Ελένη Φουρέιρα: Η φωτογραφία με τον Αλεμπέρτο Μποτία και τον γιο τους που «έλιωσε» το instagram

Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή στην πισίνα

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε οικογενειακή φωτογραφία με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

Η φωτογραφία δείχνει τον σύντροφό της και τον γιο τους να απολαμβάνουν στιγμές στην πισίνα.

Το ζευγάρι δίνει προτεραιότητα στον χρόνο που περνά με τον γιο τους, παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η εικόνα αποτυπώνει την σχέση πατέρα-γιου και τις προσωπικές στιγμές της οικογένειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή επέλεξε να μοιραστεί η Ελένη Φουρέιρα με τους ακολούθους της στα social media, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο γεμάτο αγάπη και καλοκαιρινή διάθεση.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια απαθανάτισε τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στην πισίνα μαζί με τον γιο τους, Ερμή. Η εικόνα αποτύπωσε μια από τις πιο όμορφες πλευρές της καθημερινότητάς τους, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαιτητικά προγράμματα.

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Παρότι και οι δύο έχουν έντονους ρυθμούς στην επαγγελματική τους ζωή, φροντίζουν να αφιερώνουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν στην οικογένειά τους, δίνοντας προτεραιότητα στις στιγμές που περνούν μαζί με τον μικρό τους γιο.

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό του Σαββατοκύριακου, το ζευγάρι επέλεξε να χαλαρώσει δίπλα στην πισίνα. Εκεί, η Ελένη Φουρέιρα κατέγραψε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον ποδοσφαιριστή και τον Ερμή να παίζουν και να απολαμβάνουν τις βουτιές τους.

Η φωτογραφία ξεχώρισε για την απλότητα και τη ζεστασιά της, αποτυπώνοντας τη δυνατή σχέση πατέρα και γιου και χαρίζοντας στους διαδικτυακούς φίλους της τραγουδίστριας μια μικρή ματιά στις προσωπικές, οικογενειακές τους στιγμές.