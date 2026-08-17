Fashion 17.08.2026

Καρό μαγιό: Το retro-chic print που έφερε πίσω η Κατερίνα Παπουτσάκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αγαπημένη ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στην παραλία, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το μπικίνι της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές με τους γιους της σε νησιωτικό προορισμό.
  • Η ηθοποιός μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και την αφοσίωσή της ως μητέρα στο Instagram.
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη κέρδισε τις εντυπώσεις με το στιλάτο μπικίνι της σε μπλε και μαύρη απόχρωση.
  • Το retro-chic print του μαγιό της τόνισε την κομψότητα και την καλλίγραμμη σιλουέτα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις πιο όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές του καλοκαιριού απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία συνεχίζει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η αγαπημένη ηθοποιός, που ξεχωρίζει πάντα για την αβίαστη κομψότητα και το ανεπιτήδευτο στιλ της, βρίσκεται σε αγαπημένο της νησιωτικό προορισμό, συνδυάζοντας την ηρεμία της φύσης με ποιοτικό χρόνο δίπλα στη θάλασσα.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Η ίδια φροντίζει να μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τρυφερές εικόνες από την καθημερινότητά της, δείχνοντας πόσο αφοσιωμένη μητέρα είναι. Σε πρόσφατα Instagram stories που δημοσίευσε από την εξόρμησή της σε παραλία, κατέγραψε τα πιο γλυκά στιγμιότυπα με τους γιους της να εξερευνούν τα βράχια και να παίζουν αμέριμνοι μέσα στα γαλαζοπράσινα νερά.

Διάβασε επίσης: Πώς να φοράς τη slip skirt όλη μέρα χωρίς να δείχνεις βαρετή

Το στιλάτο beach look και η αψεγάδιαστη σιλουέτα

Πέρα από τις τρυφερές οικογενειακές στιγμές, τα βλέμματα κέρδισε φυσικά και η ίδια η ηθοποιός με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε στον φακό χαμογελαστή και απόλυτα χαλαρή μέσα από τη θάλασσα, αποδεικνύοντας πως διαθέτει μια εξαιρετική και καλλιεργημένη αισθητική ακόμα και στις πιο casual εμφανίσεις της στην αμμουδιά.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Για τη συγκεκριμένη εξόρμηση, επέλεξε ένα πολύ κομψό μπικίνι σε μπλε και μαύρη απόχρωση, το οποίο αναδείκνυε ιδανικά το καλλίγραμμο σώμα της και ταίριαζε απόλυτα με το καλοκαιρινό σκηνικό. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κλασικών χρωμάτων προσέδωσε μια διαχρονική φινέτσα στο beach look της, επιβεβαιώνοντας πως η ηθοποιός γνωρίζει καλά πώς να παραμένει στιλάτη κάτω από τον ήλιο.

3 σχέδια που θα λατρέψεις:

Sugarfree

sugarfree_karo

Oysho 

karo_magio_gkri

Benetton

benetton

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion διακοπές Κατερίνα Παπουτσάκη ΜΑΓΙΩ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Χιτάρα!»: Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε το πιο αυθόρμητο review στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση

«Χιτάρα!»: Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε το πιο αυθόρμητο review στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση

17.08.2026
Επόμενο
Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση

Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση

17.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα 6 κορυφαία nail trends του καλοκαιριού που «σαρώνουν» παντού
Beauty

Τα 6 κορυφαία nail trends του καλοκαιριού που «σαρώνουν» παντού

17.08.2026
Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση
Celeb News

Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση

17.08.2026
Tropical vibes στη Σαρδηνία: Η stylish εμφάνιση της Μαρίας Μπεκατώρου
Fashion

Tropical vibes στη Σαρδηνία: Η stylish εμφάνιση της Μαρίας Μπεκατώρου

17.08.2026
Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι
Fitness

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

17.08.2026
Πώς τα It girls απογειώνουν το απλό λευκό μπλουζάκι
Fashion

Πώς τα It girls απογειώνουν το απλό λευκό μπλουζάκι

17.08.2026
Πώς θα δείχνει το σπίτι σου πάντα περιποιημένο – 5 tips να μη καθαρίζεις συνέχεια
Life

Πώς θα δείχνει το σπίτι σου πάντα περιποιημένο – 5 tips να μη καθαρίζεις συνέχεια

17.08.2026
Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές
Beauty

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

17.08.2026
Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι
Food

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

16.08.2026
Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη
Life

Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη

16.08.2026
Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Η μαγική συνταγή διάσωσης για τα μαλλιά σου πριν γυρίσεις από τις διακοπές

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Από την πρώτη γουλιά καταλαβαίνεις διακοπές: 5 ποτά που «φωνάζουν» καλοκαίρι

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

Το πιο δροσερό workout γίνεται στη θάλασσα: 3 εύκολες ασκήσεις

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Beach, ήλιος και βιβλίο: 4 ιστορίες που θα σου κρατήσουν την καλύτερη παρέα στην παραλία

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση