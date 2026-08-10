City Guide 10.08.2026

Μένεις βόρεια Αττική; Αυτή η παραλία είναι το καλοκαιρινό escape που ψάχνεις

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Ανακάλυψε την παραλία Σεσί στο Γραμματικό, έναν όμορφο καλοκαιρινό προορισμό κοντά στην Αθήνα για χαλαρές βουτιές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η παραλία Σέσι στο Γραμματικό είναι ιδανική απόδραση για βόρεια Αττική.
  • Προσφέρει καθαρά νερά, όμορφο τοπίο και χαλαρή ατμόσφαιρα.
  • Βρίσκεται περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, με άμμο και βότσαλο.
  • Κατάλληλη για γρήγορο μπάνιο ή ολοήμερη χαλάρωση, με επιλογές για καφέ/φαγητό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην Αθήνα μπορεί να γίνει πιο δροσερό με μια μικρή απόδραση μακριά από την πολυκοσμία της πόλης. Για όσους μένουν στα βόρεια προάστια και τη βόρεια Αττική, υπάρχει μια παραλία που συνδυάζει εύκολη πρόσβαση, φυσική ομορφιά και χαλαρή διάθεση. Η παραλία Σέσι στο Γραμματικό είναι ένας από τους προορισμούς που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου για μια αυθόρμητη βουτιά. Με καθαρά νερά, όμορφο τοπίο και πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν χωρίς να κάνουν μεγάλο ταξίδι.

https://www.instagram.com/stavros.pls/
https://www.instagram.com/stavros.pls/

Το Σέσι βρίσκεται στην περιοχή του Γραμματικού, περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, και έχει γίνει αγαπημένο spot για όσους αναζητούν μια πιο χαλαρή παραλία κοντά στην πρωτεύουσα. Η ακτή διαθέτει έναν συνδυασμό από άμμο και μικρό βότσαλο, ενώ τα γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για καλοκαιρινές φωτογραφίες. Η περιοχή προσφέρει την αίσθηση μιας μικρής απόδρασης από την καθημερινότητα, χωρίς την ένταση των πιο γνωστών παραλιών της Αττικής.

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Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της παραλίας Σέσι είναι ότι μπορείς να την απολαύσεις τόσο για ένα γρήγορο μπάνιο όσο και για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Η ήρεμη ατμόσφαιρα την κάνει ιδανική για παρέες, ζευγάρια αλλά και οικογένειες που θέλουν να χαλαρώσουν σε ένα πιο φυσικό περιβάλλον. Στην περιοχή υπάρχουν επιλογές για καφέ ή φαγητό, ενώ το ηλιοβασίλεμα δημιουργεί ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα της ημέρας.

https://www.instagram.com/heinrich.heinz.breuer/
https://www.instagram.com/heinrich.heinz.breuer/

Γιατί αξίζει να επισκεφθείς την παραλία Σεσί στο Γραμματικό

Η παραλία Σέσι είναι μια από εκείνες τις γωνιές της Αττικής που αποδεικνύουν πως δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις διακοπές. Ετοίμασε την τσάντα θαλάσσης σου, πάρε την παρέα σου και ανακάλυψε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει φύση, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από τη βόρεια πλευρά της Αθήνας.

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Αττική Γραμματικό ΠΑΡΑΛΙΑ Σέσι
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