Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 12.06.2026

Το καλοκαίρι ξεκίνησε επίσημα με το «Paloma» του Rack – Το απόλυτο summer hit είναι εδώ

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Με τον χαρακτηρισμό «απόλυτο summer hit» να το συνοδεύει από πολύ νωρίς, το νέο single του RACK δείχνει μία μεγάλη μουσική επιτυχία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Paloma» του Rack κυκλοφόρησε στις 9 Ιουνίου και έγινε αίσθηση στα social media.
  • Πολλοί ακροατές χαρακτηρίζουν το «Paloma» ως το απόλυτο καλοκαιρινό hit της χρονιάς.
  • Ο Rack θεωρείται καλλιτέχνης που αφουγκράζεται τις μουσικές τάσεις, διατηρώντας τη δική του ταυτότητα.
  • Το τραγούδι έχει καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και αναμένεται να γίνει δημοφιλές στις διακοπές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να δημιουργήσει αίσθηση στα social media, αυτό είναι το «Paloma» του Rack. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης της ελληνικής urban σκηνής επέστρεψε στις 9 Ιουνίου με μία νέα κυκλοφορία που από τις πρώτες κιόλας ημέρες κατάφερε να μπει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με πολλούς ακροατές να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως το απόλυτο καλοκαιρινό hit. Σε μια εποχή όπου οι νέες κυκλοφορίες διαδέχονται η μία την άλλη με γρήγορους ρυθμούς, το «Paloma» δείχνει να διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει και να δημιουργεί τη δική του δυναμική.

Ο RACK έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι γνωρίζει καλά πώς να αφουγκράζεται τις μουσικές τάσεις της εποχής, διατηρώντας παράλληλα τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Με κάθε νέα κυκλοφορία καταφέρνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ η παρουσία του στην ελληνική μουσική σκηνή παραμένει σταθερά ισχυρή. Το «Paloma» έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη διαδρομή, αποτελώντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες των τελευταίων ημερών.

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Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, το τραγούδι άρχισε να συγκεντρώνει θετικά σχόλια από τους fans του καλλιτέχνη αλλά και από το ευρύτερο κοινό της urban μουσικής. Η αμεσότητα του ήχου, η καλοκαιρινή του ατμόσφαιρα και η χαρακτηριστική ερμηνευτική προσέγγιση του RACK φαίνεται να δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που συνδέεται εύκολα με τη διάθεση της εποχής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το «Paloma» συνοδεύεται ήδη από τον χαρακτηρισμό «το απόλυτο καλοκαιρινό hit». Πρόκειται για έναν τίτλο που συνήθως αποδίδεται σε τραγούδια τα οποία καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα όρια του κοινού τους και να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των ακροατών. Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι το νέο single του RACK έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακολουθήσει αυτή την πορεία.

Η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας του φαίνεται επίσης ιδανική. Με το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών, το «Paloma» έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του στις playlists των διακοπών, στα ηχεία των αυτοκινήτων, στα beach bars και στις μουσικές επιλογές όσων αναζητούν το soundtrack των επόμενων μηνών.

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