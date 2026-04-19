Fashion 19.04.2026

Το κόκκινο αντιανεμικό είναι το πιο viral jacket trend της σεζόν

Το κόκκινο αντιανεμικό μπουφάν γίνεται το απόλυτο trend της άνοιξης 2026, από τις πασαρέλες μέχρι το street style
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάποτε συνδεδεμένο αποκλειστικά με εξορμήσεις στη φύση και αθλητικές δραστηριότητες, το αντιανεμικό έχει πλέον μετατραπεί σε βασικό κομμάτι της αστικής γκαρνταρόμπας. Η άνοδος του gorpcore έφερε τα τεχνικά ρούχα στο προσκήνιο της καθημερινής μόδας, κάνοντας το ελαφρύ αδιάβροχο μπουφάν ένα από τα πιο cool staples των τελευταίων σεζόν.

Στην άνοιξη-καλοκαίρι 2026, όμως, ένα στοιχείο ξεχωρίζει ξεκάθαρα: το χρώμα. Το κόκκινο αντιανεμικό αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή, δίνοντας ένταση και χαρακτήρα σε μια κατά τα άλλα ουδέτερη παλέτα. Από τις πασαρέλες μέχρι τα street looks, το συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργεί ως statement piece που «σπάει» τη μονοτονία και προσθέτει άμεση ενέργεια σε κάθε σύνολο.

Το κόκκινο αντιανεμικό στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Οι συλλογές της σεζόν επιβεβαιώνουν τη δυναμική του trend. Οίκοι όπως η Lacoste παρουσίασαν κόκκινα windbreakers σε sporty αλλά και πιο refined εκδοχές, συνδυασμένα με αντίστοιχα παντελόνια για έντονο μονοχρωματικό αποτέλεσμα. Η αισθητική κινήθηκε ανάμεσα στο athleisure και το urban chic, δείχνοντας πόσο ευέλικτο μπορεί να γίνει το κομμάτι.

Στον αντίποδα, η Zomer πρότεινε cropped εκδοχές με preppy αναφορές, ενώ η Meryll Rogge το ενσωμάτωσε σε πιο απρόβλεπτα styling, πάνω από πιο επίσημα ή ακόμη και βραδινά looks. Η Fendi έδωσε μια πιο πολυτελή προσέγγιση, επανασχεδιάζοντας το windbreaker σε υλικά με πιο glossy υφή, απομακρύνοντάς το από τον καθαρά χρηστικό του χαρακτήρα.

Off the runway, το trend ήδη εξαπλώνεται σε πιο προσιτά brands όπως Massimo Dutti, H&M και Uniqlo, με oversized ή minimal εκδοχές που επιβεβαιώνουν ότι το κόκκινο windbreaker δεν είναι απλώς μια πασαρέλα τάση, αλλά ένα πραγματικό everyday κομμάτι. Σε μια σεζόν γεμάτη μπεζ και παστέλ αποχρώσεις, το έντονο κόκκινο λειτουργεί σαν fashion «έκρηξη», και δείχνει πως το πιο απλό jacket μπορεί να γίνει το πιο δυνατό statement της άνοιξης.

