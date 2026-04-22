«Αν άκουγα τα σχόλια, δεν θα είχα κάνει τίποτα» – Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για την κριτική που έχει δεχτεί

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανοίγει τα χαρτιά του για την κριτική που δέχεται διαχρονικά και εξηγεί γιατί δεν άφησε ποτέ τις φωνές των άλλων να καθορίσουν την πορεία του

Λίγο πριν ανέβει ξανά στη σκηνή για τις νέες του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σάκης Ρουβάς επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για κάτι που τον ακολουθεί από την πρώτη μέρα της καριέρας του: τα σχόλια. Σε μια περίοδο όπου η εικόνα και η δημόσια έκθεση κρίνονται περισσότερο από ποτέ, εσύ διαβάζεις μια τοποθέτηση που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και κάθε άνθρωπο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής. Με αφορμή τον νέο του ρόλο στην τηλεόραση και τη συνεχή παρουσία του στη μουσική σκηνή, ο καλλιτέχνης δείχνει πως η διαδρομή του δεν καθορίστηκε ποτέ από τις γνώμες των άλλων, αλλά από τη δική του επιμονή.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ο Σάκης Ρουβάς απάντησε σε ερώτηση για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την παρουσίασή του στο Your Face Sounds Familiar. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και σχεδόν αποστομωτική: αν είχε επιτρέψει σε όλα όσα άκουγε από το 1991 μέχρι σήμερα να τον επηρεάσουν, δεν θα είχε προχωρήσει σε τίποτα από όσα έχει καταφέρει.

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δε θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έναν τόνο που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συνέντευξης. Για εκείνον, η κριτική ήταν πάντα παρούσα – άλλοτε αυστηρή, άλλοτε άδικη, άλλοτε χρήσιμη. Όμως δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο. Αντίθετα, αποτέλεσε μέρος μιας πορείας γεμάτης προσπάθεια, εμπειρίες και στιγμές που, όπως λέει, τον γέμισαν χαρά.





Από τη δική σου οπτική, δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις πως αυτή η στάση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια και τη συνέπειά του στον χώρο. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, ο Σάκης Ρουβάς έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις, δοκιμάζοντας τον εαυτό του σε μουσική, τηλεόραση και live εμφανίσεις, χωρίς να περιορίζεται από τα σχόλια που τον ακολουθούν.

Παράλληλα, η τηλεοπτική του παρουσία στο Your Face Sounds Familiar αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο, που ήδη προκαλεί συζητήσεις. Η πρεμιέρα του show έφερε ξανά το όνομά του στο προσκήνιο, με τις αντιδράσεις να είναι –όπως πάντα– ποικίλες. Εκείνος, όμως, δείχνει να έχει βρει τον τρόπο να διαχειρίζεται αυτή τη συνθήκη, χωρίς να χάνει την ισορροπία του.

Την ίδια στιγμή, ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνεργασία που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού. Η σκηνή παραμένει ο βασικός του χώρος έκφρασης, εκεί όπου όλα κρίνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς φίλτρα.

Τελικά, μέσα από όσα λέει, εσύ δεν βλέπεις μόνο έναν καλλιτέχνη που απαντά στην κριτική, αλλά έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει συνειδητά να προχωρά χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτή. Και ίσως αυτό να είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά – όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για κάθε διαδρομή που αντέχει στον χρόνο.

