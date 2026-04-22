Drake: Το release date του «Iceman» αποκαλύπτεται μέσα από πάγο

Ο Drake μετατρέπει την ανακοίνωση του νέου του άλμπουμ σε εμπειρία, κρύβοντας την ημερομηνία κυκλοφορίας μέσα σε έναν τεράστιο πάγο

Αν νομίζεις ότι έχεις δει κάθε πιθανό τρόπο προώθησης ενός άλμπουμ, ο Drake έρχεται να σου αποδείξει το αντίθετο. Αυτή τη φορά, δεν αρκέστηκε σε teasers ή cryptic posts. Επέλεξε να μετατρέψει ολόκληρη την ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας του νέου του project «Iceman» σε ένα πραγματικό μυστήριο – κυριολεκτικά παγωμένο.

Στο κέντρο του Τορόντο, ένα τεράστιο κομμάτι πάγου έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, εκεί μέσα κρύβεται το release date του πολυαναμενόμενου άλμπουμ. Και ναι, οι fans έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται γύρω του, περιμένοντας… να λιώσει.

Ο Drake στέλνει μήνυμα σε fan και πυροδοτεί φήμες για νέο album

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Drake δημοσίευσε στο Instagram Story του τη φράση «Release date inside», συνοδευόμενη από συντεταγμένες που οδηγούσαν σε σημείο στο κέντρο του Τορόντο. Η τοποθεσία, στη συμβολή των Dundas Street East και Bond Street, αποδείχθηκε πως φιλοξενεί μια τεράστια κατασκευή από πάγο. Μέσα της – σύμφωνα με το concept – βρίσκεται η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Iceman».

Δεν άργησε να δημιουργηθεί πανικός. Fans του καλλιτέχνη έσπευσαν στο σημείο, ενώ στα social media ξεκίνησαν ήδη οι θεωρίες. Κάποιοι προσπαθούν να μαντέψουν την ημερομηνία, άλλοι παρακολουθούν τον ρυθμό με τον οποίο λιώνει ο πάγος, θεωρώντας πως εκεί κρύβεται το πραγματικό countdown. Το αποτέλεσμα; Ένα πρωτόγνωρο hype που μεγαλώνει όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Drake is hiding the Iceman release date inside an ice block in Toronto pic.twitter.com/WIiBI5t4YT — billboard hip-hop/r&b (@billboardhiphop) April 20, 2026

Η αλήθεια είναι ότι ο Drake χτίζει εδώ και καιρό το αφήγημα γύρω από το «Iceman». Από τα παγωμένα καθίσματα σε αγώνα των Toronto Raptors μέχρι τις εκρήξεις που συνδέθηκαν με video clip, κάθε του κίνηση λειτουργεί σαν κομμάτι ενός μεγαλύτερου concept. Το άλμπουμ είχε αρχίσει να παίρνει μορφή ήδη από το 2025, με singles όπως «What Did I Miss», «Which One» και «Dog House», που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Taylor Swift στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων για 6η φορά