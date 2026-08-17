Καρό μαγιό: Το retro-chic print που έφερε πίσω η Κατερίνα Παπουτσάκη

Η αγαπημένη ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στην παραλία, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το μπικίνι της

Με μια ματιά Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές με τους γιους της σε νησιωτικό προορισμό.

Η ηθοποιός μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και την αφοσίωσή της ως μητέρα στο Instagram.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη κέρδισε τις εντυπώσεις με το στιλάτο μπικίνι της σε μπλε και μαύρη απόχρωση.

Το retro-chic print του μαγιό της τόνισε την κομψότητα και την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις πιο όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές του καλοκαιριού απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία συνεχίζει τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η αγαπημένη ηθοποιός, που ξεχωρίζει πάντα για την αβίαστη κομψότητα και το ανεπιτήδευτο στιλ της, βρίσκεται σε αγαπημένο της νησιωτικό προορισμό, συνδυάζοντας την ηρεμία της φύσης με ποιοτικό χρόνο δίπλα στη θάλασσα.

Η ίδια φροντίζει να μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τρυφερές εικόνες από την καθημερινότητά της, δείχνοντας πόσο αφοσιωμένη μητέρα είναι. Σε πρόσφατα Instagram stories που δημοσίευσε από την εξόρμησή της σε παραλία, κατέγραψε τα πιο γλυκά στιγμιότυπα με τους γιους της να εξερευνούν τα βράχια και να παίζουν αμέριμνοι μέσα στα γαλαζοπράσινα νερά.

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Το στιλάτο beach look και η αψεγάδιαστη σιλουέτα

Πέρα από τις τρυφερές οικογενειακές στιγμές, τα βλέμματα κέρδισε φυσικά και η ίδια η ηθοποιός με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε στον φακό χαμογελαστή και απόλυτα χαλαρή μέσα από τη θάλασσα, αποδεικνύοντας πως διαθέτει μια εξαιρετική και καλλιεργημένη αισθητική ακόμα και στις πιο casual εμφανίσεις της στην αμμουδιά.

Για τη συγκεκριμένη εξόρμηση, επέλεξε ένα πολύ κομψό μπικίνι σε μπλε και μαύρη απόχρωση, το οποίο αναδείκνυε ιδανικά το καλλίγραμμο σώμα της και ταίριαζε απόλυτα με το καλοκαιρινό σκηνικό. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κλασικών χρωμάτων προσέδωσε μια διαχρονική φινέτσα στο beach look της, επιβεβαιώνοντας πως η ηθοποιός γνωρίζει καλά πώς να παραμένει στιλάτη κάτω από τον ήλιο.

3 σχέδια που θα λατρέψεις:

Sugarfree

Oysho

Benetton

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