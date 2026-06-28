Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 28.06.2026

Σάκης Ρουβάς – FY: Η μουσική «γέφυρα» που ενώνει δύο γενιές στο «Kounia Bella»

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Ο Σάκης Ρουβάς και ο FY ενώνουν δυνάμεις στο «Kounia Bella» για τα MAD VMA 2026, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Σάκης Ρουβάς και FY ενώνουν δυνάμεις στα MAD VMA 2026 με το τραγούδι «Kounia Bella».
  • Ο Σάκης Ρουβάς έχει μακρά ιστορία στα MAD VMA, με βραβεύσεις και εμβληματικές εμφανίσεις από το 2008.
  • Ο FY, εκπρόσωπος της urban σκηνής, αναδείχθηκε από «Best Newcomer» σε headliner, κερδίζοντας βραβείο για το «Money Dance».
  • Η συνεργασία τους στα MAD VMA 2026 συμβολίζει τη μουσική σύγκλιση και την ανανέωση της ελληνικής ποπ και urban σκηνής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA ανέκαθεν αποτελούσαν το σημείο συνάντησης των μεγαλύτερων μουσικών δυνάμεων της Ελλάδας, έναν θεσμό που έχει την ικανότητα να γεφυρώνει γενιές και να δημιουργεί στιγμές που γράφουν ιστορία. Φέτος, η σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ γίνεται το πεδίο μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές συγκλίσεις: ο Σάκης Ρουβάς, το απόλυτο είδωλο της ελληνικής ποπ, ενώνει τις δυνάμεις του με τον FY, τον εκπρόσωπο της urban σκηνής, μέσα από το «Kounia Bella», το οποίο διεκδικεί επάξια το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς.

Ο Σάκης Ρουβάς και ο FY ποζάρουν μαζί σε εξωτερικό χώρο.

Ο Σάκης Ρουβάς: Δύο δεκαετίες στο επίκεντρο του MAD

Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει το πιο μακρόσυρτο κεφάλαιο στην ιστορία των MAD VMA, με μια πορεία που ξεκίνησε το 2008 και δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται. Από τις βραβεύσεις του ως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης και τα εμβληματικά video clips που άφησαν εποχή, όπως το «Σπάσε Το Χρόνο», μέχρι τις αξέχαστες ερμηνείες του, όπως το «Πιο Δυνατά» το 2009 και η «Δραμαμίνη» το 2019, ο Ρουβάς παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς. Η διαχρονική του σχέση με το MAD σφραγίστηκε το 2023, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Mad Icon, ενώ η εντυπωσιακή του παρουσία στα MadWalk, από το 2022 έως και το 2025, επιβεβαιώνει πως ο «Έρωτας Σκοτεινός» του κόσμου του θεάματος παραμένει αξεπέραστος, με το MAD να καλύπτει κάθε του καλλιτεχνικό βήμα και να εξελίσσεται μαζί του σε κάθε νέα πρόκληση.

Ο Σάκης Ρουβάς στην σκηνή του Your Face Sounds Familiar με λευκό παντελόνι και μαύρο πουκάμισο.
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Το αυτόγραφο που ήθελε ο Σάκης Ρουβάς και τελικά απέκτησε

Ο FY: Η ασταμάτητη άνοδος του urban star

Αν ο Σάκης Ρουβάς είναι η σταθερά, ο FY είναι η ορμή της νέας γενιάς. Από το ντεμπούτο του το 2019 με το hip-hop medley της Capital Music, ο FY διανύει μια πορεία που τον μετέτρεψε από «Best Newcomer» στον καθιερωμένο headliner που βλέπουμε σήμερα. Η σχέση του με το MAD αναπτύχθηκε μέσα από το MAD Hip Hop Stories, αλλά και μέσα από διαδοχικές εμφανίσεις στα MadWalk, όπως το «Στα Κόκκινα» με τη Demy και η πρόσφατη σύμπραξη με τον Gozzy για τη Levi’s. Η φετινή χρονιά στα MAD VMA 2026 βρίσκει τον FY σε απόλυτη φόρμα: όχι μόνο διεκδικούσε την κορυφή με το «Kounia Bella», αλλά στέφεται και νικητής στην κατηγορία Καλύτερο Urban για το «Money Dance». Με τον ίδιο να δηλώνει πως στοχεύει σε τρία βραβεία, ο FY αποδεικνύει ότι η φλόγα που άναψε πριν από επτά χρόνια, όχι μόνο δεν σβήνει, αλλά γιγαντώνεται.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Η νέα εποχή της μουσικής σύγκλισης

Η κοινή παρουσία των δύο καλλιτεχνών στα φετινά βραβεία αποτελεί μια τρανή απόδειξη για το πώς η μουσική μπορεί να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς μέσα από το MAD. Ενώ ο Ρουβάς φέρνει την εμπειρία και την αίγλη των live επιδόσεων που έχουν αφήσει εποχή, ο FY φέρνει το «street» στοιχείο και την αμεσότητα που απαιτεί η σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Αυτή η αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δύο, κάτω από την ομπρέλα του θεσμού, δημιουργεί ένα νέο πρότυπο για το πώς οι καλλιτέχνες μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργικά, ενισχύοντας τη δυναμική των MAD VMA και προσφέροντας στο κοινό ένα θέαμα που ξεπερνά τα συμβατικά πλαίσια, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με την ιστορία της ελληνικής ποπ και urban σκηνής για πολλά χρόνια ακόμη.

 

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FY Kounia Bella Mad VMA ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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