Sandal season: Οι 4 τάσεις στο πεντικιούρ που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος

Με μια ματιά Το γαλλικό πεντικιούρ επιστρέφει με κλασικές ή chrome λεπτομέρειες για διακριτική πολυτέλεια.

Τα πουά σχέδια μεταφέρονται στα νύχια των ποδιών, προσφέροντας παιχνιδιάρικη και κομψή αισθητική.

Τα πορτοκαλί χρώματα τύπου «jelly» προσφέρουν ζουμερό αποτέλεσμα, ιδανικό για το καλοκαίρι.

Η «glass pedicure» εστιάζει σε φυσικά, λαμπερά νύχια με ελαφριά χρωματική ένταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η έλευση της καλοκαιρινής σεζόν και η κυριαρχία των σανδαλιών καθιστούν την ανανέωση του πεντικιούρ επιβεβλημένη, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις σε πιο τολμηρά χρώματα και ευφάνταστα σχέδια. Ενώ οι επιλογές σε ένα μανικιούρ είναι πάντα πολυάριθμες, το πεντικιούρ το καλοκαίρι αποτελεί τον καμβά για την απόλυτη ελευθερία έκφρασης, εμπνευσμένο από τη διάθεση των διακοπών και την ανάγκη για ανανέωση μετά τους χειμερινούς μήνες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στον χώρο της ομορφιάς, η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία του «τολμηρού μινιμαλισμού». Οι τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 εστιάζουν σε εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την προσωπικότητα χωρίς να υπερφορτώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα, προσφέροντας μια ισορροπημένη εικόνα που παραμένει σύγχρονη και κομψή.

Το καλοκαιρινό trick για επιδερμίδα που μοσχομυρίζει καθαριότητα

Γαλλικό πεντικιούρ

Το γαλλικό πεντικιούρ επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μια φρέσκια εκδοχή του κλασικού στυλ που ταιριάζει απόλυτα σε όσες προτιμούν την καθαρότητα και τη διακριτική πολυτέλεια. Είτε επιλεγεί μια κλασική λεπτή γραμμή είτε μια πιο μοντέρνα εκδοχή με chrome τελειώματα, το συγκεκριμένο στυλ αποτελεί την ιδανική λύση για όσες επιθυμούν μια αλλαγή χωρίς να αποχωριστούν τα ουδέτερα χρώματα που αγαπούν. Πρόκειται για την απόλυτη τάση για τις υποστηρίκτριες του μινιμαλισμού που αναζητούν μια περιποιημένη και «ήσυχη» εμφάνιση για τα πέδιλά τους.

Polka dots

Τα πουά σχέδια, τα οποία κυριάρχησαν στα νύχια των χεριών την προηγούμενη χρονιά, μεταφέρονται φέτος στα άκρα των ποδιών, προσδίδοντας έναν διασκεδαστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Η τάση προτείνει το εφέ του «κονφετί» πάνω σε μια διάφανη ή nude βάση, συνδυάζοντας την παιχνιδιάρικη διάθεση με μια καθαρή και wearable αισθητική. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσες θέλουν να πειραματιστούν με τον συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα το πεντικιούρ τους κομψό και ιδιαίτερο.

Jelly orange

Τα πορτοκαλί χρώματα αναδεικνύονται ως ο πρωταγωνιστής της σεζόν, αποτυπώνοντας την ένταση και τη ζεστασιά του καλοκαιριού χωρίς να γίνονται υπερβολικά. Οι αποχρώσεις τύπου «jelly», οι οποίες προσφέρουν ένα πιο διαφανές και ζουμερό αποτέλεσμα, κερδίζουν τις εντυπώσεις καθώς χαρίζουν μια αίσθηση φρεσκάδας και ελαφρότητας στα νύχια. Αποτελούν την ιδανική εναλλακτική λύση για όσες επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό κόκκινο βερνίκι με κάτι πιο μοντέρνο και ενεργητικό, που αναδεικνύει τέλεια τη μαυρισμένη επιδερμίδα.

Glass pedicure

Η τάση για «αόρατα» νύχια συνεχίζει να κατέχει κυρίαρχη θέση, με επίκεντρο τα φυσικά, καλοσχηματισμένα και εξαιρετικά λαμπερά νύχια που αποπνέουν υγεία. Η φιλοσοφία πίσω από το συγκεκριμένο στυλ είναι η αποφυγή των πολύπλοκων σχεδίων προς όφελος μιας καθαρής και περιποιημένης όψης που δείχνει σύγχρονη και μοντέρνα. Για όσες δυσκολεύονται να αποχωριστούν το χρώμα, προτείνεται η εφαρμογή διάφανων βερνικιών με μια ελαφριά χρωματική ένταση, που προσφέρουν φυσική λάμψη και αναδεικνύουν το σχήμα του νυχιού.