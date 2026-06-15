«I Forgot»: Η Cara Delevingne μιλάει για την εσωτερική της πάλη στο νέο της video clip

Με μια ματιά Η Cara Delevingne κυκλοφορεί το νέο της single «I Forgot», σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της ως solo καλλιτέχνιδα.

Το τραγούδι έχει πειραματικό ηλεκτρονικό ήχο, με παραμορφωμένα beats και ηχητικές αστάθειες.

Οι στίχοι αγγίζουν θέματα ψυχικής πίεσης, εξάρτησης και εσωτερικής πάλης, με ωμή ειλικρίνεια στην ερμηνεία.

Συνοδεύεται από επτάλεπτη ταινία μικρού μήκους που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και κατασκευής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cara Delevingne, μια προσωπικότητα που έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στον χώρο του modeling και της υποκριτικής, επιχειρεί ένα τολμηρό καλλιτεχνικό άνοιγμα. Με την κυκλοφορία του νέου της single «I Forgot», το οποίο συνοδεύεται από το «Out of My Head», η Delevingne συστήνεται στο κοινό ως solo καλλιτέχνιδα, παρουσιάζοντας ένα διπλό ντεμπούτο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πλαίσια της pop βιομηχανίας.

Στη δημιουργία του «I Forgot» συνέβαλαν ο ταλαντούχος Trey Campbell και ο παραγωγός BJ Burton, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του συνεργασίες με «ιερά τέρατα» της εναλλακτικής σκηνής, όπως οι Bon Iver και οι Nine Inch Nails. Η επιρροή τους είναι εμφανής, καθώς το τραγούδι εγκαταλείπει τις εμπορικές ευκολίες για χάρη ενός πειραματικού ηλεκτρονικού ήχου. Παραμορφωμένα beats, απρόσμενα ηχητικά ξεσπάσματα και μια αίσθηση ηχητικής αστάθειας δημιουργούν το σκηνικό για μια εξομολόγηση που αγγίζει θέματα ψυχικής πίεσης, εξάρτησης και την προσπάθεια διαχείρισης μιας δύσκολης εσωτερικής πάλης.

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Αντί να στοχεύσει στην απόλυτη φωνητική τελειότητα, η Delevingne επιλέγει μια ερμηνεία που βασίζεται στην ωμή ειλικρίνεια. Η φωνή της, εύθραυστη και άμεση, μοιάζει περισσότερο με μια κατάθεση ψυχής παρά με ένα στιλιζαρισμένο performance. Οι στίχοι του κομματιού δεν προσπαθούν να αφηγηθούν μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, αλλά λειτουργούν ως σκόρπιες, αποσπασματικές σκέψεις που αντικατοπτρίζουν τη σύγχυση και την ευαλωτότητα που χαρακτηρίζουν το ψυχισμό της καλλιτέχνιδας.

Η κυκλοφορία δεν περιορίζεται στον ήχο, αλλά συνοδεύεται από μια επτάλεπτη ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία της Jessica Lee Gagné. Το οπτικό αυτό κομμάτι αρνείται να ακολουθήσει τις συμβάσεις ενός τυπικού music video. Αντίθετα, η κάμερα «σπάει τον τέταρτο τοίχο», αποκαλύπτοντας το συνεργείο, τον εξοπλισμό και τα παρασκήνια της παραγωγής. Μέσα σε αυτό το αποδομημένο σκηνικό, η Delevingne κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το κατασκευασμένο, χορεύοντας και «συγκρουόμενη» με το περιβάλλον της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θολώνει τα όρια μεταξύ της δημόσιας εικόνας της και της αληθινής της φύσης.