Ποια ελληνική παραλία ψηφίστηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026;

Η Φτέρη στην Κεφαλονιά κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026

Με μια ματιά Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026.

Η κατάταξη βασίστηκε σε ψήφους άνω των 1.000 επαγγελματιών του τουρισμού.

Η Φτέρη κατέκτησε και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από παραλία στις Φιλιππίνες.

Συνολικά επτά ελληνικές παραλίες συμπεριλήφθηκαν στις 50 κορυφαίες της Ευρώπης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελλάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο. Αν και παραλίες όπως ο Μύρτος, το Ελαφονήσι ή το Πόρτο Κατσίκι θεωρούνται διαχρονικά σημεία αναφοράς για τους ταξιδιώτες, η μεγάλη έκπληξη για το 2026 ήρθε από μια λιγότερο προβεβλημένη γωνιά της Κεφαλονιάς. Η παραλία Φτέρη κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα «Top 50 European Beaches», αφήνοντας πίσω μερικές από τις πιο διάσημες ακτές της Ευρώπης. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιτυχία για την Κεφαλονιά, αλλά και μια ακόμη διεθνή επιβεβαίωση της μοναδικής φυσικής ομορφιάς που διαθέτει η Ελλάδα.

Η Φτέρη αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης

Η κατάταξη προέκυψε έπειτα από την ψήφο περισσότερων από 1.000 επαγγελματιών του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου, οι οποίοι ξεχώρισαν τη Φτέρη για το εντυπωσιακό φυσικό της τοπίο και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες. Η παραλία βρίσκεται κοντά στο Ληξούρι και θεωρείται ένας από τους πιο καλά κρυμμένους θησαυρούς της Κεφαλονιάς. Τα λευκά βότσαλα, οι επιβλητικοί ασβεστολιθικοί βράχοι που την αγκαλιάζουν και τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά του Ιονίου δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό.

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Μια παγκόσμια διάκριση που ξεπερνά τα ευρωπαϊκά σύνορα

Η επιτυχία της Φτέρης δεν περιορίστηκε μόνο στην Ευρώπη. Η ελληνική παραλία κατέκτησε και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με μοναδική παραλία που βρέθηκε ψηλότερα στην κατάταξη να είναι η Entalula Beach στις Φιλιππίνες. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Κεφαλονιά συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους παραθαλάσσιους προορισμούς του πλανήτη.

Γιατί η Φτέρη ξεχωρίζει

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη Φτέρη τόσο ξεχωριστή είναι η σχετικά δύσκολη πρόσβαση. Μπορείς να φτάσεις είτε με σκάφος είτε έπειτα από απαιτητική πεζοπορία, γεγονός που την προστατεύει από τον μαζικό τουρισμό και διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσική της ομορφιά. Η ηρεμία του τοπίου, η καθαρότητα των νερών και η αίσθηση απομόνωσης δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα συναντάς σε τόσο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η Ελλάδα κυριάρχησε στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

Η πρωτιά της Φτέρης δεν ήταν η μοναδική ελληνική επιτυχία. Συνολικά επτά ελληνικές παραλίες βρέθηκαν ανάμεσα στις 50 κορυφαίες της Ευρώπης για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της θάλασσας.

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Οι ελληνικές παραλίες που ξεχώρισαν είναι:

Φτέρη, Κεφαλονιά – 1η θέση

Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα – 5η θέση

Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα – 9η θέση

Βουτούμι, Αντίπαξοι – 22η θέση

Χόβολο, Σκόπελος – 29η θέση

Σαρακήνικο, Μήλος – 31η θέση

Ελαφονήσι, Κρήτη – 44η θέση

Η Κεφαλονιά συνεχίζει να εντυπωσιάζει

Η Φτέρη μπορεί να κατέκτησε την κορυφή, όμως η Κεφαλονιά διαθέτει και άλλες παραλίες που συγκαταλέγονται στα διαμάντια του Ιονίου. Ο Μύρτος παραμένει ένα από τα πιο φωτογραφημένα τοπία της Ελλάδας, με τους επιβλητικούς γκρεμούς και τα έντονα γαλάζια νερά του να εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη. Η Αντίσαμος, γνωστή για τα καταπράσινα τοπία της, η Χοργοτά, που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», αλλά και η παραλία Ξι με τη χαρακτηριστική κόκκινη άμμο, συμπληρώνουν το μοναδικό μωσαϊκό φυσικής ομορφιάς του νησιού.

Η νέα αυτή διεθνής διάκριση δεν αναδεικνύει μόνο μια εντυπωσιακή παραλία, αλλά επιβεβαιώνει και τη σταθερή θέση της Ελλάδας ανάμεσα στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς του κόσμου. Και όπως όλα δείχνουν, η Φτέρη θα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του φετινού καλοκαιριού.

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