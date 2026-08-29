Fashion 29.08.2026

Boardwalk pants: Η νέα τάση της μόδας που έχει αντικαταστήσει τα λινά παντελόνια

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Ανακάλυψε το νέο viral athleisure trend του καλοκαιριού που φορούν όλα τα it-girls από την παραλία μέχρι την πόλη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα "boardwalk pants" είναι η νέα τάση που αντικαθιστά τα λινά παντελόνια, με κορδόνι και χρωματικές αντιθέσεις.
  • Προσφέρουν άνεση και στυλ, ιδανικά για καλοκαιρινές εμφανίσεις, από την παραλία μέχρι το μεσημεριανό.
  • Διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα, προσθέτουν προσωπικότητα και ευελιξία σε κάθε σύνολο.
  • Μεταμορφώνονται εύκολα από casual σε πιο προσεγμένα looks, γεφυρώνοντας το athleisure με την κομψότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι καλύτερες τάσεις έχουν έναν τρόπο να εμφανίζονται σχεδόν εντυπωσιακά από τη μια μέρα στην άλλη, και αυτή εδώ κερδίζει έδαφος με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Τελευταία, όλο και περισσότερες κομψές γυναίκες ανταλλάσσουν τα προβλέψιμα λινά παντελόνια και τα κλασικά beach cover-ups με αυτό που αποκαλούμε η τάση των boardwalk pants, ένα σπορ παντελόνι με κορδόνι σύσφιξης και χρωματικές αντιθέσεις στο ρέλι, το οποίο αποπνέει μια αίσθηση νοσταλγίας, καλοκαιρινής αύρας και απόλυτου cool στιλ. Τα κομμάτια αυτά έχουν κατακτήσει τα social media και τα street style looks, και έχουμε την αίσθηση ότι αυτή είναι μόλις η αρχή για το απόλυτο trend της σεζόν.

https://www.instagram.com/aishafarida/?hl=en
https://www.instagram.com/aishafarida/?hl=en

Ένα μεγάλο μέρος της γοητείας τους οφείλεται στο πόσο αβίαστα ταιριάζουν αυτά τα παντελόνια σε μια καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα. Είναι το είδος του ρούχου που μπορείς να τραβήξεις πάνω από το μαγιό σου μετά από μια βουτιά και στη συνέχεια να φορέσεις κατευθείαν για μεσημεριανό φαγητό με ένα απλό tank top ή ένα εφαρμοστό t-shirt, χωρίς να δείχνεις καθόλου κακοντυμένη. Η χαλαρή σιλουέτα τα κρατάει άνετα, ενώ οι αθλητικές λεπτομέρειες τους δίνουν ένα fashion-forward edgy χαρακτήρα που μοιάζει πολύ πιο φρέσκος από τα παραδοσιακά παντελόνια χαλάρωσης ή resort.

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Είναι επίσης αναζωογονητικό να βλέπεις μια τάση που δίνει προτεραιότητα στην άνεση χωρίς να θυσιάζει το στιλ. Διαθέσιμα σε αποχρώσεις που κυμαίνονται από το κλασικό ναυτικό μπλε μέχρι το ζωντανό κόκκινο του κερασιού και το λαχανί, τα boardwalk pants προσθέτουν άμεσα προσωπικότητα ακόμα και στο πιο μίνιμαλ σύνολο. Είτε συνδυαστούν με σαγιονάρες, κομψά σανδάλια ή ρετρό sneakers, είναι το είδος του ευέλικτου staple που κάνει το καλοκαιρινό ντύσιμο να μοιάζει παιχνιδάκι, και αν η πρόωρη υιοθέτησή τους από τον κόσμο της μόδας είναι δείγματα γραφής, περιμένετε να τα δείτε παντού πριν τελειώσει το καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/madesome.world/?hl=en
https://www.instagram.com/madesome.world/?hl=en

Η ευελιξία τους, ωστόσο, δεν σταματά στις εμφανίσεις δίπλα στο κύμα ή στις χαλαρές βόλτες της πόλης, καθώς μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και σε πιο προσεγμένα summer looks. Με μερικές έξυπνες προσθήκες, όπως ένα structured blazer ή εντυπωσιακά χρυσά κοσμήματα, το αθλητικό αυτό κομμάτι μεταμορφώνεται αμέσως σε μια statement επιλογή για τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Ακριβώς αυτή η ικανότητα να γεφυρώνουν το athleisure με την καθημερινή κομψότητα τα καθιστά την πιο έξυπνη επένδυση της σεζόν.

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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