Coachella: Το on stage λάθος του Justin Bieber που του κόστισε 40.000 δολάρια

Λίγα λεπτά στη σκηνή ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις και να επαναφέρουν το ζήτημα της αυστηρής τήρησης ωραρίου

Το Coachella βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στο μικροσκόπιο, όχι μόνο για τα εντυπωσιακά του shows, αλλά και για ένα ζήτημα που φαίνεται να επανέρχεται: την τήρηση του ωραρίου.

Κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο της φετινής διοργάνωσης, δύο μεγάλες εμφανίσεις φαίνεται πως ξεπέρασαν το αυστηρό όριο λειτουργίας που έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές. Το αποτέλεσμα; Πρόστιμα που συνολικά ξεπερνούν τις 40.000 δολάρια.

Η πρώτη περίπτωση αφορά τον Anyma, του οποίου το set την Παρασκευή καθυστέρησε να ολοκληρωθεί, περνώντας το όριο της 1:00 π.μ. κατά λίγα λεπτά. Αν και η υπέρβαση ήταν μικρή σε διάρκεια, το κόστος ήταν σημαντικό, καθώς οι κανονισμοί είναι αυστηροί από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση του Justin Bieber το Σάββατο, όπου η εμφάνισή του ξεπέρασε οριακά το επιτρεπόμενο χρονικό πλαίσιο. Ακόμη και αυτή η μικρή καθυστέρηση ενεργοποίησε το σύστημα προστίμων, αποδεικνύοντας πως στο Coachella κάθε λεπτό μετράει, κυριολεκτικά.

Πώς λειτουργεί το σύστημα προστίμων

Οι διοργανωτές έχουν συμφωνήσει σε ένα σαφές πλαίσιο: για τα πρώτα λεπτά υπέρβασης επιβάλλεται ένα βασικό πρόστιμο, το οποίο αυξάνεται όσο μεγαλώνει η καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορεί να έχουν δυσανάλογο οικονομικό αντίκτυπο.

Η λογική πίσω από αυτό το σύστημα είναι η προστασία της τοπικής κοινότητας, κυρίως σε θέματα θορύβου και δημόσιας τάξης, κάτι που καθιστά τη συνέπεια στο πρόγραμμα κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα του φεστιβάλ.

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το Coachella έχει βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν αντιμέτωπο με παρόμοιες κυρώσεις. Από την πολύωρη υπέρβαση του Paul McCartney το 2009 μέχρι πιο πρόσφατες χρονιές με καλλιτέχνες όπως ο Bad Bunny, ο Frank Ocean και οι The Weeknd, το φεστιβάλ φαίνεται να δυσκολεύεται διαχρονικά να «κρατήσει χρόνο».

Ακόμη και το 2024, με εμφανίσεις από τον Travis Scott και τη Lana Del Rey, καταγράφηκαν αντίστοιχα περιστατικά.

Το δίλημμα των διοργανωτών

Η ουσία του ζητήματος βρίσκεται σε μια λεπτή ισορροπία: από τη μία, η καλλιτεχνική ελευθερία και η ενέργεια ενός live που δύσκολα «χωρά» σε αυστηρά χρονικά πλαίσια, από την άλλη, οι κανόνες που διασφαλίζουν τη λειτουργία ενός τόσο μεγάλου event.

Το Coachella συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως, όμως τέτοιου είδους περιστατικά υπενθυμίζουν ότι, πέρα από τη λάμψη της σκηνής, υπάρχει και μια αυστηρή πραγματικότητα που δεν συγχωρεί καθυστερήσεις.

