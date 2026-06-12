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Μουσικά Νέα 12.06.2026

Πρώτη γεύση από το «Jackie O»: Η Ελένη Φουρέιρα είναι έτοιμη να κυριαρχήσει το φετινό καλοκαίρι

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Η απόλυτη pop star επιστρέφει με ένα δυναμικό κομμάτι σε παραγωγή των ARCADE και υπόσχεται να κυριαρχήσει στα φετινά καλοκαιρινά charts
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο της single «Jackie O» στις 14 Ιουνίου.
  • Το τραγούδι υπογράφεται από το δημιουργικό team ARCADE, γνωστό για την επιτυχία του.
  • Το «Jackie O» διαθέτει διεθνή ήχο, μοντέρνα pop αισθητική και υψηλής ποιότητας παραγωγή.
  • Η νέα κυκλοφορία αναμένεται να κυριαρχήσει στα charts και στα dancefloors το φετινό καλοκαίρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η «βασίλισσα» της ελληνικής pop σκηνής, Ελένη Φουρέιρα, επιστρέφει δυναμικά και είναι έτοιμη να κατακτήσει ξανά τα charts. Με το νέο της single, «Jackie O», η απόλυτη pop star υπόσχεται να δώσει τον ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει στην κορυφή.

eleni_foureira
https://www.instagram.com/foureira/?hl=el

Το «Jackie O» δεν είναι απλώς ένα νέο τραγούδι, αλλά το αποτέλεσμα της αστείρευτης χημείας της Ελένης Φουρέιρα με τους ARCADE. Το πλέον επιτυχημένο δημιουργικό team της σύγχρονης ελληνικής μουσικής υπογράφει τη σύνθεση, προσφέροντας ένα κομμάτι που συνδυάζει άψογα τον cutting-edge ήχο με την αξεπέραστη ενέργεια της καλλιτέχνιδας.

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Η νέα κυκλοφορία, η οποία έρχεται από την Panik Records στις 14 Ιουνίου, διαθέτει μια έντονα μοντέρνα pop αισθητική και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Η διεθνής αύρα της τραγουδίστριας δένει απόλυτα με τις πιο σύγχρονες μουσικές τάσεις, δημιουργώντας ένα track που είναι σχεδιασμένο να πρωταγωνιστήσει τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στα dancefloors.

Το «Jackie O» θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Panik Records την Κυριακή 14 Ιουνίου, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο έντονες στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

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Jackie O' ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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