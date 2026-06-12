Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 12.06.2026

Η Olivia Rodrigo μιλά για το πρόβλημα υγείας που την ακολουθεί στην καριέρα της

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Η Olivia Rodrigo αποκαλύπτει στο KISS FM ότι είναι κατά 60% κωφή από το ένα αυτί, ξαφνιάζοντας τους παρουσιαστές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Olivia Rodrigo αποκάλυψε σε συνέντευξη ότι είναι κατά 60% κωφή στο αριστερό της αυτί.
  • Η αποκάλυψη έγινε κατά την προώθηση του νέου της άλμπουμ, «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love».
  • Η τραγουδίστρια αστειεύτηκε ότι τα μυστικά πρέπει να της ψιθυρίζονται στο δεξί της αυτί.
  • Οι παρουσιαστές εξέφρασαν έκπληξη, τονίζοντας την αντίθεση με την καριέρα της ως τραγουδίστρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας που ξάφνιασε τους θαυμαστές της, η Olivia Rodrigo προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια πρόσφατης ραδιοφωνικής της συνέντευξης. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, που ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας της δισκογραφικής δουλειάς, αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα ακοής.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Με αφορμή την προώθηση του επερχόμενου άλμπουμ της, με τίτλο «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο στούντιο του KISS FM. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το κομμάτι «What’s Wrong With Me?», ο παρουσιαστής Tyler West έθεσε στην Olivia το ερώτημα που προκύπτει από τον τίτλο του τραγουδιού: «Τι ακριβώς δεν πάει καλά με σένα;».

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Αντί για μια τυπική απάντηση, η σταρ επέλεξε να αποκαλύψει μια άγνωστη πτυχή της καθημερινότητάς της. «Υπάρχουν αρκετά πράγματα που δεν πάνε καλά με εμένα», είπε με χιούμορ, πριν εξηγήσει το σοβαρό ζήτημα υγείας που αντιμετωπίζει: «Στην πραγματικότητα, είμαι κατά 60% κωφή από το αριστερό μου αυτί. Αν κάποιος καθόταν από την πλευρά αυτή και προσπαθούσε να μου ψιθυρίσει ένα μυστικό, δεν θα μπορούσα να καταλάβω απολύτως τίποτα». Δείχνοντας το δεξί της αυτί, συμπλήρωσε με διάθεση για αστεϊσμό πως όποιος θέλει να μοιραστεί μαζί της ένα μυστικό, θα πρέπει να επιλέγει τη συγκεκριμένη πλευρά.

Η αντίδραση των παρουσιαστών

Η είδηση προκάλεσε άμεση αίσθηση στο στούντιο. Η Chloe Burrows, η οποία συνπαρουσίαζε την εκπομπή, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Είσαι μια τραγουδίστρια που βασίζεται στον ήχο και χρησιμοποιεί συνεχώς ακουστικά, οπότε το να ακούω κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον τρελό».

Η Olivia Rodrigo ποζάρει με γαλάζιο φόρεμα σε ορεινό τοπίο.
Η Olivia Rodrigo σε μια αέρινη στιγμή με φόντο τον καταγάλανο ουρανό.

Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει την ικανότητα της Olivia Rodrigo να ξεπερνά τα εμπόδια στην απαιτητική μουσική βιομηχανία, κερδίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του κοινού για τη διαφάνεια με την οποία αντιμετωπίζει τα προσωπικά της θέματα.

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Olivia Rodrigo ακοή μουσική
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