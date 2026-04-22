Kendall Jenner – Jacob Elordi: Το buzz μεγαλώνει γύρω από τη σχέση τους

Η Kendall Jenner και ο Jacob Elordi φαίνεται πως περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί τους τελευταίους μήνες, με τις φήμες για πιθανή ερωτική σχέση να φουντώνουν στο Hollywood.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, οι δύο σταρ «βρίσκονται σε επαφή και γνωρίζονται καλύτερα τους τελευταίους μήνες», χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά.

Οι φήμες κορυφώθηκαν μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella, όπου οι θαυμαστές άρχισαν να παρατηρούν πιο προσεκτικά τις κινήσεις τους και πιθανές «συνδέσεις» μεταξύ τους.

Παρότι ούτε η Jenner ούτε ο Elordi έχουν σχολιάσει δημόσια, η συζήτηση στα social media συνεχίζει να μεγαλώνει.

Δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους

Οι δύο celebrities κινούνται εδώ και χρόνια στους ίδιους κύκλους του Hollywood. Ο Elordi είχε δώσει το παρών σε γενέθλια της Jenner το 2022, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν εντοπιστεί μαζί στο πάρτι των Vanity Fair Oscar Party, όπου φέρεται να είχαν εκτενή συνομιλία.

Προσωπικές ζωές στο παρελθόν

Η Kendall Jenner έχει απασχολήσει αρκετά τα media με τις σχέσεις της, μεταξύ άλλων με τον Bad Bunny, τον Devin Booker, αλλά και ονόματα όπως ο Harry Styles και ο A$AP Rocky στο παρελθόν.

Αντίστοιχα, ο Jacob Elordi έχει συνδεθεί δημοσίως με πρόσωπα όπως η Kaia Gerber και η Olivia Jade, ενώ γενικά κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.

Δύο stars που κρατούν χαμηλούς τόνους

Παρά το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, και οι δύο έχουν επιλέξει να μην εκθέτουν εύκολα τις προσωπικές τους σχέσεις. Η Jenner έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι προτιμά να κρατάει τις σχέσεις της «ιδιωτικές και ιερές», αποφεύγοντας τη δημοσιότητα.

Το αν πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια φιλική επαφή μένει να φανεί, προς το παρόν, το Hollywood παρακολουθεί απλώς τα επόμενα βήματά τους.

