Οι ζώνες είναι παρελθόν – Δες ποιο είναι το αξεσουάρ που λατρεύουν τα it-girls

Μάθε πώς να φορέσεις το μεταξωτό μαντήλι σαν ζώνη, υιοθετώντας την πιο hot καλοκαιρινή τάση των it-girls για ξεχωριστό στυλ

Με μια ματιά Το scarf belt, δηλαδή η χρήση μεταξωτού μαντηλιού ως ζώνη, είναι η νέα κορυφαία τάση.

Η τάση αυτή αντικαθιστά τις παραδοσιακές ζώνες και αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το φθινόπωρο.

Το scarf belt συνδυάζεται ιδανικά με απλές βάσεις όπως tank tops, τζιν και T-shirts.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να φορέσεις το μαντήλι ως ζώνη: τριγωνική μέθοδος ή κλασικός τρόπος με θηλάκια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι σκέψεις για ανάλαφρο καλοκαιρινό ντύσιμο και εύκολους συνδυασμούς κυριαρχούν για μήνες, όμως κάποια στιγμή στα μέσα του καλοκαιριού, η διάθεση για styling συχνά χρειάζεται μια τόνωση. Μετά από εβδομάδες με βασικά T-shirts και tank tops, το στυλ κινδυνεύει να γίνει μονοτονικό. Παρόλο που τα αξεσουάρ και τα παπούτσια βοηθούν, χρειάζονται έξυπνα κόλπα styling για να αποφευχθεί η αίσθηση της επανάληψης. Ευτυχώς, οι celebrities και ο κόσμος της μόδας έδωσαν τη λύση με την τάση του scarf belt.

Η τάση του να δένεις ένα μεταξωτό μαντήλι γύρω από τη μέση σου εδραιώνεται σταθερά ως η κορυφαία επιλογή της σεζόν. Ήδη από πέρυσι, style icons επέλεξαν να αφήσουν στην άκρη τις παραδοσιακές ζώνες προτιμώντας αυτή την αντισυμβατική εναλλακτική. Το scarf belt συνεχίζει να κυριαρχεί και αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο μέχρι το φθινόπωρο.

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Πώς να φορέσεις ένα μαντήλι ως ζώνη: 2 εύκολοι τρόποι

Το trend συνδυάζεται σχεδόν αποκλειστικά με απλές βάσεις, όπως tank tops και τζιν, T-shirts με παντελόνια ή πάνω από maxi φούστες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε μαντήλι έχεις ήδη στην ντουλάπα σου, ενώ πολλές μάρκες προσφέρουν πλέον έτοιμα τριγωνικά μαντήλια που διευκολύνουν τη διαδικασία.

Η πρώτη επιλογή είναι η τριγωνική draping μέθοδος, η οποία ταιριάζει ιδανικά με φούστες, φορέματα και παντελόνια με λάστιχο. Διπλώνεις το μαντήλι διαγώνια για να σχηματίσεις ένα τρίγωνο, τοποθετείς την κορυφή του τριγώνου ελαφρώς πίσω από το ένα ισχίο και αφήνεις τις δύο άκρες προς την αντίθετη πλευρά. Στη συνέχεια, το στερεώνεις γύρω από τη μέση σου με έναν απλό κόμπο.

Η δεύτερη επιλογή είναι ο κλασικός τρόπος με τα θηλάκια, που ταιριάζει τέλεια με τζιν, σορτς και υφασμάτινα παντελόνια. Τυλίγεις το μαντήλι σε στενόμακρο σχήμα κατά μήκος, το περνάς μέσα από τα θηλάκια του παντελονιού σου και δένεις έναν κόμπο που αφήνει τις άκρες να πέφτουν χαλαρά προς το πλάι.

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