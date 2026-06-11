Έρχεται το «Jackie O’»: Η νέα μουσική βόμβα της Ελένης Φουρέιρα είναι προ των πυλών

Η Ελένη Φουρέιρα ανακοινώνει το νέο της hit μέσω Instagram και ετοιμάζεται για την εντυπωσιακή πρεμιέρα στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η απόλυτη pop star της Ελλάδας, Ελένη Φουρέιρα, είναι έτοιμη να ταράξει ξανά τα νερά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Λίγες μέρες πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής, η καλλιτέχνιδα προκάλεσε «σεισμό» στα social media, ανεβάζοντας ένα εντυπωσιακό Instagram post για να ανακοινώσει επίσημα τον ερχομό του ολοκαίνουργιου single της με τίτλο «Jackie O’».

Με την ανάρτηση αυτή, που κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων ακολούθων της, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε το ατμοσφαιρικό artwork του single, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την αισθητική του νέου της εγχειρήματος. Το post έγινε αμέσως viral, με τους fans της να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τη νέα δισκογραφική της δουλειά από την Panik Records, η οποία κυκλοφορεί επίσημα στις 14 Ιουνίου.

Το κρυφό μήνυμα πίσω από την εμφάνιση της Taylor Swift στην πρεμιέρα του Toy Story 5

Η αγωνία των fans κορυφώνεται, καθώς η Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει το «Jackie O’» για πρώτη φορά live στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, αναμένεται να είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ, με την εμφάνιση της Queen της pop να αποτελεί το απόλυτο highlight της βραδιάς.

%3D%3D

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το single θα είναι διαθέσιμο στις 14 Ιουνίου 2026, ενώ η πολυαναμενόμενη live πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου 2026. Είστε έτοιμοι να δείτε την Ελένη Φουρέιρα να κυριαρχεί στη σκηνή των Mad VMA με το νέο της κομμάτι; Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το φετινό καλοκαίρι μόλις άρχισε!