έχεις ασχοληθεί με τα πάντα εκτός από όσα ήταν πραγματικά στην to-do list σου. Το inbox μεγαλώνει, τα meetings διαδέχονται το ένα το άλλο και τα deadlines αρχίζουν να πιέζουν. Διάβασε επίσης: Green Alert! Το δωρεάν «λίπασμα» για τα φυτά σου που έχεις ήδη στο σπίτι και δεν το ξέρεις Η λύση, όμως, δεν είναι να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μαζί. Με λίγη οργάνωση και μερικές έξυπνες κινήσεις, μπορείς να βάλεις ξανά τη δουλειά σου σε σειρά, να διαχειριστείς καλύτερα τον χρόνο σου και να επιστρέψεις σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

1. Μην ανοίξεις το inbox και αρχίσεις να απαντάς παντού

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια γρήγορη εικόνα και όχι 50 απαντήσεις. Κάνε ένα πρώτο scan στα emails και ξεχώρισε ποια χρειάζονται άμεση απάντηση, ποια μπορούν να περιμένουν και ποια είναι απλώς ενημερωτικά.

Ένα απλό σύστημα είναι να κρατήσεις τρεις κατηγορίες: «Τώρα – Σήμερα – Αργότερα». Έτσι, το inbox δεν θα αποφασίζει μόνο του πώς θα περάσει η μέρα σου.

2. Διάλεξε μόνο 3 βασικά tasks

Μετά τις διακοπές είναι εύκολο να φτιάξεις μια τεράστια to-do list και να απογοητευτείς πριν καν ξεκινήσεις. Αντί γι’ αυτό, διάλεξε τρεις βασικές προτεραιότητες για τη μέρα και ξεκίνα από αυτές.

Και κάτι σημαντικό: κάνε τα μεγάλα projects μικρότερα. Αντί για «πρέπει να τελειώσω το project», γράψε «στέλνω το email», «τελειώνω το πρώτο μέρος» ή «κλείνω το meeting». Όσο πιο συγκεκριμένο είναι ένα task, τόσο πιο εύκολο είναι να το ξεκινήσεις.

3. Βάλε όρια στα meetings

Ένα γεμάτο calendar μπορεί να σε κάνει να νιώθεις productive, χωρίς στην πραγματικότητα να έχεις προλάβει να κάνεις τη δουλειά σου. Πριν μπεις σε κάθε meeting, σκέψου αν είναι απαραίτητο να είσαι εκεί ή αν μπορείς να ενημερωθείς διαφορετικά.

Αν έχεις συνεχόμενα calls, προσπάθησε να αφήνεις λίγα λεπτά ανάμεσα στα meetings. Αυτός ο μικρός χρόνος είναι αρκετός για να κρατήσεις σημειώσεις, να οργανώσεις το επόμενο task και να πάρεις μια ανάσα πριν από το επόμενο «Καλημέρα, με ακούτε;».

Το back to office δεν σημαίνει ότι πρέπει να καλύψεις σε λίγες ώρες όλα όσα έγιναν όσο έλειπες. Ξεκίνα με τα σημαντικά, βάλε μια σειρά στα emails και άφησε χώρο στο πρόγραμμά σου για πραγματική δουλειά. Όταν έχεις ξεκάθαρο πλάνο, ακόμα και η πιο χαοτική επιστροφή μοιάζει πολύ πιο manageable. Άρα, πριν ανοίξεις για ακόμη μία φορά το inbox σου, πάρε μια ανάσα, φτιάξε τη λίστα σου και… back to work, but make it organized.

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