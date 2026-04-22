Celeb World 22.04.2026

«Αν άκουγα τα σχόλια, δεν θα είχα κάνει τίποτα» – Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για την κριτική που έχει δεχτεί

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανοίγει τα χαρτιά του για την κριτική που δέχεται διαχρονικά και εξηγεί γιατί δεν άφησε ποτέ τις φωνές των άλλων να καθορίσουν την πορεία του
Mad.gr

Λίγο πριν ανέβει ξανά στη σκηνή για τις νέες του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σάκης Ρουβάς επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για κάτι που τον ακολουθεί από την πρώτη μέρα της καριέρας του: τα σχόλια. Σε μια περίοδο όπου η εικόνα και η δημόσια έκθεση κρίνονται περισσότερο από ποτέ, εσύ διαβάζεις μια τοποθέτηση που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και κάθε άνθρωπο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής. Με αφορμή τον νέο του ρόλο στην τηλεόραση και τη συνεχή παρουσία του στη μουσική σκηνή, ο καλλιτέχνης δείχνει πως η διαδρομή του δεν καθορίστηκε ποτέ από τις γνώμες των άλλων, αλλά από τη δική του επιμονή.

sakis rouvas
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ο Σάκης Ρουβάς απάντησε σε ερώτηση για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την παρουσίασή του στο Your Face Sounds Familiar. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και σχεδόν αποστομωτική: αν είχε επιτρέψει σε όλα όσα άκουγε από το 1991 μέχρι σήμερα να τον επηρεάσουν, δεν θα είχε προχωρήσει σε τίποτα από όσα έχει καταφέρει.

Flashback στο 1993 – Πώς ήταν ο 21χρονος Σάκης Ρουβάς μαζί με την 17χρονη τότε Βίκυ Καγιά

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δε θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν τόνο που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συνέντευξης. Για εκείνον, η κριτική ήταν πάντα παρούσα – άλλοτε αυστηρή, άλλοτε άδικη, άλλοτε χρήσιμη. Όμως δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο. Αντίθετα, αποτέλεσε μέρος μιας πορείας γεμάτης προσπάθεια, εμπειρίες και στιγμές που, όπως λέει, τον γέμισαν χαρά.


Από τη δική σου οπτική, δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις πως αυτή η στάση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια και τη συνέπειά του στον χώρο. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, ο Σάκης Ρουβάς έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις, δοκιμάζοντας τον εαυτό του σε μουσική, τηλεόραση και live εμφανίσεις, χωρίς να περιορίζεται από τα σχόλια που τον ακολουθούν.

Παράλληλα, η τηλεοπτική του παρουσία στο Your Face Sounds Familiar αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο, που ήδη προκαλεί συζητήσεις. Η πρεμιέρα του show έφερε ξανά το όνομά του στο προσκήνιο, με τις αντιδράσεις να είναι –όπως πάντα– ποικίλες. Εκείνος, όμως, δείχνει να έχει βρει τον τρόπο να διαχειρίζεται αυτή τη συνθήκη, χωρίς να χάνει την ισορροπία του.

Σάκης Ρουβάς: Αναλαμβάνει ταξιδιωτική εκπομπή στην ΕΡΤ

Την ίδια στιγμή, ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνεργασία που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού. Η σκηνή παραμένει ο βασικός του χώρος έκφρασης, εκεί όπου όλα κρίνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς φίλτρα.

Τελικά, μέσα από όσα λέει, εσύ δεν βλέπεις μόνο έναν καλλιτέχνη που απαντά στην κριτική, αλλά έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει συνειδητά να προχωρά χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτή. Και ίσως αυτό να είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά – όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για κάθε διαδρομή που αντέχει στον χρόνο.

Your Face Sounds Familiar: Πρεμιέρα με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

μουσική ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kendall Jenner – Jacob Elordi: Το buzz μεγαλώνει γύρω από τη σχέση τους

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Το buzz μεγαλώνει γύρω από τη σχέση τους

22.04.2026
Επόμενο
Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα

Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα

22.04.2026

Δες επίσης

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week
Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral
Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση
Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman
Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ
Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη
Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral
«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral

Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες
Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι
Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!