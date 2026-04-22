Fashion 22.04.2026

Μπαλαρίνες ή sneakers; Το νέο trend που θα σε γυρίσει πίσω στα 00’s

Τα ballet sneakers είναι η νέα τάση στα παπούτσια που συνδυάζει ballet flats και sneakers, προσφέροντας άνεση και στιλ σε κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της τάσεις που προσπαθούν να ξεχωρίσουν, λίγες όμως καταφέρνουν πραγματικά να τραβήξουν την προσοχή και να μπουν στο καθημερινό styling. Φέτος, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion hybrids είναι ήδη εδώ και ακούει στο όνομα «ballet sneakers» ή αλλιώς sneakerina.

Πρόκειται για ένα shoe trend που κινείται ακριβώς ανάμεσα σε δύο κόσμους: τη θηλυκότητα των ballet flats και τη λειτουργικότητα των sneakers. Το αποτέλεσμα; Ένα παπούτσι που δείχνει κομψό αλλά παραμένει άνετο, και κυρίως, εύκολο να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τι είναι τα ballet sneakers;

Τα sneakerinas δεν έχουν έναν αυστηρό ορισμό. Μπορεί να τα δεις σε σατέν εκδοχές που θυμίζουν χορευτικά παπούτσια ή σε πιο structured σχέδια με Mary Jane αναφορές και sporty σόλες. Κοινός παρονομαστής είναι η ελαφριά κατασκευή, η ευελιξία και η «soft» αισθητική που αγκαλιάζει το πόδι.

Πώς να φορέσεις τα sneakerinas:

1. Με jeans και sporty jacket

Ο πιο εύκολος τρόπος να τα εντάξεις στο στιλ σου είναι να παίξεις με την αντίθεση. Ένα casual jean, ειδικά σε barrel γραμμή, και ένα αθλητικό jacket δημιουργούν το τέλειο «mix & match». Τα παπούτσια δένουν το look, προσθέτοντας μια πιο feminine πινελιά.

2. Με tank top και maxi φούστα

Αν θέλεις κάτι πιο καλοκαιρινό, συνδύασέ τα με ένα απλό tank και μια maxi φούστα. Είναι από εκείνα τα outfits που δείχνουν effortless αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονα. Τα sneakerinas εδώ γίνονται το στοιχείο που αναβαθμίζει όλο το σύνολο.

3. Με statement jacket και βερμούδα

Για πιο fashion-forward αποτέλεσμα, συνδύασέ τα με ένα έντονο jacket και μακριά σορτς τύπου Bermuda. Το look αποκτά χαρακτήρα και δείχνει πιο editorial, χωρίς να χάνει την άνεσή του.

4. Με wide-leg παντελόνι και trench

Τα sneakerinas ισορροπούν τέλεια με oversized κομμάτια. Ένα wide-leg παντελόνι και ένα κοντό trench δημιουργούν ένα κομψό αλλά χαλαρό outfit που μπορείς να φορέσεις από το γραφείο μέχρι τη βόλτα.

5. Με tank και balloon pants

Για πιο relaxed αισθητική, δοκίμασε ένα basic tank με balloon παντελόνι. Ο όγκος στο κάτω μέρος εξισορροπεί τη λεπτότητα των παπουτσιών, δημιουργώντας ένα look που δείχνει ανεπιτήδευτο αλλά στιλιστικά σωστό.

