«Με εκμεταλλεύεσαι για να γίνεις διάσημος» – Η ένταση ανάμεσα σε Γαβαλά και Βίσση παίρνει νέα τροπή

Η προσωπική εξομολόγηση του σχεδιαστή φέρνει στο φως άγνωστες λεπτομέρειες για τη σχέση του με τη διάσημη τραγουδίστρια
Η σχέση ανάμεσα στον Λάκη Γαβαλά και την Άννα Βίσση φαίνεται πως πέρασε από τη φιλία στην απόσταση με τρόπο που δεν άφησε περιθώρια επιστροφής. Μέσα από μια ειλικρινή αλλά και αιχμηρή συνέντευξη, εσύ διαβάζεις μια πλευρά της ιστορίας που αποκαλύπτει όχι μόνο επαγγελματικές διαφωνίες, αλλά και προσωπικές πληγές. Ένα μήνυμα στο κινητό, μια δημόσια κριτική και μια σειρά από αλλαγές στη ζωή της τραγουδίστριας στάθηκαν αρκετά για να δημιουργήσουν ρήγμα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που κάποτε είχαν στενή σχέση.

Ο γνωστός σχεδιαστής, με αφορμή τη συμμετοχή του στο J2US, μίλησε ανοιχτά για όσα προηγήθηκαν, επιμένοντας πως ποτέ δεν αμφισβήτησε το ταλέντο και τη δυναμική της Άννας Βίσση. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, η τοποθέτησή του αφορούσε καθαρά το κομμάτι της εικόνας και της σκηνικής παρουσίας – ένα πεδίο που γνωρίζει καλά.

Η κριτική του επικεντρώθηκε κυρίως στις στιλιστικές επιλογές της τραγουδίστριας, ειδικά σε εμφανίσεις υψηλού συμβολισμού, όπως εκείνη στο Καλλιμάρμαρο. Όπως εξηγεί, κάθε περίσταση απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, ακόμη κι όταν πρόκειται για δημιουργίες μεγάλων οίκων μόδας. Για τον ίδιο, το ζήτημα δεν ήταν το brand, αλλά η συνολική αρμονία ανάμεσα στο ρούχο και την performance.

Ωστόσο, η αντίδραση της Άννας Βίσση φαίνεται πως ήταν έντονη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ένα προσωπικό μήνυμα ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Σε αυτό, όπως αποκαλύπτει, η τραγουδίστρια του εξέφρασε την ενόχλησή της, φτάνοντας στο σημείο να τον κατηγορήσει ότι την εκμεταλλεύεται για προσωπική προβολή. Αυτή η φράση φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον ίδιο στην απόφαση να κρατήσει αποστάσεις.

Η μεταξύ τους σχέση, που περιλάμβανε αμοιβαία εκτίμηση και επαγγελματική επαφή, δοκιμάστηκε έντονα. Ο Λάκης Γαβαλάς δεν κρύβει πως στενοχωρήθηκε αρχικά, όμως πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση με μεγαλύτερη ψυχραιμία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση με την παρουσία του.


Παράλληλα, σχολιάζει και τις πρόσφατες αλλαγές στην επαγγελματική πορεία της Άννας Βίσση – από συνεργάτες μέχρι καλλιτεχνικές επιλογές. Αν και αναγνωρίζει πως κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να επαναπροσδιορίζεται, δεν κρύβει τον προβληματισμό του για το αν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την ταυτότητα που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Από την πλευρά σου, παρακολουθώντας αυτή την ιστορία, δεν μπορείς παρά να δεις πώς μια απλή –φαινομενικά– κριτική μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν εμπλέκονται ισχυρές προσωπικότητες και έντονα συναισθήματα. Το όριο ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την παρεξήγηση αποδεικνύεται λεπτό, ειδικά στον χώρο της showbiz.

