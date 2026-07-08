Θες δυνατό upper body; Ο Σάκης Ρουβάς μόλις σου έδωσε το workout που χρειάζεσαι με μόλις 2 ασκήσεις

Ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε νέο workout στο Instagram και δείχνει 2 ασκήσεις για ώμους και δικεφάλους που πρέπει να εντάξεις στο work out σου

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε ένα νέο βίντεο με ασκήσεις για τον άνω κορμό.

Οι ασκήσεις εστιάζουν σε ώμους και δικεφάλους, απαιτώντας μόνο αλτήρες.

Η πρώτη άσκηση είναι πιέσεις ώμων με αλτήρες για ενδυνάμωση ώμων και κορμού.

Η δεύτερη άσκηση είναι κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες για ανάπτυξη και δύναμη χεριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γυμναστική είναι τρόπος ζωής και αυτό μάς το αποδεικνύει μέχρι και σήμερα ο απόλυτος Έλληνας star, ο Σάκης Ρουβάς. Ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν σταματά να εμπνέει τους followers του με την πειθαρχία και τη φυσική του κατάσταση, ενώ κάθε νέα ανάρτησή του γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης. Αυτή τη φορά, ο Σάκης δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από το γυμναστήριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά απολαυστική λεζάντα: «Πήγατε σήμερα γυμναστήριο;». Και φυσικά, το post δεν άργησε να γεμίσει likes και σχόλια από θαυμαστές που πήραν την απαραίτητη δόση… fitness έμπνευσης.

Μέσα από το βίντεο, ο Σάκης Ρουβάς μάς δείχνει δύο κλασικές αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση του άνω μέρους του σώματος, εστιάζοντας σε ώμους και δικεφάλους. Ένα απλό αλλά αποδοτικό workout που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε κάθε πρόγραμμα προπόνησης.

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Αυτό που ξεχωρίζει στο workout του είναι η απλότητα. Δεν χρειάζονται πολύπλοκα μηχανήματα ή εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς ένα ζευγάρι αλτήρες αρκεί για να πραγματοποιήσεις μια ολοκληρωμένη προπόνηση για ώμους και χέρια. Άλλωστε, η συνέπεια και η σωστή εκτέλεση είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, κάτι που ο Σάκης Ρουβάς αποδεικνύει σε κάθε του προπόνηση.

Οι δύο ασκήσεις που κάνει ο Σάκης Ρουβάς

1. Πιέσεις ώμων με αλτήρες – Dumbbell Shoulder Press

Η πρώτη άσκηση στο βίντεο είναι οι πιέσεις ώμων με αλτήρες, μία από τις πιο γνωστές ασκήσεις για την ενδυνάμωση των ώμων αλλά και του άνω κορμού.

Πώς εκτελείται:

Καθίστε ή σταθείτε όρθιοι κρατώντας τους αλτήρες στο ύψος των ώμων. Πιέστε τους αλτήρες πάνω από το κεφάλι μέχρι να τεντώσουν πλήρως τα χέρια. Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση και επαναλάβετε.

Η άσκηση ενεργοποιεί κυρίως τους δελτοειδείς, ενώ συμμετέχουν και οι τρικέφαλοι και οι μύες του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση.

2. Κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες – Bicep Curls

Στη συνέχεια, ο Σάκης εκτελεί τις κλασικές κάμψεις δικεφάλων με αλτήρες, μια άσκηση που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των χεριών.

Πώς εκτελείται:

Κρατήστε έναν αλτήρα σε κάθε χέρι. Λυγίστε τους αγκώνες και σηκώστε τα βάρη προς τους ώμους. Κατεβάστε αργά τους αλτήρες στην αρχική θέση και επαναλάβετε.

Με σωστή τεχνική και ελεγχόμενες κινήσεις, η άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση της δύναμης και της μυϊκής ανάπτυξης των δικεφάλων.

Ο Σάκης Ρουβάς αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η συνέπεια και η καθημερινή άσκηση είναι βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής του. Χωρίς υπερβολές, αλλά με σωστή τεχνική και σταθερότητα, συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όσους αγαπούν το fitness και θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.